La salvaje golpiza de la cuidadora a la mamá de 100 años de Marcela Coronel: el escalofriante video

La mujer fue llevada a la Comisaría Comunal 05 y luego trasladada a la Alcaldía Vecinal 04 Anexo, en San Telmo, donde permanecerá hasta declarar el lunes. Por su parte, Coronel quedó profundamente angustiada y prefirió no ver las imágenes por el impacto emocional que le provocaban.

"Y también le dimos la chance, por supuesto, de mantenerlo en estricta reserva y Marcela decidió que estaba bueno contarlo. Primero porque le pasa a un montón de gente para visibilizar esto y segundo porque el riesgo en estos casos es que esta malnacida entre por una puerta y salga por la otra", comentó Calabró.

En esa misma línea, la comunicadora reflexionó sobre la importancia de prestar atención al cuidado de las personas mayores y de los menores que quedan bajo la responsabilidad de terceros. "A lo mejor no nos damos cuenta que en determinado momento de la vida de nuestros mayores o de nuestros menores", señaló al advertir sobre la posibilidad de que se produzcan situaciones de maltrato dentro del ámbito doméstico.

Por último, Calabró aportó detalles sobre el vínculo laboral de la cuidadora con la familia y remarcó que la mujer llevaba tiempo trabajando en la vivienda. Según contó, los episodios habrían ocurrido incluso con cámaras de seguridad con audio instaladas en el domicilio. También se refirió al estado de angustia de Coronel, quien habría pedido que quitaran las grabaciones de su celular porque le resultaba demasiado doloroso enfrentarse a esas imágenes.

Qué dijo Marcela Coronel

Luego de que se conociera el terrible episodio de maltrato que sufrió su madre de 100 años por parte de una de sus cuidadoras, Marcela Coronel rompió el silencio y expresó toda su angustia por la situación que atraviesa su familia.

Al finalizar PrimiciasYa (América TV), la periodista conversó con el equipo de América Noticias y se mostró profundamente afectada por lo ocurrido. Todavía conmocionada, reconoció que no logra comprender cómo una persona que tenía la responsabilidad de cuidar a su mamá pudo actuar de semejante manera.

"No me puedo poner en la cabeza de esta gente. Vi al marido una vez cuando la conocí a ella, pero nada más. La cuidó casi dos años", expresó Coronel, dejando en claro que la mujer llevaba mucho tiempo trabajando para su familia.

Sin embargo, una de las mayores preocupaciones de la periodista es saber si los episodios de violencia comenzaron tiempo atrás. Por ese motivo, reveló que su familia revisará las grabaciones anteriores de las cámaras de seguridad para intentar determinar si existieron otras situaciones similares.

"Creería que sí. Mi sobrino va a revisar las cámaras anteriores, todo lo que se pueda encontrar de lo que se grabó anteriormente. Pienso que sí, aunque ojalá que no", manifestó con angustia, ante la posibilidad de descubrir nuevos episodios de maltrato hacia su madre.