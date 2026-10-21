La furia de Nancy Pazos en los Martín Fierro de Radio: "Me voy a la... y que se metan el MF en el..."

Qué dijo Nancy Pazos sobre APTRA y su histórica participación en los Martín Fierro

Pero su descargo no terminó ahí. Durante la charla con PrimiciasYa, Pazos también se refirió a su trayectoria en los premios y dejó en claro su disconformidad con el reconocimiento que recibió a lo largo de los años.

"Hace 38 años que vengo, no gano nunca, así que imaginate que hoy no va a ser excepción. Yo tengo una recontra polémica que es la mía. ¿A qué me dedico yo?", planteó la periodista, aludiendo a su extensa participación en las ceremonias.

Cuando le respondieron que se dedica a la política, Pazos aprovechó la ocasión para lanzar una crítica directa a APTRA. "Perfecto, mirá vos. Lo sabés vos, no lo sabe APTRA", disparó irónica, en referencia a lo que considera una falta de reconocimiento de su especialidad profesional.

Por último, al mencionar que la habían enviado a la categoría de Información General, la periodista manifestó su enojo sin filtros: "Información general me mandaron, que se vayan a la concha de la lora", sentenció.