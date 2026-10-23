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Julieta Prandi reveló el importante acuerdo que Emanuel Ortega no cumplió: "La separación es..."

Recién llegada de Brasil, Julieta Prandi habló a corazón abierto con LAM sobre su sorpresiva separación de Emanuel Ortega a menos de un mes de su casamiento, y fue contundente. Aquí, su palabra.

23 oct 2026, 08:39
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Julieta Prandi rompió el silencio sobre su separación de Emanuel Ortega este jueves, apenas llegó al aeropuerto de Ezeiza tras regresar de Brasil. En un mano a mano con las cámaras de LAM (América TV), la modelo habló del final de su matrimonio con el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar, y reveló cuál era el acuerdo que consideraba fundamental para sostener la pareja. “Teníamos un acuerdo: la honestidad y no mentir nunca ni ocultar”, confesó.

Conmovida por el momento personal que atraviesa, Julieta Prandi explicó que la sinceridad ocupaba un lugar central en su relación, especialmente después de las dolorosas experiencias que le tocó vivir. Por eso, la ruptura no solo significó el final de una historia de amor, sino también un desenlace que no había imaginado.

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“Después de todo lo que viví quería total sinceridad”, expresó la modelo, al referirse a una de las condiciones que consideraba indispensables en su vínculo con el músico. Sin embargo, reconoció que el desenlace la sorprendió y que no esperaba que la relación llegara a su fin. “No me lo esperaba”, admitió, antes de recordar los sentimientos con los que había dado un paso importante en su vida sentimental. “Me casé enamorada”, remarcó.

Durante la entrevista, Prandi también se refirió a los planes que había proyectado junto a Emanuel Ortega y que quedaron en el camino después de la separación. En ese sentido, explicó que el viaje a Brasil formaba parte de una etapa que imaginaba compartir con su marido y que tenía un significado especial para ambos.

“El viaje era parte de nuestro plan con Emanuel. Mis vacaciones eran mi luna de miel”, reveló, dejando entrever la tristeza que le provoca el cambio de rumbo de una historia que había comenzado con expectativas y proyectos compartidos.

Al profundizar sobre los motivos que pueden llevar a una pareja a separarse, la modelo planteó que, en ocasiones, las diferencias terminan marcando caminos distintos, incluso cuando existió amor. “Pasan cosas que hacen dar cuenta que las personas pueden buscar cosas diferentes”, reflexionó. Y, al describir la situación que atraviesa junto al músico, fue contundente: “Buscamos y queremos cosas diferentes”.

A pesar del dolor que le genera este presente, Julieta Prandi evitó entrar en una disputa pública con su expareja y dejó en claro que no pretende responsabilizarlo por lo sucedido. “No quiero echar culpas”, sostuvo ante las cámaras del ciclo de espectáculos.

Además, la modelo destacó el amor y el respeto que sintió por Emanuel Ortega durante la relación. “Lo amé mucho a Emanuel, lo respeté”, aseguró, al recordar el vínculo que construyeron.

Sin embargo, más allá de los sentimientos que todavía puede despertar esa historia, Prandi fue tajante al referirse a la posibilidad de dar marcha atrás con la decisión. “Es irreversible”, afirmó. De esta manera, sus palabras dejaron en evidencia que, pese a la tristeza por los proyectos que quedaron truncos, considera definitivo el final de su matrimonio.

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Más allá de la polémica que generó la exposición pública de su separación, Julieta Prandi apuntó contra otro aspecto que la lastimó especialmente. La modelo cuestionó el tono del mensaje y el hecho de que se incluyeran cuestiones sensibles que, a su entender, no tenían ninguna relación con su ruptura con Emanuel Ortega.

“No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista, mezclando la dictadura y la violencia de la familia Yankelevich”, expresó con firmeza, en referencia a la publicación que despertó su malestar.

Además, la conductora manifestó su desconcierto por haber quedado involucrada en una discusión que consideró ajena a su situación sentimental. “No sé qué tengo que ver yo en todo esto”, reflexionó sobre la intervención de Mateyko.

Pero hubo otro gesto que también le provocó dolor. La modelo cuestionó que Emanuel Ortega le hubiera dado “me gusta” a la publicación de su amigo y reconoció que esa actitud la afectó en medio del difícil momento que atraviesa. “Me pareció de más y me dolió la aprobación de Emanuel”, sentenció.

     

 

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