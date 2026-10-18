La desgarradora carta de la hija de Fernando Confessore tras su muerte: "Te voy a extrañar toda la vida"

"Gracias por haber sido mi papá. Fuiste el mejor que nos pudo tocar. Diste todo por nosotras, no solo por Juli, Cande y por mí, sino también por mamá, el amor de tu vida. Nos enseñaste tanto con tu forma de ser, con todo lo que hiciste por nosotras y con ese amor que nos diste a tu manera, todos los días", destacó la hija de Fernando Confessore.

Y siguió conmovida: "Quedate tranquilo pa, que nosotras vamos a cuidar de mamá por vos Vamos a estar para ella, así como vos siempre estuviste para nosotras. No sé cómo se aprende a vivir con una ausencia tan grande, ni cómo se sigue adelante cuando una parte de tu mundo se va con esa persona".

Jimena indicó que pese al dolor por su partida lllevará cada instante que pasaron juntos en su mente y corazón por siempre: "Pero sí sé que te voy a llevar conmigo toda mi vida, en cada recuerdo, en cada comida que me haga acordar a vos, en cada risa y en cada momento en el que desearía tenerte al lado una vez más", indicó en su carta de unas hijas del meteorólogo.

Y cerró su conmovedor posteo: "Te voy a amar eternamente, pa. Gracias por todo lo que nos diste, por todo lo que fuiste y por haber sido mi papá. Ojalá pudiera abrazarte una vez más y decirte cuánto te amo. Te voy a extrañar toda la vida".

El último adiós a Fernando Confessore con familiares y compañeros de trabajo

En medio del dolor por la partida de Fernando Confessore, su esposa, Paula, y sus hijas, Julieta, Candela y Jimena, obviamente estuvieron presentes y se mostraron profundamente conmovidas. Durante la última despedida, recibieron el afecto y el acompañamiento de familiares, amigos y seres queridos.

La dolorosa ceremonia también estuvo marcada por la presencia de sus compañeros de TN y El Trece, señales en las que Confessore construyó una extensa trayectoria profesional.

Durante más de tres décadas, el meteorólogo se convirtió en una cara familiar para los televidentes y cosechó el cariño de quienes compartieron con él largas jornadas de trabajo.

Entre los presentes estuvieron Marcelo Bonelli, Roxy Vázquez, Marcos Barroca, Lorena Maciel, Dominique Metzger, Guillermo Lobo, Federico Seeber, Diego Ruscitti, Fernando Vigo, Manu Jove y Leo Paradizo.

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