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La tajante aclaración de Diego Leuco tras estar a los mimos con Sofi Martínez en la despedida de Messi

Después del cariñoso encuentro con su ex en el Monumental y frente a 90 mil almas, Diego Leuco habló en exclusiva con este portal y reveló en qué situación está hoy su vínculo con Sofía Martínez.

A24.com | Gabriela Bentolila
por Gabriela Bentolila | 8 oct 2026, 15:55
La tajante aclaración de Diego Leuco tras estar a los mimos con Sofi Martínez en la despedida de Messi

La tajante aclaración de Diego Leuco tras estar a los mimos con Sofi Martínez en la despedida de Messi

La tajante aclaración de Diego Leuco tras estar a los mimos con Sofi Martínez en la despedida de Messi

La tajante aclaración de Diego Leuco tras estar a los mimos con Sofi Martínez en la despedida de Messi

La de Diego Leuco y Sofía Martínez sí que es una atípica relación. Lo cierto es que tras un par de años en pareja con convivencia incluida, hoy están separados y se llevan a las mil maravillas. A tal punto que hasta sus seguidores insisten en asegurar que la reconciliación está a la vuelta de la esquina.

Así, después de compartir la conducción en La peña de Morfi recientemente en la pantalla de Telefe, donde hasta el Chaqueño Palavecino les dedicó una canción, así como también ellos expusieron sus sentimientos en una jugada entrevista cruzada, los periodistas volvieron a quedar en el centro de la escena esta semana. Y como no podía ser de otra manera, las versiones de reconciliación explotaron nuevamente.

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Ocurre que tanto Sofi como Diego, los dos figuras del canal de las pelotitas, asistieron al Monumental para cubrir el último partido de Leo Messi vistiendo la casaca de la Selección Argentina. Y si bien cada uno se abocó a su labor específica, en un momento se cruzaron frente a las 90 mil almas que vivaban, aplaudían y se lloraban el retiro de Lionel.

Fue esa escena que llamó poderosamente la atención al verlos tan compinches, cercanos y hasta cariñosos entre ellos. Desde abrazarse hasta hablarse al oído fueron algunos de los momentos de ese encuentro que se viralizaron en las redes sociales dando por descontado que Leuco y Martínez estarían en pareja nuevamente, al vérselos a ambos con un brillo especial en sus ojos.

Frente a este contexto, PrimiciasYa.com contactó al periodista y conductor Diego Leuco para saber de primera mano si efectivamente se están dando una nueva oportunidad amorosa con Sofi Martínez, y su respuesta fue contundente.

"Muchas gracias por preguntar", respondió de inmediato -siempre amable y respetuoso del trabajo colega- a este portal, para acto seguido negar un posible reconciliación. "No volvimos", reveló contundente al tiempo que concluyó despejando toda duda: "Como contamos muchas veces, tenemos un muy buen vínculo pero no estamos juntos".

Cuáles fueron los motivos de la separación de Diego Leuco y Sofía Martínez

La separación de Sofía Martínez y Diego Leuco fue una de las que más repercusión generó en el mundo del espectáculo. Después de varios años de relación y de haber apostado incluso a la convivencia, la pareja atravesó una crisis que terminó por exponer diferencias emocionales difíciles de resolver.

Lejos de las versiones que circularon en redes sociales y de los rumores sobre terceras personas, el motivo de la ruptura habría estado vinculado a un desgaste interno. La convivencia no funcionó como esperaban y ambos tomaron la decisión de volver a vivir por separado, en un intento por ordenar una relación que ya atravesaba un momento de distancia.

En aquel entonces, Diego Leuco habló públicamente sobre la situación y dejó en claro que el cariño seguía existiendo. Sin embargo, reconoció que el amor no siempre resulta suficiente cuando aparecen desacuerdos cotidianos, expectativas distintas y dificultades para sostener una vida en común.

Con el paso del tiempo, Sofi Martínez también se refirió al vínculo y dio a entender que existió un marcado “destiempo” entre los dos. Según dejó trascender, hubo momentos en los que ella se sintió más involucrada y predispuesta a avanzar, pero no encontró la misma respuesta del otro lado. Esa falta de sincronía emocional habría sido uno de los principales puntos de quiebre.

La periodista deportiva llegó a contar que la primera separación le provocó un fuerte impacto sentimental. Aunque intentaron reencauzar la relación, las diferencias en los tiempos, la forma de vivir el compromiso y el desgaste acumulado terminaron imponiéndose.

Así, la historia entre Sofi Martínez y Diego Leuco no terminó por un escándalo ni por una infidelidad confirmada, sino por una incompatibilidad que se volvió cada vez más evidente. El amor estuvo, pero no alcanzó para que ambos pudieran construir un proyecto sostenido en el mismo momento y bajo las mismas expectativas.

     

 

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