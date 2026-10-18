Julieta Prandi aclaró quién es el hombre de la foto en la playa tras separarse de Emanuel Ortega

Julieta Prandi confirmó hace una semana su sorpresiva separación de Emanuel Ortega a menos de un mes del casamiento por civil, una noticia que causó enorme revuelo en el espectáculo.
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La conductora Julieta Prandi contó quién la acompaña en su viaje a Brasil a días de confirmar su sorpresiva separación del cantante Emanuel Ortega.
Julieta Prandi confirmó hace una semana su sorpresiva separación de Emanuel Ortega a menos de un mes del casamiento por civil, una noticia que causó enorme revuelo en el espectáculo.
Tras el fuerte comunicado de la conductora confirmando la separación, el fin de semana trascendió que Julieta Prandi estaba en Brasil junto a otro hombre en medio de un viaje para despejarse tras la reciente separación del cantante.
Fue Ángel de Brito quien reveló el destino del misterioso viaje acompañada y que el hombre se trataba de un amigo de ella. “Se fue a Brasil con un amigo”, precisó.
En tanto, la cuenta oficial de LAM (América Tv) publicó una fotografía que mostró a la conductora tomando sol en la arena en una reposera acompañada de ese misterioso hombre.
"Julieta Prandi atravesando su duelo en Brasil #LAM", indicó la cuenta del programa en la red social X. Ante el revuelo y viralización de la imagen, la propia Julieta Prandi aclaró de quién se trataba el hombre que la acompaña en el viaje.
"Si, con mi mejor amigo. Gracias por preocuparse", comentó la conductora a la publicación de la nota publicada por Primicias Ya despejando cualquier tipo de duda sobre quién la acompaña mientras transita los primeros días de su separación de Emanuel Ortega.
India Ortega, hija de Emanuel Ortega, rompió el silencio tras la inesperada ruptura del cantante y Julieta Prandi, a menos de un mes de su casamiento.
En una entrevista con el programa Infama (Améric TV), la joven reveló cómo atraviesa su familia este difícil momento. “Un poco sorprendida porque nadie se lo esperaba”, expresó la hija del cantante y Ana Paula Dutil.
“Se casaron hace muy poco entonces nadie de mi familia se espera este momento. Triste, por verlo a mi papá así, por ver que una relación tan hermosa se termine de esta manera y espero que se pueda resolver de forma privada como tendría que haber sido desde el momento 1 y que esta situación se termine de una vez por todas”, manifestó.
"Ni mi papá ni nadie la está pasando muy bien. Yo y mi familia nos enteramos por el posteo de Julieta. Creo que mi papá también se enteró así. Sabía que estaban teniendo su historia con ella pero todavía no sabíamos de esa situación y cuando vimos la historia le escribimos a mi papá para preguntarle si era verdad", continuó India Ortega.
"Todavía no hablé con ella, prefiero que ellos puedan resolver sus temas, yo me voy a meter. Sí hablé bastante con mi papá y nunca lo vi tan triste. Lo afectó mucho cómo se dio todo pero yo sé que lo va a pasar como pasó otras situaciones más. No se esperaba la separación y mi papá ama a Julieta, lo veo en sus ojos y cómo habla de ella, que la defiende a muerte hasta el día de hoy. Me duele verlo triste y que se termine esta relación que yo pensé que iba a durar", concluyó.