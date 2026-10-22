Julieta Prandi fue lapidaria con Mateyko por su posteo y cuestionó que Emanuel Ortega lo apoyara

"No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista, mezclando la dictadura y la violencia de la familia Yankelevich", manifestó la modelo, que cuestionó con dureza la forma en que fue aludida en la publicación.

En ese sentido, también expresó su desconcierto por haber quedado involucrada en una discusión que, según planteó, excedía por completo su separación del músico. "No sé qué tengo que ver yo en todo esto", reflexionó, al referirse a la intervención del conductor.

Sin embargo, el malestar de Prandi no se limitó a las palabras de Mateyko. La reacción de Emanuel Ortega ante el mensaje también fue motivo de reproche, ya que el músico le habría dado “me gusta” a la publicación de su amigo. Para la modelo, ese gesto tuvo un peso propio en medio del delicado momento que atraviesan. "Me pareció de más y me dolió la aprobación de Emanuel", sentenció, al explicar cómo vivió la actitud de su expareja.