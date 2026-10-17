La impactante confesión sobre la esposa de Fernando Confessore y sus hijas tras su muerte: "Él no quería que..."

La emotiva declaración de amor de Fernando Confessore a su esposa Paula

Aunque siempre mantuvo su intimidad alejada de las cámaras, Fernando Confessore había compartido meses atrás una profunda reflexión sobre su historia de amor con Paula Gabriela Franco, la mujer que lo acompañó durante más de cuatro décadas y con quien formó una familia.

El meteorólogo recordó uno de los momentos más importantes de su carrera: el día en que, en junio de 1992, recibió su título de Técnico en Meteorología.

Al publicar una fotografía de aquella etapa, decidió reconocer públicamente el apoyo incondicional de su esposa, a quien consideraba una pieza fundamental de todos sus logros.

“Detrás de ese logro hubo muchas horas de estudio, esfuerzo, dudas y sacrificios. Pero, sobre todo, hubo una persona que estuvo siempre a mi lado: Paula”, escribió.

En aquel mensaje, Confessore destacó que su mujer había sido mucho más que su compañera sentimental y que estuvo presente incluso en los momentos más difíciles de su formación profesional.

“Ella fue mucho más que mi compañera de vida. Fue quien me alentó cuando las fuerzas faltaban, cuando había que estudiar y trabajar al mismo tiempo, quien creyó en mí incluso cuando yo dudaba”, expresó.

Y cerró con una declaración que hoy, después de su repentina muerte, adquiere un significado todavía más emotivo: “Cada paso que di en ese camino tuvo su apoyo, su paciencia y su compañía. Por eso, al volver a ver estas fotos después de tantos años, siento que este diploma también le pertenece un poco a ella”.

Aquellas palabras reflejaban una historia construida sobre el amor, el esfuerzo compartido y el acompañamiento mutuo.

Quiénes son las tres hijas de Fernando Confessore y cómo lo despidió su familia

Además de su esposa Paula, Fernando Confessore era padre de tres hijas: Julieta, Candela y Jimena, quienes ocupaban un lugar central en su vida.

Julieta, la mayor, se recibió de ingeniera química hace poco más de un año, un logro que su padre celebró públicamente en sus redes sociales, donde manifestó el enorme orgullo que sentía por ella.

Tras conocerse la muerte del meteorólogo, la joven compartió una breve pero desgarradora despedida que reflejó el dolor de toda la familia.

“Te voy a amar y extrañar toda la eternidad”, escribió Julieta, en un mensaje que conmovió a quienes seguían la trayectoria de su padre.

Candela, la segunda hija del matrimonio, se dedica al maquillaje profesional y desarrolla su actividad en distintos eventos sociales, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Pinamar.

Por su parte, Jimena, la menor de las tres hermanas, tiene 24 años y estudia Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires.

A pesar de su extensa trayectoria televisiva y de haberse convertido en una de las caras más reconocidas de TN, Confessore siempre eligió preservar su vida familiar y mantener un perfil bajo fuera de la pantalla.

Su repentina partida dejó un enorme vacío entre sus compañeros de trabajo y los televidentes que lo acompañaron durante tantos años. Pero, sobre todo, significó una pérdida irreparable para Paula y sus tres hijas.

Hoy, aquella declaración de amor que Fernando le dedicó a su esposa y el mensaje de despedida de Julieta reflejan el vínculo que unía a una familia que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.