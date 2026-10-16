Confirmaron cuándo será el último adiós a Fernando Confessore: el doloroso mensaje de su familia

En medio del dolor por la partida de Confessore, su entorno más cercano compartió unas palabras para recordarlo y despedirlo: “Con amor eterno, te despedimos. Vivirás siempre en nuestro recuerdo ”. El mensaje refleja el cariño de sus seres queridos y la tristeza por una pérdida que tomó por sorpresa a quienes compartieron su vida.

Qué dice el parte policial sobre la muerte de Fernando Confessore

Según la información oficial, la asistencia comenzó con la llegada de los efectivos policiales, quienes intentaron reanimar a Fernando Confessore mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que arribara el personal médico.

Al llegar al domicilio, los profesionales del SAME se sumaron al operativo y continuaron con las maniobras, pero no consiguieron salvarle la vida.

El parte establece que a las 3 de la madrugada se confirmó la muerte de Fernando Ezequiel Confessore, de 58 años, reconocido por su labor como meteorólogo, periodista y divulgador científico.

Si bien el documento detalla cómo se desarrolló el procedimiento de emergencia, no brinda precisiones sobre las causas del fallecimiento.