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La furia de Palito Ortega con Julieta Prandi por un gesto que indignó a Evangelina Salazar

Palito Ortega y Evangelina Salazar estarían muy enojados con Julieta Prandi por una actitud que tuvo durante una reunión familiar en la que también estuvo presente Luciana Salazar.

19 oct 2026, 19:23
La furia de Palito Ortega con Julieta Prandi por un gesto que indignó a Evangelina Salazar

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La furia de Palito Ortega con Julieta Prandi por un gesto que indignó a Evangelina Salazar

La crisis que atraviesa el clan Ortega sumó nuevos capítulos y las diferencias ya no involucrarían únicamente a Emanuel Ortega y Julieta Prandi. En las últimas horas trascendieron detalles de una tensa situación familiar que habría enfrentado a la modelo con Evangelina Salazar, luego de un episodio que tuvo como protagonista a Luciana Salazar.

Todo habría ocurrido durante un encuentro familiar al que asistió la modelo. Según trascendió, Prandi llegó junto a Emanuel, pero no habría saludado a Luciana, una actitud que despertó el malestar de Evangelina al tratarse de su sobrina.

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La actriz no habría dejado pasar el desplante y, de acuerdo con la información que compartió Angie Balbiani en Puro Show (eltrece), le hizo un contundente reproche a la modelo: “En esta casa se saluda a todos ”.

Pero la interna familiar no terminó allí. Durante el debate televisivo también se puso el foco en el duro comunicado de Juan Alberto Mateyko contra Prandi y en la postura que tendría Palito frente a la polémica.

Según explicó Nancy Duré, el conductor y el cantante mantienen una amistad muy estrecha. A partir de ese vínculo, la panelista señaló que las palabras de Mateyko representarían también la mirada de Ortega sobre el conflicto. Otro detalle que llamó la atención fue que Emanuel le habría dado "me gusta" a esa publicación, un gesto que alimentó las especulaciones sobre su posición en medio de la disputa.

"Yo te digo esto, Mateyko es Palito, lo que diga Mateyko… Son íntimos amigos. Nadie le llenó la cabeza a nadie, pero piensan lo mismo. Es una relación de toda la vida, sabe cómo piensa”, aseguró Duré, sobre el enorme conflicto que hay", enfatizó la panelista.

En ese marco de información, también agregó:Mateyko es de aquella generación de Palito, donde estas cosas no se debatían públicamente. Es real lo que dice, es la familia Ortega. Le caemos a Julieta Prandi”.

Qué dijo Juan Alberto Mateyko

En medio de la repercusión que generó la noticia de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, Juan Alberto Mateyko, cercano a la familia Ortega, se manifestó públicamente a través de un extenso mensaje en Instagram. Allí respaldó a Emanuel y cuestionó la manera en que la modelo hizo pública la separación, en una publicación que compartió este domingo, coincidiendo con el cumpleaños del cantante.

Querido Emanuel Ortega aquí recibiendo un nuevo año, junto a parte de tu familia. Y me hago responsable de lo que escribo: vos no sos merecedor de un comunicado oficial (como en la triste época de la dictadura) para un final de relación con tu pareja, por quien pusiste el pecho públicamente por el triste momento que estaba atravesando y la voy a visibilizar Julieta Prandi, así no”, escribió el animador, dejando en claro su postura frente a la decisión de la modelo.

Lejos de moderar sus palabras, Mateyko continuó con un saludo de cumpleaños para su amigo y volvió a cuestionar el momento elegido para difundir el comunicado. “Feliz cumpleaños Emanuel Ortega y como dicen los mejicanos cuando quieren de verdad. ¡Te exijo que seas feliz!. Y menos esa publicacion (ese comunicado) en un día tan difícil cuando mi amigo Gustavo Yankelevich narró la triste historia que guardó durante 12 años y todos nos quebramos y lo apoyamos a él y a su nieto Valentín”, agregó.

Finalmente, el conductor aclaró que sus declaraciones respondían exclusivamente a su propia opinión y que nadie de la familia había intervenido en la elaboración del mensaje. “Lo que estoy escribiendo, tiene un solo responsable, Juan Alberto Mateyko”, concluyó.

     

 

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