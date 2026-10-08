¡Bomba! La ¿expareja? que fue descubierta a los mimos en la despedida de Messi: "Increíble, están juntos"

Y ahora, la despedida de Messi volvió a ponerlos en el centro de la escena. Porque, aunque los dos estaban allí por motivos laborales y cumplieron con sus respectivas obligaciones profesionales, hubo un momento en el que quedaron mano a mano y parecieron olvidarse por completo de todo lo que sucedía alrededor.

Se hablaron al oído, se rieron, se abrazaron, compartieron chistes y se mostraron especialmente compinches y cercanos. Una actitud que inmediatamente despertó la reacción de quienes todavía esperan una reconciliación.

En las redes sociales, muchos usuarios volvieron a poner el foco en Sofía Martínez y en la manera en que mira a Diego Leuco. "Mirá cómo lo mira", "Ella no da más", "Se derrite cuando lo tiene cerca" y "Quedate con quien te mire como Sofi mira a Diego" fueron algunas de las frases que se multiplicaron entre los seguidores.

Pero esta vez también hubo observaciones sobre Leuco, a quien varios notaron más contemplativo y cariñoso con su ex pareja. "Se hace el duro pero también está muerto con ella", señalaron en las redes.

Los dos ocuparon un lugar de privilegio en el estadio de River durante la noche de despedida de Lionel Messi, pero su inesperada cercanía terminó convirtiéndose en uno de los grandes focos de atención. "Increíble, están juntos", fue la reacción que se repitió entre muchos espectadores.

Por ahora, ninguno confirmó una reconciliación. Pero después de lo que ocurrió durante la despedida de Messi, para quienes todavía apuestan por esta historia, solo faltó un detalle: el beso.

Diego Leuco y Sofía Martínez: la historia de amor que duró dos años y casi ocho de idas y vueltas

Diego Leuco y Sofía Martínez oficializaron su noviazgo en febrero de 2022 y lo dieron por terminado en marzo de 2024, pero su historia sentimental abarca casi ocho años si se cuentan todos los idas y vueltas.

La pareja confirmó públicamente su relación a principios de 2022, luego de varios rumores que circulaban en la prensa. Desde el inicio, se mudaron juntos al departamento de soltero de Leuco y mantuvieron un perfil relativamente bajo, aunque no faltaron las postales románticas en redes sociales.

En octubre de 2023 anunciaron que atravesaban una crisis y que ya no convivían, aunque continuaron teniendo algunos encuentros íntimos durante varios meses. El punto final llegó en marzo de 2024, cuando Sofía decidió terminar definitivamente el noviazgo. Según explicó en entrevistas posteriores, la separación se dio por diferencias emocionales y distintos tiempos para vivir la relación.

“Se me partió el corazón cuando yo se lo dije”, confesó Martínez en una charla con Nacho Elizalde, revelando que el final se dio a través de un cruce de mails. Leuco, por su parte, aseguró que no hubo un motivo puntual: “Simplemente se fue disolviendo, apagando y quizás esperabas cosas que ocurrieran y no fue así”.

A pesar de la ruptura, ambos siguen cruzándose en el ámbito laboral. En septiembre de 2026, cuando ella se sumó esa jornada a la conducción de La Peña de Morfi, coincidieron en que su vínculo abarca casi ocho años si se cuentan todas las etapas: “Fueron dos etapas, primero un año y después dos y medio”, precisó Leuco, mientras que Martínez resumió: “Entre que empezamos y todo fueron ocho años”.