A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
IMPACTANTE

El demoledor testimonio de Ana Paula Dutil sobre su separación de Emanuel Ortega y lo que fue verlo con Prandi: "Tirada boca abajo"

En Puro Show se recordó la palabra de Ana Paula Dutil donde contó cómo la afectó el proceso de separación de Emanuel Ortega tras 20 años juntos tras el reciente final del cantante con Julieta Prandi.

19 oct 2026, 14:50
El demoledor testimonio de Ana Paula Dutil sobre su separación de Emanuel Ortega y lo que fue verlo con Prandi: Tirada boca abajo

El demoledor testimonio de Ana Paula Dutil sobre su separación de Emanuel Ortega y lo que fue verlo con Prandi: "Tirada boca abajo"

El demoledor testimonio de Ana Paula Dutil sobre su separación de Emanuel Ortega y lo que fue verlo con Prandi: Tirada boca abajo

El demoledor testimonio de Ana Paula Dutil sobre su separación de Emanuel Ortega y lo que fue verlo con Prandi: "Tirada boca abajo"

Ana Paula Dutil se separó de Emanuel Ortega en 2017 tras 20 años juntos y dos hijos en común. Hoy aquella historia de amor vuelve a recordarse en el espectáculo después de que Julieta Prandi confirmó su separación del cantante a menos de un mes del casamiento por civil.

En el ciclo Puro Show (El Trece), Fernanda Iglesias recordó el duro relato de Dutil en el podcast Las pibas dicen, cuando años atrás hacía referencia al duelo que vivió por el final del vínculo con el cantante, dando impactantes detalles del proceso personal que vivió por aquel entonces.

Leé también

La contundente frase de Ana Paula Dutil tras la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "A todas nos pasó..."

la contundente frase de ana paula dutil tras la separacion de julieta prandi y emanuel ortega: a todas nos paso...

"Mi duelo empezó cuando me separé luego de 20 años de convivencia, 2 hijos, 9 mudanzas, proyectos, familia política, todo eso junto en la misma ensalada. A esto se le sumó enterarme que mi ex muy rápidamente había encontrado un nuevo amor. Fue como un golpe de nocaut que al igual que un boxeador me dejó tirada boca abajo totalmente desarmada", dijo Ana Paula Dutil sobre ese difícil momento.

Y agregó a flor de piel: "Tenía el corazón roto. Sentía un dolor desconocido, inexplicable, y no podía soportarlo. Extrañaba todo. Sus silencios, su olor, todos llevamos nuestro olor, y cuando se comparte tantos años con alguien se te impregna, se mezcla con el tuyo, se hace parte del amor.

"Por mucho tiempo evitaba verlo. Cada vez que lo hacía volvía a mi casa con una tristeza que me atravesaba el pecho. Viví con mi familia 10 años en otro país y cuando me separo inmediatamente vuelvo a Argentina", se sinceró la exmodelo.

Ana Paula Dutil y su profunda tristeza al separarse de Emanuel Ortega

Ana Paula Dutil explicó que le costó varios meses abrir las cajas de la mudanza después del final de su relación con Emanuel Ortega y la reorganización a nivel familiar.

"La mudanza también fue un duelo. No solo era el mío, mis hijos también duelaban. Amigos, lengua, y yo que apenas conmigo tenía que sacar fuerzas para acompañarlos", comentó laexmodelo.

"El día que llegó todo al puerto, porque la mudanza se hizo en barco, fuimos los dos a buscar nuestras cosas. Yo estaba ahí parada, mirando todo, muy frágil, muy delgada, casi rota. Apenas podía mantenerme en pie. Me llevó 9 meses abrir las cajas. Todo eran recuerdos y todo dolía. Hasta que tuve que dejar mi dolor de lado y hacerlo por mis hijos. Ellos, al igual que yo, necesitábamos más que nunca rearmar nuestro hogar", recordó.

Y en ese sentido, Ana Paula Dutil explicó las cosas que dejó de hacer para que no le traigan recuerdos de quien fue su pareja durante dos décadas.

"Por mucho tiempo no pude escuchar música. Mi música era también su música, y viceversa. Cada canción me lo traía de nuevo. Dormía con una montaña de almohadas para no sentir la ausencia y obviamente dejé de hacer todos los que eran rituales de la pareja: desayunos en la cama, mirar series. Hubo una, muy buena, que empecé con él y cuando llegaron temporadas nuevas no pude seguirla. Recuerdo que era el plan del domingo a la noche: comer en la cama y mirar esa serie que tanto nos gustaba", comentaba con la voz entrecortada.

Sobre el momento del divorcio, Ana PaulaDutil reflexionó: "Cuando todo parecía asumido y aceptado, llega el día de hablar del divorcio. Había que hacerlo, y aunque fuera solo cuestión de papeles, eso también dolió. Pero fue la frutilla de la torta, ya está, no podía pasar nada más".

"Y en realidad hubo algo más: un día, uno de mis hijos me pide ayuda para cuidar a los hijos de la pareja de su papá. En ese momento pensé ¿No será mucho?, pero lo hice, y con mucho amor, y a diferencia del resto de los acontecimientos, este fue uno de los que que me hizo ascender, y entendí que tenía que estar dispuesta a renunciar a una parte de mi para duelar lo perdido", concluyó visiblemente conmovida por aquel entonces.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Ana Paula Dutil Emanuel Ortega

Lo más visto