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La salvaje golpiza de la cuidadora a la mamá de 100 años de Marcela Coronel: el escalofriante video

La mamá de la periodista de PrimiciasYa, que hace apenas unos días cumplió 100 años, sufrió un terrible ataque por parte de una de sus cuidadoras.

23 oct 2026, 18:47
La salvaje golpiza de la cuidadora a la mamá de 100 años de Marcela Coronel: el escalofriante video

La salvaje golpiza de la cuidadora a la mamá de 100 años de Marcela Coronel: el escalofriante video

La salvaje golpiza de la cuidadora a la mamá de 100 años de Marcela Coronel: el escalofriante video

La salvaje golpiza de la cuidadora a la mamá de 100 años de Marcela Coronel: el escalofriante video

Marcela Coronel atraviesa un delicado momento familiar luego de descubrir que su madre, Berta, de 100 años, habría sufrido maltrato físico por parte de una de las cuidadoras que la asistían en su domicilio. El caso salió a la luz a partir de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la vivienda, que registraron tanto imágenes como audios de los episodios denunciados.

La situación fue dada a conocer este viernes por Marina Calabró en PrimiciasYa (América TV). La periodista contó que su compañera compartió lo que estaba viviendo durante una reunión de producción y explicó los motivos por los que se encontraba tan afectada. "Estábamos en la reunión de producción, estaba Marcela Coronel con nosotros y Marcela en un momento nos dice: 'Disculpen, les quiero contar algo. Les quiero explicar por qué estoy mal con la cabeza en otro lado. Lo estoy pasando mal con una situación de mi mamá'", relató.

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Al referirse al contenido de las grabaciones, Calabró describió la crudeza de las escenas que habrían quedado registradas en la casa de Berta. "A una persona de 100 años, a una mujer de 100 años van a ver cachetazos, van a ver empujones, van a ver cómo la tira de manera absolutamente brutal arriba de la cama", expresó, al dar cuenta de la gravedad de los hechos denunciados.

Tras descubrir lo ocurrido, la familia radicó la denuncia y la Policía se presentó en el domicilio para detener a la cuidadora. Lo más llamativo es que la acusada sabía que había cámaras con audio y, al ser arrestada, lanzó: "Le voy a decir a mi marido que me lleve cigarrillos a la comisaría".

La mujer fue llevada a la Comisaría Comunal 05 y luego trasladada a la Alcaldía Vecinal 04 Anexo, en San Telmo, donde permanecerá hasta declarar el lunes. Por su parte, Coronel quedó profundamente angustiada y prefirió no ver las imágenes por el impacto emocional que le provocaban.

"Y también le dimos la chance, por supuesto, de mantenerlo en estricta reserva y Marcela decidió que estaba bueno contarlo. Primero porque le pasa a un montón de gente para visibilizar esto y segundo porque el riesgo en estos casos es que esta malnacida entre por una puerta y salga por la otra", comentó Calabró.

En esa misma línea, la comunicadora reflexionó sobre la importancia de prestar atención al cuidado de las personas mayores y de los menores que quedan bajo la responsabilidad de terceros. "A lo mejor no nos damos cuenta que en determinado momento de la vida de nuestros mayores o de nuestros menores", señaló al advertir sobre la posibilidad de que se produzcan situaciones de maltrato dentro del ámbito doméstico.

Por último, Calabró aportó detalles sobre el vínculo laboral de la cuidadora con la familia y remarcó que la mujer llevaba tiempo trabajando en la vivienda. Según contó, los episodios habrían ocurrido incluso con cámaras de seguridad con audio instaladas en el domicilio. También se refirió al estado de angustia de Coronel, quien habría pedido que quitaran las grabaciones de su celular porque le resultaba demasiado doloroso enfrentarse a esas imágenes.

Qué dijo Marcela Coronel

Luego de que se conociera el terrible episodio de maltrato que sufrió su madre de 100 años por parte de una de sus cuidadoras, Marcela Coronel rompió el silencio y expresó toda su angustia por la situación que atraviesa su familia.

Al finalizar PrimiciasYa (América TV), la periodista conversó con el equipo de América Noticias y se mostró profundamente afectada por lo ocurrido. Todavía conmocionada, reconoció que no logra comprender cómo una persona que tenía la responsabilidad de cuidar a su mamá pudo actuar de semejante manera.

"No me puedo poner en la cabeza de esta gente. Vi al marido una vez cuando la conocí a ella, pero nada más. La cuidó casi dos años", expresó Coronel, dejando en claro que la mujer llevaba mucho tiempo trabajando para su familia.

Sin embargo, una de las mayores preocupaciones de la periodista es saber si los episodios de violencia comenzaron tiempo atrás. Por ese motivo, reveló que su familia revisará las grabaciones anteriores de las cámaras de seguridad para intentar determinar si existieron otras situaciones similares.

"Creería que sí. Mi sobrino va a revisar las cámaras anteriores, todo lo que se pueda encontrar de lo que se grabó anteriormente. Pienso que sí, aunque ojalá que no", manifestó con angustia, ante la posibilidad de descubrir nuevos episodios de maltrato hacia su madre.

     

 

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