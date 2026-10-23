La desgarradora reacción de Marcela Coronel al ver cómo maltrataban a su mamá: "Me descompuse"

“Queríamos que esta mujer vaya presa. Porque esto le puede pasar a otra persona ”, manifestó Marcela, quien dejó en claro que su decisión de contar públicamente lo sucedido también tiene como objetivo advertir sobre este tipo de situaciones.

“Yo estaba acostumbrada a ver estos casos en los noticieros y siempre me preguntaba qué pasaba con esa gente después de las denuncias. No queríamos que quede impune”, agregó, al explicar la preocupación que siempre le generaron las denuncias de maltrato contra adultos mayores.

“Esto es horrible. Es terrible. No se me ocurre otra manera de describirlo. No podés entenderlo, no podés creer que te esté pasando”, manifestó.

Tras descubrir las agresiones, Coronel y sus familiares esperan que la Justicia avance con la investigación y se determinen las responsabilidades correspondientes. La periodista decidió compartir su historia para alertar sobre el maltrato a los adultos mayores y evitar que otras familias atraviesen una situación similar.

En otro momento de su relato, Marcela reveló cómo habían conocido a la cuidadora. Según explicó, la mujer llegó a su casa por recomendación de un amigo íntimo de su marido, debido a que anteriormente se había encargado de atender a la madre de ese hombre.

Sin embargo, la periodista hizo hincapié en las condiciones particulares de su mamá y en la imposibilidad de reaccionar frente a las agresiones. “Mi mamá está en silla de ruedas, tiene 100 años, no entiende lo que está pasando. Le es imposible defenderse. Y está sola con ella”, señaló, profundamente afectada por lo sucedido.

La repudiable justificación de marido de la agresora de Berta, la mamá de Marcela Coronel

Luego de que Marcela Coronel denunciara a Norma Noemí Sandín, la cuidadora de su madre Berta, de 100 años, por presuntos episodios de violencia física y psicológica, la mujer quedó detenida a la espera de declarar este lunes. En medio de la conmoción por el caso, el marido de la acusada protagonizó un tenso cruce con un cronista de América Noticias en la Alcaldía Vecinal 04 Anexo, en San Telmo.

Mientras esperaba la llegada de su esposa, el hombre reaccionó de manera agresiva ante las cámaras e intentó minimizar lo ocurrido. "Salí de acá, cualquiera comete un error", lanzó visiblemente molesto. Lejos de mostrar preocupación por la gravedad de las imágenes, agregó: "Se le habrá saltado la chaveta y la maltrató, nada más".

Sin embargo, la tensión fue en aumento cuando el cronista continuó haciéndole preguntas. "Es mi señora, ¿cuál es el problema? Cortá eso o te lo…", advirtió, mientras intentaba evitar que lo siguieran grabando.

Minutos después, el periodista volvió a encontrarlo en las inmediaciones del establecimiento y le preguntó por su vínculo con la detenida. "Sí ¿y? ¿Qué pasa?", respondió desafiante. Aunque esta vez reconoció la gravedad de la situación, se limitó a expresar: "No me parece bien lo que hizo, pero ¿qué te puedo decir?".

Finalmente, antes de retirarse, el hombre le dedicó unas breves palabras a Marcela, quien se encontraba en el estudio siguiendo la cobertura. "De mi parte una disculpa a Marcela, listo. La conozco, ¿está bien? Que disculpe Marcela", manifestó mientras se alejaba de las cámaras.