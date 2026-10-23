Julieta Prandi reveló el importante acuerdo que Emanuel Ortega no cumplió: "La separación es..."

“El viaje era parte de nuestro plan con Emanuel. Mis vacaciones eran mi luna de miel”, reveló, dejando entrever la tristeza que le provoca el cambio de rumbo de una historia que había comenzado con expectativas y proyectos compartidos.

Al profundizar sobre los motivos que pueden llevar a una pareja a separarse, la modelo planteó que, en ocasiones, las diferencias terminan marcando caminos distintos, incluso cuando existió amor. “Pasan cosas que hacen dar cuenta que las personas pueden buscar cosas diferentes”, reflexionó. Y, al describir la situación que atraviesa junto al músico, fue contundente: “Buscamos y queremos cosas diferentes”.

A pesar del dolor que le genera este presente, Julieta Prandi evitó entrar en una disputa pública con su expareja y dejó en claro que no pretende responsabilizarlo por lo sucedido. “No quiero echar culpas”, sostuvo ante las cámaras del ciclo de espectáculos.

Además, la modelo destacó el amor y el respeto que sintió por Emanuel Ortega durante la relación. “Lo amé mucho a Emanuel, lo respeté”, aseguró, al recordar el vínculo que construyeron.

Sin embargo, más allá de los sentimientos que todavía puede despertar esa historia, Prandi fue tajante al referirse a la posibilidad de dar marcha atrás con la decisión. “Es irreversible”, afirmó. De esta manera, sus palabras dejaron en evidencia que, pese a la tristeza por los proyectos que quedaron truncos, considera definitivo el final de su matrimonio.

Qué dijo Julieta Prandi sobre el contundente posteo de Mateyko en su contra y bancando a Emanuel Ortega

Más allá de la polémica que generó la exposición pública de su separación, Julieta Prandi apuntó contra otro aspecto que la lastimó especialmente. La modelo cuestionó el tono del mensaje y el hecho de que se incluyeran cuestiones sensibles que, a su entender, no tenían ninguna relación con su ruptura con Emanuel Ortega.

“No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista, mezclando la dictadura y la violencia de la familia Yankelevich”, expresó con firmeza, en referencia a la publicación que despertó su malestar.

Además, la conductora manifestó su desconcierto por haber quedado involucrada en una discusión que consideró ajena a su situación sentimental. “No sé qué tengo que ver yo en todo esto”, reflexionó sobre la intervención de Mateyko.

Pero hubo otro gesto que también le provocó dolor. La modelo cuestionó que Emanuel Ortega le hubiera dado “me gusta” a la publicación de su amigo y reconoció que esa actitud la afectó en medio del difícil momento que atraviesa. “Me pareció de más y me dolió la aprobación de Emanuel”, sentenció.