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Julieta Prandi fue lapidaria con Mateyko por su posteo y cuestionó que Emanuel Ortega lo apoyara

Julieta Prandi respondió a las críticas de Mateiko, cuestionó sus dichos por considerarlos machistas y reveló qué actitud de Emanuel Ortega le provocó dolor.

22 oct 2026, 23:28
mateyko, julieta prandi
mateyko, julieta prandi

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue generando repercusiones y, esta vez, quien quedó en el centro de la polémica fue Juan Alberto Mateyko. El histórico conductor salió en defensa del músico con una publicación en redes sociales que generó malestar en la modelo, quien no tardó en expresar su descontento con los dichos del locutor.

El conflicto se desató luego de que Mateyko cuestionara la forma en que Prandi comunicó la ruptura y el momento elegido para hacerlo. De regreso en la Argentina después de unos días en Brasil, donde buscó descansar en medio de la situación personal que atraviesa, Prandi fue consultada por LAM (América TV) sobre la intervención pública del amigo del clan Ortega. Su primera reacción dejó en evidencia que no esperaba ni consideraba necesaria esa participación: "No sé si merece una opinión", respondió.

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Aunque reconoció el vínculo afectivo que Mateyko mantiene con la familia de su expareja, la conductora cuestionó que eligiera pronunciarse públicamente sobre un asunto privado. "Entiendo que tiene cariño con la familia, pero el apoyo se puede brindar telefónicamente", señaló, al marcar su desacuerdo con la manera en que el locutor decidió involucrarse.

Qué dijo Julieta Prandi sobre el posteo de Juan Alberto Mateyko

Más allá de las críticas por la exposición de la separación, hubo otro aspecto que le generó especial malestar a Prandi: el tono del mensaje y la incorporación de temas sensibles que, desde su perspectiva, no tenían relación con la ruptura.

"No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista, mezclando la dictadura y la violencia de la familia Yankelevich", manifestó la modelo, que cuestionó con dureza la forma en que fue aludida en la publicación.

En ese sentido, también expresó su desconcierto por haber quedado involucrada en una discusión que, según planteó, excedía por completo su separación del músico. "No sé qué tengo que ver yo en todo esto", reflexionó, al referirse a la intervención del conductor.

Sin embargo, el malestar de Prandi no se limitó a las palabras de Mateyko. La reacción de Emanuel Ortega ante el mensaje también fue motivo de reproche, ya que el músico le habría dado “me gusta” a la publicación de su amigo. Para la modelo, ese gesto tuvo un peso propio en medio del delicado momento que atraviesan. "Me pareció de más y me dolió la aprobación de Emanuel", sentenció, al explicar cómo vivió la actitud de su expareja.

     

 

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