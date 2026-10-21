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La furia de Nancy Pazos en los Martín Fierro de Radio: "Me voy a la... y que se metan el MF en el..."

Nancy Pazos habló con PrimiciasYa en la alfombra roja, cuestionó la organización del evento y lanzó una dura crítica contra APTRA por su categoría.

21 oct 2026, 21:21
nancy pazos
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En la alfombra roja de los Martín Fierro de la Radio 2026, Nancy Pazos habló en exclusiva con PrimiciasYa y no ocultó su malestar por la organización del evento. Fiel a su estilo directo, la periodista se mostró indignada por la espera para ingresar y lanzó fuertes comentarios sobre la ceremonia y el reconocimiento de su trabajo dentro de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

"Cola para la alfombra roja, indignada", expresó Nancy Pazos al describir su reacción frente a la fila que había en el lugar. Luego, explicó que decidió evitar la espera y continuar con su noche por su cuenta. "O sea, yo me fui, ¿me entendés? Me fui, salté la alfombra roja, me fui, me senté en mi coso, me tomé una copita de vino y acá estoy", relató, sin disimular su fastidio por la situación.

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Cuando le consultaron cuánto tiempo había esperado, la periodista aclaró que ni siquiera llegó a hacer la fila. "No esperé. Llegué, paren. Llegué y había 20 personas. Dije: '¿Qué es esto? Están en pedo'. Yo no hago cola ni en el supermercado", respondió, contundente.

Qué dijo Nancy Pazos sobre APTRA y su histórica participación en los Martín Fierro

Pero su descargo no terminó ahí. Durante la charla con PrimiciasYa, Pazos también se refirió a su trayectoria en los premios y dejó en claro su disconformidad con el reconocimiento que recibió a lo largo de los años.

"Hace 38 años que vengo, no gano nunca, así que imaginate que hoy no va a ser excepción. Yo tengo una recontra polémica que es la mía. ¿A qué me dedico yo?", planteó la periodista, aludiendo a su extensa participación en las ceremonias.

Cuando le respondieron que se dedica a la política, Pazos aprovechó la ocasión para lanzar una crítica directa a APTRA. "Perfecto, mirá vos. Lo sabés vos, no lo sabe APTRA", disparó irónica, en referencia a lo que considera una falta de reconocimiento de su especialidad profesional.

Por último, al mencionar que la habían enviado a la categoría de Información General, la periodista manifestó su enojo sin filtros: "Información general me mandaron, que se vayan a la concha de la lora", sentenció.

     

 

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