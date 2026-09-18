Una famosa periodista, a los gritos e insultos en un avión: el audio que la compromete

Cómo fue la pelea de Nancy Pazos en el avión

Un fuerte cruce entre Nancy Pazos y un pasajero durante un vuelo quedó registrado en un audio que comenzó a circular en las últimas horas. En la grabación se escucha un intercambio cada vez más tenso entre la periodista y el hombre, con acusaciones, insultos y reproches por la situación del país.

Todo habría comenzado cuando el pasajero cuestionó a la periodista por viajar en avión mientras, según su planteo, la situación económica del país sería complicada. "El país está como el orto", se escucha decir a la conductora.

Acto seguido, el hombre en cuestión apuntó directamente contra Pazos y cuestionó su presencia en el vuelo: "Yo te veo viajando en un avión. Si estuviera mal, viajarías en tren o micro".

" ¿Sabés cuál es la diferencia pelotud*?", respondió con dureza. Ante el tono que había tomado la discusión, el otro actor involucrado intentó advertirle: " Nancy, te van a bajar eh".

Lejos de terminar el intercambio, la expanelista de A la Barbarossa (Telefe) continuó con su respuesta y marcó una diferencia entre su situación personal y la realidad que atraviesa el país: "La diferencia, mi amor, es que yo no me ocupo de lo que me pasa a mi, a mi me va muy bien".

En otro tramo de la discusión, el pasajero volvió a cuestionarla e hizo referencia a una situación en la que la periodista se habría encadenado como forma de protesta: "Te encadenaste porque no tenías plata para llevar al hogar". Pazos volvió a responder y negó que ese haya sido el motivo de aquella acción: "No, me encadené por la falta de expresión".

El audio generó repercusión por el tono que tomó la conversación y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. El intercambio dejó expuesto el fuerte enfrentamiento entre ambos pasajeros, que pasó de una discusión sobre la situación del país a un cruce personal.