La China Suárez cruzó a una mujer que la filmó de compras en Miami y la comparó con Wanda Nara

Cuando encontró la publicación en Instagram, la China decidió responder y dejó en claro que no tenía ningún problema con comprar en ese comercio.

“La diferencia entre vos y yo es que yo puedo darme el gusto de elegir dónde comprar. Y aunque me ponga un trapo estoy linda igual. Aguante Primark y felices vacaciones”, escribió.

La polémica que rodeó el viaje de la China Suárez y Mauro Icardi

La salida de compras se produjo en medio de otro conflicto que involucró al futbolista y a Wanda Nara. En LAM (América TV), Nora Colosimo contó que Icardi había salido del país y dejado a su hija menor en la casa de Nordelta, al cuidado de la niñera, para que su mamá pasara a buscarla.

Según ese relato, la conductora llegó a la propiedad acompañada por su pareja, Martín Migueles, y llamó al 911.

Consultada sobre lo sucedido, la madre de Wanda lanzó duras acusaciones contra su exyerno. “No me sorprende nada de él, porque son demasiados actos violentos los que tiene con las nenas. Son violentadas y maltratadas en todo sentido”, sostuvo.

Colosimo también afirmó que Icardi le había dicho a su hija menor que debía irse rápido al aeropuerto porque viajaría a Disney con la China y los dos hijos más chicos de la actriz, Magnolia y Amancio.

Hasta ese momento, la pareja no había compartido publicaciones desde el parque temático. Sin embargo, las imágenes de Eugenia haciendo compras en Miami ya habían comenzado a circular.