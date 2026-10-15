El abogado de Jana Maradona expuso por qué se pudrió todo con Dalma y Gianinna: "Se quebró por..."

"Esta reunión es la primera que se celebra en seis años", remarcó el abogado, quien además cuestionó la idea de que todas las querellas actuaban de manera conjunta durante el proceso judicial.

Ante la consulta de Mariana Fabbiani sobre si los representantes de Dalma y Gianinna habían manifestado alguna incomodidad frente al pedido de absolución, D'Angelo fue contundente: "No. Expresó cada uno lo que iba a hacer y se fundamentó".

La conductora también planteó que esa reunión podría haber servido para anticiparles a las hermanas la decisión que tomaría Jana. Sin embargo, el letrado rechazó cualquier responsabilidad por la falta de comunicación.

"Yo no me puedo meter a hablar con personas que no son ni mis asistidas ni mis clientas. Para eso están sus abogados. Si sus abogados no se lo dijeron, por algo habrá sido", sostuvo.

Uno de los momentos más tensos de la entrevista llegó cuando Fabbiani mencionó el quiebre en la relación entre las hermanas como consecuencia de la postura adoptada en el juicio.

"La lástima es que afectó la relación con su defendida, con Jana. Está quebrada la relación entre hermanas por esto", señaló la conductora.

D'Angelo evitó profundizar en el conflicto familiar y respondió: "No, de eso... Son cuestiones personales".

Sin embargo, defendió con firmeza la participación de Jana en la causa y aseguró que su representada conocía perfectamente las implicancias del pedido de absolución.

"¿Vos no creés y no pensás que Jana efectivamente evaluó lo que sus hermanas iban a decir en el momento en que sus abogados solicitaran lo que solicitaron respecto al licenciado Díaz?", le preguntó a Mariana.

Y agregó: "Menoscaban la inteligencia de Jana y no se tiene conocimiento de toda la participación que ella tuvo a lo largo de todos estos meses y también el año pasado respecto a la causa".

Para reforzar sus dichos, reveló que Jana seguía de cerca las declaraciones y las pruebas del expediente, incluso durante los fines de semana.

"Hubo fines de semana en los cuales Jana me escribía para pedirme: 'Marcelo, por favor, ¿me pasás la declaración de D'Alessandro?'", recordó.

Finalmente, cuando Fabbiani le preguntó si Jana estaba convencida de que Carlos Díaz debía ser absuelto, D'Angelo confirmó: "Exactamente. Estaba involucrada y ella está convencida de lo que se alegó el pasado martes por la tarde".

De esta manera, el abogado dejó en claro que el pedido de absolución no fue una decisión improvisada, sino una postura que Jana conocía y respaldaba, pese a las consecuencias que podía generar en su vínculo con Dalma y Gianinna.

El furioso descargo de Dalma Maradona contra Jana tras el pedido de absolución de Carlos Díaz

La polémica comenzó cuando Félix L'Infante, abogado de Jana Maradona, solicitó la absolución del psicólogo Carlos Díaz, mientras que la representación legal de Dalma y Gianinna, encabezada por Fernando Burlando, pidió una condena de cinco años de prisión por homicidio culposo.

La diferencia de criterios provocó una fuerte reacción de Dalma Maradona, quien utilizó sus historias de Instagram para expresar su indignación y apuntar directamente contra su hermana.

"Solo aclarar que ayer me refería a Jana, que decidió con su abogado pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz. Inentendible por donde se lo mire!", escribió la actriz.

En su descargo, Dalma recordó que, según su relato, había sido el propio psicólogo quien les había pedido a las hijas de Diego que dejaran de visitarlo durante su tratamiento.

"Justamente fue Díaz el que le dijo a ella, a Giani, a Verónica y a mí que teníamos que dejar de visitar a mi papá y dejarlo tranquilo porque era parte de respetar el tratamiento", cuestionó.

Además, manifestó su desconcierto por la postura de Jana y recordó que el profesional había sido mencionado en audios incorporados a la investigación.

Pero la parte más dura de su mensaje llegó cuando Dalma puso en duda la lealtad de su hermana y dejó en evidencia la profundidad del enfrentamiento.

"Claramente podemos pensar distinto en un montón de cosas pero no en la forma de pedir Justicia por mi papá. Ahí yo no transo. O de última blanquea de qué lado estás así es todo más fácil... Y ahí te bancarás la que venga! De ser mala leche y traicionera no se vuelve", lanzó.

La actriz también hizo referencia a su vínculo con Gianinna y al lugar que ambas ocuparon en la vida de su padre.

"¿Hasta cuando Gianinna y yo vamos a ser las malas de la película por haber vivido una vida entera con mi papá y haber sido su familia? ¿Por qué deberíamos sentir culpa por eso?", expresó.

Y cerró con una firme definición: "Si hay algo de lo que estamos seguras es que nada ni nadie nos va a impedir pedir la Justicia que nuestro papá se merece".

Así, mientras el juicio por la muerte de Diego Maradona atraviesa una etapa decisiva, las diferencias judiciales entre sus hijas terminaron por profundizar una interna familiar que ahora quedó expuesta públicamente.