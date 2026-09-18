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Una famosa periodista, a los gritos e insultos en un avión: el audio que la compromete

En LAM, a través de un enigmático, contaron que una famosa periodista protagonizó un tenso momento durante un vuelo que partió desde Bariloche con destino a Aeroparque.

18 sept 2026, 21:56
Una famosa periodista, a los gritos y a los insultos en un avión: el audio que la compromete

Una famosa periodista, a los gritos y a los insultos en un avión: el audio que la compromete

Una famosa periodista, a los gritos y a los insultos en un avión: el audio que la compromete

Una famosa periodista, a los gritos y a los insultos en un avión: el audio que la compromete

Situaciones que ocurren puertas adentro entre los famosos suelen quedar en el ámbito privado, lejos de las cámaras y de la exposición pública. Sin embargo, esta vez ocurrió algo diferente: se filtró un audio que rápidamente despertó la atención y que tiene como protagonista a Nancy Pazos, a quien se escucha protagonizando un fuerte momento durante un vuelo.

En LAM (América TV) decidieron mantener el suspenso antes de revelar su identidad. Como suele suceder en el programa, primero presentaron el caso a través de un enigmático y fueron dando algunas pistas hasta finalmente dar a conocer de quién se trataba.

"Se subió en Bariloche con destino a Aeroparque, a los gritos. Me dicen desde adentro que estuvo pidiendo y exigiendo que le dieran un lugar que no le correspondía... Nancy Pazos", dijo Pepe Ochoa.

La grabación comenzó a circular y generó curiosidad por conocer qué había ocurrido y cuál habría sido el motivo que desencadenó el episodio.

Cómo fue la pelea de Nancy Pazos en el avión

Un fuerte cruce entre Nancy Pazos y un pasajero durante un vuelo quedó registrado en un audio que comenzó a circular en las últimas horas. En la grabación se escucha un intercambio cada vez más tenso entre la periodista y el hombre, con acusaciones, insultos y reproches por la situación del país.

Todo habría comenzado cuando el pasajero cuestionó a la periodista por viajar en avión mientras, según su planteo, la situación económica del país sería complicada. "El país está como el orto", se escucha decir a la conductora.

Acto seguido, el hombre en cuestión apuntó directamente contra Pazos y cuestionó su presencia en el vuelo: "Yo te veo viajando en un avión. Si estuviera mal, viajarías en tren o micro".

" ¿Sabés cuál es la diferencia pelotud*?", respondió con dureza. Ante el tono que había tomado la discusión, el otro actor involucrado intentó advertirle: " Nancy, te van a bajar eh".

Lejos de terminar el intercambio, la expanelista de A la Barbarossa (Telefe) continuó con su respuesta y marcó una diferencia entre su situación personal y la realidad que atraviesa el país: "La diferencia, mi amor, es que yo no me ocupo de lo que me pasa a mi, a mi me va muy bien".

En otro tramo de la discusión, el pasajero volvió a cuestionarla e hizo referencia a una situación en la que la periodista se habría encadenado como forma de protesta: "Te encadenaste porque no tenías plata para llevar al hogar". Pazos volvió a responder y negó que ese haya sido el motivo de aquella acción: "No, me encadené por la falta de expresión".

El audio generó repercusión por el tono que tomó la conversación y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. El intercambio dejó expuesto el fuerte enfrentamiento entre ambos pasajeros, que pasó de una discusión sobre la situación del país a un cruce personal.

     

 

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