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¡Bomba! La ¿expareja? que fue descubierta a los mimos en la despedida de Messi: "Increíble, están juntos"

En una noche cargada de emociones por la despedida de Lionel Messi, una inesperada cercanía entre dos figuras muy queridas llamó la atención y generó sorpresa. ¿De quiénes se trata?

8 oct 2026, 10:00
¡Bomba! La ¿expareja? que fue descubierta a los mimos en la despedida de Messi: Increíble, están juntos

¡Bomba! La ¿expareja? que fue descubierta a los mimos en la despedida de Messi: "Increíble, están juntos"

¡Bomba! La ¿expareja? que fue descubierta a los mimos en la despedida de Messi: Increíble, están juntos

¡Bomba! La ¿expareja? que fue descubierta a los mimos en la despedida de Messi: "Increíble, están juntos"

¿Reconciliación en puerta? En medio de la emoción, las lágrimas y la enorme despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, hubo una escena que se robó todas las miradas y encendió la ilusión de muchísimos fanáticos: Diego Leuco y Sofía Martínez fueron vistos otra vez muy cerca, entre mimos, risas, complicidad y gestos que no pasaron para nada inadvertidos.

La imagen se produjo antes, durante y después del partido en el que Argentina goleó 3-0 a Benín, en el último encuentro de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca. Y mientras buena parte del público estaba pendiente de cada detalle de la despedida del capitán, otros encontraron un motivo completamente diferente para sonreír.

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Es que la historia de Diego Leuco y Sofía Martínez continúa despertando una enorme expectativa. La pareja fue muy querida durante el tiempo que estuvo junta y, después de la separación, muchos seguidores nunca terminaron de comprender por qué decidieron tomar caminos diferentes. Para ellos, la dupla tenía una química especial y siempre quedó instalada la sensación de que "dan tan bien cuando están juntos".

Desde 2023, ambos sostuvieron que cada uno había seguido su propio camino y que la decisión de separarse había sido la mejor para los dos. Durante un largo período se mantuvieron alejados sentimentalmente, pero en los últimos meses comenzaron a aparecer distintas señales de acercamiento que volvieron a alimentar las especulaciones.

Y ahora, la despedida de Messi volvió a ponerlos en el centro de la escena. Porque, aunque los dos estaban allí por motivos laborales y cumplieron con sus respectivas obligaciones profesionales, hubo un momento en el que quedaron mano a mano y parecieron olvidarse por completo de todo lo que sucedía alrededor.

Se hablaron al oído, se rieron, se abrazaron, compartieron chistes y se mostraron especialmente compinches y cercanos. Una actitud que inmediatamente despertó la reacción de quienes todavía esperan una reconciliación.

En las redes sociales, muchos usuarios volvieron a poner el foco en Sofía Martínez y en la manera en que mira a Diego Leuco. "Mirá cómo lo mira", "Ella no da más", "Se derrite cuando lo tiene cerca" y "Quedate con quien te mire como Sofi mira a Diego" fueron algunas de las frases que se multiplicaron entre los seguidores.

Pero esta vez también hubo observaciones sobre Leuco, a quien varios notaron más contemplativo y cariñoso con su ex pareja. "Se hace el duro pero también está muerto con ella", señalaron en las redes.

Los dos ocuparon un lugar de privilegio en el estadio de River durante la noche de despedida de Lionel Messi, pero su inesperada cercanía terminó convirtiéndose en uno de los grandes focos de atención. "Increíble, están juntos", fue la reacción que se repitió entre muchos espectadores.

Por ahora, ninguno confirmó una reconciliación. Pero después de lo que ocurrió durante la despedida de Messi, para quienes todavía apuestan por esta historia, solo faltó un detalle: el beso.

Diego Leuco y Sofía Martínez: la historia de amor que duró dos años y casi ocho de idas y vueltas

Diego Leuco y Sofía Martínez oficializaron su noviazgo en febrero de 2022 y lo dieron por terminado en marzo de 2024, pero su historia sentimental abarca casi ocho años si se cuentan todos los idas y vueltas.

La pareja confirmó públicamente su relación a principios de 2022, luego de varios rumores que circulaban en la prensa. Desde el inicio, se mudaron juntos al departamento de soltero de Leuco y mantuvieron un perfil relativamente bajo, aunque no faltaron las postales románticas en redes sociales.

En octubre de 2023 anunciaron que atravesaban una crisis y que ya no convivían, aunque continuaron teniendo algunos encuentros íntimos durante varios meses. El punto final llegó en marzo de 2024, cuando Sofía decidió terminar definitivamente el noviazgo. Según explicó en entrevistas posteriores, la separación se dio por diferencias emocionales y distintos tiempos para vivir la relación.

“Se me partió el corazón cuando yo se lo dije”, confesó Martínez en una charla con Nacho Elizalde, revelando que el final se dio a través de un cruce de mails. Leuco, por su parte, aseguró que no hubo un motivo puntual: “Simplemente se fue disolviendo, apagando y quizás esperabas cosas que ocurrieran y no fue así”.

A pesar de la ruptura, ambos siguen cruzándose en el ámbito laboral. En septiembre de 2026, cuando ella se sumó esa jornada a la conducción de La Peña de Morfi, coincidieron en que su vínculo abarca casi ocho años si se cuentan todas las etapas: “Fueron dos etapas, primero un año y después dos y medio”, precisó Leuco, mientras que Martínez resumió: “Entre que empezamos y todo fueron ocho años”.

     

 

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