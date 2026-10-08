La tajante aclaración de Diego Leuco tras estar a los mimos con Sofi Martínez en la despedida de Messi

Frente a este contexto, PrimiciasYa.com contactó al periodista y conductor Diego Leuco para saber de primera mano si efectivamente se están dando una nueva oportunidad amorosa con Sofi Martínez, y su respuesta fue contundente.

"Muchas gracias por preguntar", respondió de inmediato -siempre amable y respetuoso del trabajo colega- a este portal, para acto seguido negar un posible reconciliación. "No volvimos", reveló contundente al tiempo que concluyó despejando toda duda: "Como contamos muchas veces, tenemos un muy buen vínculo pero no estamos juntos".

Cuáles fueron los motivos de la separación de Diego Leuco y Sofía Martínez

La separación de Sofía Martínez y Diego Leuco fue una de las que más repercusión generó en el mundo del espectáculo. Después de varios años de relación y de haber apostado incluso a la convivencia, la pareja atravesó una crisis que terminó por exponer diferencias emocionales difíciles de resolver.

Lejos de las versiones que circularon en redes sociales y de los rumores sobre terceras personas, el motivo de la ruptura habría estado vinculado a un desgaste interno. La convivencia no funcionó como esperaban y ambos tomaron la decisión de volver a vivir por separado, en un intento por ordenar una relación que ya atravesaba un momento de distancia.

En aquel entonces, Diego Leuco habló públicamente sobre la situación y dejó en claro que el cariño seguía existiendo. Sin embargo, reconoció que el amor no siempre resulta suficiente cuando aparecen desacuerdos cotidianos, expectativas distintas y dificultades para sostener una vida en común.

Con el paso del tiempo, Sofi Martínez también se refirió al vínculo y dio a entender que existió un marcado “destiempo” entre los dos. Según dejó trascender, hubo momentos en los que ella se sintió más involucrada y predispuesta a avanzar, pero no encontró la misma respuesta del otro lado. Esa falta de sincronía emocional habría sido uno de los principales puntos de quiebre.

La periodista deportiva llegó a contar que la primera separación le provocó un fuerte impacto sentimental. Aunque intentaron reencauzar la relación, las diferencias en los tiempos, la forma de vivir el compromiso y el desgaste acumulado terminaron imponiéndose.

Así, la historia entre Sofi Martínez y Diego Leuco no terminó por un escándalo ni por una infidelidad confirmada, sino por una incompatibilidad que se volvió cada vez más evidente. El amor estuvo, pero no alcanzó para que ambos pudieran construir un proyecto sostenido en el mismo momento y bajo las mismas expectativas.