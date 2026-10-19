La angustia de la esposa del Dibu Martínez tras el tremendo accidente del arquero y la operación de urgencia: "Volverá a..."

Emiliano Dibu Martínez alertó a todos el sábado en el partido entre Chelsea y Everton por la Premier League cuando debió ser retirado por los médicos y en camilla en pleno partido después de protagonizar un duro choque contra un rival en el área.
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Mandinha Martínez compartió un mensaje en las redes tras el fuerte choque en pleno partido que sufrió el arquero argentino Dibu Martínez por el que debió ser operado.
Emiliano Dibu Martínez alertó a todos el sábado en el partido entre Chelsea y Everton por la Premier League cuando debió ser retirado por los médicos y en camilla en pleno partido después de protagonizar un duro choque contra un rival en el área.
Después de varios minutos que estuvo detenido el partido tras el accidente y la tarea de los médicos en el césped, se conoció después tras los estudios médicos que el futbolista sufrió una fractura de mandíbula y fue operado de urgencia.
En medio de la preocupación por las impactantes imágenes del momento de la lesión, la esposa del Dibu Martínez, Mandinha Martínez, llevó tranquilidad el fin de semana al contar que el arquero de la Selección Argentina se encuentra bien y en pocas semanas estará otra vez jugando.
“Gracias a todos por los mensajes tan lindos y por estar pendientes de Emi. Está bien, no es nada grave y pronto volverá a ser el de siempre. Gracias de corazón por tanto cariño y apoyo”, indicó la mujer del futbolista desde su cuenta de Instagram junto al emoji de un corazón llevando un poco de calma por la salud de su pareja.
En tanto, el propio Dibu Martínez llevó tranquilidad luego desde su cuenta en X y se mostró con una foto desde la clínica después de la operación en su mandíbula y levantando tres dedos de su mano por la victoria de su equipo.
"Gracias a todos por los mensajes , la operacion fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en 0. En unas semanas volvemos ya", señaló el futbolista enfocado en su recuperación y volver a jugar en un corto periodo.
En tanto, la recuperación del arquero argentino se estima que podría ser en el período de 40 días para poder regresar a la actividad deportiva.
La lesión del lesión del Dibu Martínez ocurrió a los 20 minutos del segundo tiempo cuando Everton dispuso de una pelota parada cerca del área de Chelsea.
El arquero intentó despejar un centro y chocó contra el defensor Jarrad Branthwaite. El impacto lo dejó tendido sobre el césped del estadio Hill Dickinson y obligó al árbitro a interrumpir el encuentro durante varios minutos.
Las imágenes de la transmisión televisiva mostraron el momento en que Dibu Martínez cayó al suelo con los brazos levantados, lo que generó una inmediata preocupación entre sus compañeros y el cuerpo médico.
El arquero recibió atención durante ocho minutos, fue asistido con oxígeno y se le colocó un cuello ortopédico antes de ser retirado en camilla ante el respetuoso aplauso del público.