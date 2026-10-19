La tremenda frase de Evangelina Salazar que detonó una fuerte pelea con Julieta Prandi y el enojo de Palito Ortega

“Me sorprendió todo. El casamiento, la separación, que fue como todo muy rápido. Pero bueno, nada, son cosas que pasan ”, expresó sobre lo ocurrido desde la boda del 15 de septiembre hasta la reciente separación.

Además, la modelo se refirió al impacto que esta situación pudo haber tenido puertas adentro del clan Ortega, una familia que suele mantener su intimidad lejos de las cámaras. “Calculo que todos deben haber estado un poco revolucionados porque mi familia es bastante perfil bajo en ese sentido ”, comentó. De todas formas, dejó en claro que prefiere mantenerse al margen de la polémica y acompañar a su primo: “Solo le deseo lo mejor a mi primo, porque lo adoro ”, agregó.

Por último, Luli fue consultada sobre el vínculo que mantenía con Prandi antes de que estallara el escándalo. Lejos de alimentar las versiones sobre una posible tensión entre ambas, describió una relación cordial, aunque limitada a los encuentros familiares. “La verdad es que la relación que teníamos es de que nos veíamos en los eventos familiares. Y nada, la mejor, ningún problema”, sostuvo, sin referirse al episodio que había relatado Angie Balbiani en Puro Show.