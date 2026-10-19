La escandalosa pelea de Julieta Prandi con Evangelina Salazar: la actitud de la modelo que hizo estallar todo

“Había contado Santiago Sposato que tiempo atrás, en un evento familiar en el que estaba Luciana Salazar, Julieta Prandi decidió no saludarla, y ella llegó con Emanuel, besó a cada uno, y a Luli la ignora. En ese evento, Evangelina la separa a Julieta Prandi y le dice: ‘En esta familia saludamos a todos’”, contó.

De acuerdo con la versión que compartió la panelista, la modelo finalmente saludó a Salazar, aunque el episodio habría dejado una impresión negativa entre algunos integrantes de la familia.

“Después sí saludó, pero lo que me dicen es que Julieta no se hizo querer, que Julieta hacía cosas para no hacerse querer. Veían que tenía una intención muy grande de querer cambiar a Emanuel. Por eso, cuando los hermanos escuchan la noticia de la separación, se pusieron contentos”, sostuvo Balbiani.

El temor de la familia Ortega por la separación

La panelista también se refirió a los supuestos conflictos que habrían surgido en torno al trabajo de Emanuel Ortega y a su actividad en el estudio de grabación. Según la información que expuso, las diferencias de pareja habrían repercutido incluso en el ámbito profesional del cantante.

“Lo que planteaban es que Emanuel tiene un estudio de grabación y cada vez que tenía que grabar con una mujer, era un escándalo. Entonces no puede trabajar, no tiene libertad para trabajar. Los Ortega tienen mucho miedo que ensucie el apellido de la familia, por su pasado con Contardi”, concluyó.

Así, las declaraciones de Angie Balbiani sumaron nuevos elementos a la polémica en torno a la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi. Por el momento, los detalles sobre la supuesta interna familiar corresponden a las versiones difundidas en el programa televisivo.