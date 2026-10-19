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La escandalosa pelea de Julieta Prandi con Evangelina Salazar: la actitud de la modelo que hizo estallar todo

En Puro Show dieron detalles de un momento de tensión que protagonizaron Evangelina Salazar y Julieta Prandi. Pormenores de una interna feroz.

19 oct 2026, 14:22
La escandalosa pelea de Julieta Prandi con Evangelina Salazar: la actitud de la modelo que hizo estallar todo

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La escandalosa pelea de Julieta Prandi con Evangelina Salazar: la actitud de la modelo que hizo estallar todo

La separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi habría profundizado las diferencias entre la modelo y la familia del cantante. Aunque en un primer momento trascendió que el vínculo con sus suegros, Palito Ortega y Evangelina Salazar, era bueno, nuevas revelaciones dieron cuenta de una interna que llevaría tiempo.

La información salió a la luz en Puro Show, donde Angie Balbiani contó detalles de la relación entre Prandi y la familia Ortega. Según explicó, el malestar no sería reciente y habría existido desde hace varios años.

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“A mí lo que me cuentan de adentro de la familia Ortega es que, Evangelina, obviamente te va a decir que no, la tiene cruzada Evangelina a Julieta hace tiempo”, aseguró la panelista al referirse al vínculo entre la modelo y su suegra.

El incómodo episodio de Julieta Prandi con Luciana Salazar

En medio de sus declaraciones, Angie Balbiani recordó una situación que habría ocurrido durante un evento familiar al que también asistió Luciana Salazar. Según relató, un episodio protagonizado por Prandi habría generado incomodidad y motivado la intervención de Evangelina Salazar.

“Había contado Santiago Sposato que tiempo atrás, en un evento familiar en el que estaba Luciana Salazar, Julieta Prandi decidió no saludarla, y ella llegó con Emanuel, besó a cada uno, y a Luli la ignora. En ese evento, Evangelina la separa a Julieta Prandi y le dice: ‘En esta familia saludamos a todos’”, contó.

De acuerdo con la versión que compartió la panelista, la modelo finalmente saludó a Salazar, aunque el episodio habría dejado una impresión negativa entre algunos integrantes de la familia.

“Después sí saludó, pero lo que me dicen es que Julieta no se hizo querer, que Julieta hacía cosas para no hacerse querer. Veían que tenía una intención muy grande de querer cambiar a Emanuel. Por eso, cuando los hermanos escuchan la noticia de la separación, se pusieron contentos”, sostuvo Balbiani.

El temor de la familia Ortega por la separación

La panelista también se refirió a los supuestos conflictos que habrían surgido en torno al trabajo de Emanuel Ortega y a su actividad en el estudio de grabación. Según la información que expuso, las diferencias de pareja habrían repercutido incluso en el ámbito profesional del cantante.

“Lo que planteaban es que Emanuel tiene un estudio de grabación y cada vez que tenía que grabar con una mujer, era un escándalo. Entonces no puede trabajar, no tiene libertad para trabajar. Los Ortega tienen mucho miedo que ensucie el apellido de la familia, por su pasado con Contardi”, concluyó.

Así, las declaraciones de Angie Balbiani sumaron nuevos elementos a la polémica en torno a la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi. Por el momento, los detalles sobre la supuesta interna familiar corresponden a las versiones difundidas en el programa televisivo.

     

 

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