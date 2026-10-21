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La drástica decisión de Ana Paula Dutil en medio de la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Ana Paula Dutil quedó en el centro de la escena tras las repercusiones que generó la separación de Emanuel Ortega y Julieta Ortega.

21 oct 2026, 18:04
ANA PAULA DUTIL, EMANUEL ORTEGA Y JULIETA ORTEGA
ANA PAULA DUTIL, EMANUEL ORTEGA Y JULIETA ORTEGA

Ana Paula Dutil decidió cerrar su cuenta de Instagram después de quedar envuelta en la polémica por la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi. En medio de las críticas y los comentarios agresivos que comenzó a recibir en las redes sociales, la exmodelo optó por alejarse de la exposición pública y volver al perfil bajo.

La controversia surgió a partir de Josefina Lynch, una conocida de Dutil a quien ella misma le había recomendado el estudio de grabación de su expareja. Lo que parecía un simple gesto terminó generando especulaciones cuando trascendieron versiones sobre supuestos mensajes comprometedores entre la joven y el cantante.

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A raíz de esas versiones, Lynch quedó señalada como una supuesta tercera en discordia en la relación entre Ortega y Prandi. La situación también salpicó a Ana Paula, quien quedó expuesta a cuestionamientos por haber sido el nexo entre su amiga y el músico.

En medio de la repercusión, también trascendió que Prandi estaría muy enojada por lo sucedido. Sin embargo, los rumores que circulan alrededor del caso no confirman una infidelidad ni permiten establecer con certeza qué ocurrió entre los involucrados. Por ahora, Dutil eligió tomar distancia de las redes sociales y evitar que la polémica siga ocupando un lugar en su vida cotidiana.

Qué decía el comunicado con el que Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega

La ruptura entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega sorprendió por el poco tiempo que había pasado desde su casamiento. Después de seis años de relación y cuatro de convivencia, la pareja formalizó su unión el 15 de septiembre de 2026, en una ceremonia íntima en el Registro Civil de San Isidro.

Sin embargo, el matrimonio llegó a su fin apenas 27 días después. El 12 de octubre, la conductora anunció públicamente su decisión de separarse del cantante y compartió un mensaje en el que explicó que había llegado el momento de dar un paso al costado, sin profundizar en los motivos íntimos de la ruptura.

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel. Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días, las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad. Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables. Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias”, había escrito la modelo en una historia de Instagram.

Con esas palabras, Prandi comunicó el final de una historia que había culminado en matrimonio después de varios años juntos. Su mensaje también buscó poner un límite a las especulaciones sobre las razones de la separación y dejó en claro que no tenía intención de exponer públicamente los detalles de la intimidad de la pareja.

     

 

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