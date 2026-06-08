Así arrancó PrimiciasYa con Marina Calabró y Luis Ventura en América TV

Marina Calabro y Luis Ventura con la autoridades de AMÉRICA

Finalmente, Marina presentó al panel y dio inicio al tratamiento de los primeros temas de la jornada. "Acá se van a cocinar las noticias. Toda la información con Marcela Coronel, Damasia Ochoa y Santi Sposato. Aplausos para ellos y gracias por acompañarnos", completó.



El programa también incluirá salidas desde la redacción del portal web y móviles en la calle, donde está la noticia.

Embed

¿Qué dijo Marina Calabró sobre la dupla con Luis Ventura en PrimiciasYa?

En diálogo con PrimiciaYa.com, Marina Calabró se mostró entusiasmada con el debut de PrimiciasYa, el ciclo que la une a Luis Ventura. Al hablar de su compañero, la periodista no escatimó elogios hacia su compañero. "Hacer un programa con Luis y un equipo tan fabuloso... a él lo adoro", arrancó la periodista, quien recordó que ya venían compartiendo trabajo en A24. "Teníamos cotidianeidad, más allá de que en América nunca trabajamos juntos y mucho menos en conducción", aclaró. Y sumó un detalle que habla de la solidez del vínculo: "Estamos hablando siempre de Martín Fierro, el que viene, el que pasó, estamos siempre en contacto".

El reconocimiento de Calabró hacia Ventura fue contundente y sin vueltas. "Fue de las personas más generosas en mis primeros nueve años en América, dispuesto, buena onda. Está en mi lista de favoritos", afirmó. Una declaración que deja en claro que la dupla no arranca de cero, sino desde un lugar de confianza y afecto construido a lo largo de años de trabajo compartido.

Sobre lo que significa ponerse al frente de un ciclo bajo el paraguas de PrimiciaYa, la periodista fue igual de clara y no esquivó el peso de la marca. "PrimiciaYa es una referencia obligada para lo que hacemos en espectáculos, lo asumo como una responsabilidad", señaló. Y cerró con una cuota de humildad que no hizo más que elevar las expectativas: "Que nos la confíen a Luis, que tiene tanto que ver con la historia del sitio, y a mí... esperemos estar a la altura de las circunstancias".