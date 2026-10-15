La desgarradora carta de Gianinna Maradona tras el cierre de los alegatos en el juicio por la muerte de Diego

En ese mismo sentido, Gianinna agradeció la labor del equipo jurídico que representa a la familia y destacó la importancia de que sus sentimientos y convicciones estuvieran representados durante el juicio. "El corazón sigue destrozado; no todo tiene explicación, indudablemente... Qué orgullo haber elegido a Fernando Burlando y su equipo para defender nuestros pensamientos, ideología y sentimientos, y que ellos exijan con criterio, fuerza y verdad lo que necesitamos para que mi papá tenga la justicia que se merece".

Uno de los fragmentos más contundentes de su publicación estuvo dedicado a los profesionales y las personas que formaron parte del entorno médico y de cuidados de Maradona. Sin matices, Gianinna ratificó su postura sobre los responsables de lo ocurrido y manifestó su expectativa de que la Justicia llegue a una resolución. "Son culpables todos: los que hicieron y los que no hicieron también. El archivo ya los condenó, ahora esperamos que la justicia haga lo suyo".

La hija del Diez también describió el sufrimiento que le provocó asistir a las distintas jornadas del debate oral. Entre lágrimas, bronca y momentos de profundo malestar, relató cómo transitó las 45 audiencias, algunas de ellas sin compañía, mientras escuchaba los testimonios y los detalles médicos expuestos ante el tribunal. "Fueron 45 audiencias. A algunas fui acompañada, a otras fui sola con mi termo y mi mate. En algunas lloré desconsolada, me mordí la boca de bronca, me quise arrancar los oídos y también la cabeza", describió con dolor.

Entre los recuerdos más difíciles, Gianinna hizo especial hincapié en la autopsia de su padre y en las imágenes que todavía intenta dejar atrás. Se trata de una experiencia que, según contó, la marcó profundamente y que debió afrontar mientras atravesaba el duelo por la muerte del exfutbolista: "Quise cerrar los ojos muchas veces y que se me borre para siempre la imagen de la autopsia de mi papá. Me había costado mucho poder guardar en el fondo de mi corazón todo lo que vi el 25 mientras la policía hacía su trabajo y una psicóloga me hablaba al oído".

El desgaste tampoco terminaba cuando abandonaba los tribunales de San Isidro. En su carta, la diseñadora explicó que necesitaba encontrar una manera de descargar todo lo que sentía para evitar que la tristeza y la tensión terminaran afectando su salud. "Grité profundamente cada vez que subí al auto porque no puedo convertir la tristeza en enfermedad. No me lo puedo permitir tampoco".

A ese sufrimiento se sumaron los enfrentamientos y las situaciones que vivió durante el juicio. Gianinna aseguró que debió soportar reiteradas faltas de respeto y cuestionó la actitud de quienes, desde su perspectiva, intentaron defender a los imputados. "Me agarré con varios, me faltaron el respeto incansables veces, se creyeron superiores y quisieron defender lo indefendible. En todas sentí odio, una estaca clavada en el pecho y los peores pensamientos cuando volvía manejando a casa", confesó.

Finalmente, Gianinna volvió a poner el foco en la ausencia de su padre y en las consecuencias que su muerte dejó en sus seres queridos y en quienes lo admiraban. A casi seis años de aquel 25 de noviembre de 2020, la búsqueda de justicia sigue siendo una causa central para la familia Maradona. "Desde aquel 25 de noviembre del 2020 la vida de muchas personas no es la misma, pero a mí me robaron el corazón y a él la posibilidad de seguir disfrutando el amor de sus hijos, sus nietos y todo un pueblo que hoy no olvida y exige ¡JUSTICIA!"