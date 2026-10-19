La angustia de la esposa del Dibu Martínez tras el tremendo accidente del arquero y la operación de urgencia: "Volverá a..."

En tanto, el propio Dibu Martínez llevó tranquilidad luego desde su cuenta en X y se mostró con una foto desde la clínica después de la operación en su mandíbula y levantando tres dedos de su mano por la victoria de su equipo.

"Gracias a todos por los mensajes , la operacion fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en 0. En unas semanas volvemos ya", señaló el futbolista enfocado en su recuperación y volver a jugar en un corto periodo.

En tanto, la recuperación del arquero argentino se estima que podría ser en el período de 40 días para poder regresar a la actividad deportiva.

Cómo fue la impactante lesión del Dibu Martínez

La lesión del lesión del Dibu Martínez ocurrió a los 20 minutos del segundo tiempo cuando Everton dispuso de una pelota parada cerca del área de Chelsea.

El arquero intentó despejar un centro y chocó contra el defensor Jarrad Branthwaite. El impacto lo dejó tendido sobre el césped del estadio Hill Dickinson y obligó al árbitro a interrumpir el encuentro durante varios minutos.

Las imágenes de la transmisión televisiva mostraron el momento en que Dibu Martínez cayó al suelo con los brazos levantados, lo que generó una inmediata preocupación entre sus compañeros y el cuerpo médico.

El arquero recibió atención durante ocho minutos, fue asistido con oxígeno y se le colocó un cuello ortopédico antes de ser retirado en camilla ante el respetuoso aplauso del público.