Conmoción: murió Fernando Confessore, el reconocido meteorólogo de TN, a los 58 años

El dolor de Mario Massaccesi al despedir a Fernando Confessore: “La noticia nos dejó en shock”

Mario Massaccesi fue el encargado de comunicar al aire de TN la muerte de Fernando Confessore. Conmovido, el conductor recordó al meteorólogo y destacó tanto su calidad como compañero de trabajo como el amor que sentía por su familia.

“Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995”, expresó al compartir la triste noticia con los televidentes.

En su despedida, Massaccesi puso el foco en el costado más íntimo de Confessore, quien mantenía su vida personal lejos de la exposición. “Era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”, sostuvo.

También lo recordó como un apasionado hincha de Boca Juniors, que se enojaba con facilidad y no lograba disimularlo. Entre esas anécdotas cotidianas, destacó que era un compañero excepcional, dedicado a su tarea y que no tenía problemas con nadie.

“Lo vamos a extrañar mucho a Confessore, siempre estaba trabajando. La noticia nos dejó en shock. Pasó esta madrugada. No tenemos muchos detalles”, manifestó.

Para cerrar, Massaccesi expresó cómo atravesaban ese momento dentro del canal: “Nos vamos a reacomodar como podamos. Vamos a honrarlo haciendo nuestro trabajo lo mejor posible. Estamos mal, sí. Impactados. Durante años estuvo con nosotros, pero sobre todo en tu casa”.