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La tremenda frase de Evangelina Salazar que detonó una fuerte pelea con Julieta Prandi y el enojo de Palito Ortega

Evangelina Salazar habría tenido una reacción poco habitual con Julieta Prandi tras una actitud que no le habría gustado nada y se lo habría hecho saber con una tremenda.

19 oct 2026, 17:05
La tremenda frase de Evangelina Salazar que detonó una fuerte pelea con Julieta Prandi y el enojo de Palito Ortega

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A solo siete días de que Julieta Prandi confirmara su separación de Emanuel Ortega, cuando apenas habían transcurrido 27 días desde su casamiento, continúan apareciendo nuevos detalles sobre el conflicto que sacudió a la familia. Entre versiones de infidelidad, celos y fuertes reproches, ahora salió a la luz un episodio que habría marcado la relación entre la modelo y una figura clave del clan: Evangelina Salazar.

Según trascendió, la esposa de Palito Ortega no habría visto con buenos ojos una actitud de Prandi durante un encuentro familiar. El episodio tuvo como protagonista a Luciana Salazar, prima de Emanuel, quien habría sido ignorada por la conductora cuando coincidieron en una reunión privada.

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La situación no pasó inadvertida para Evangelina, que habría intervenido al notar que la pareja de su hijo no saludaba a Luli. De acuerdo con lo relatado por Angie Balbiani en Puro Show (eltrece), la actriz le hizo un contundente reproche a Prandi frente a los presentes: “En esta casa se saluda a todos ”, una frase que habría dejado a la modelo completamente sorprendida.

Qué dijo Luciana Salazar sobre la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Por su parte, Luciana Salazar también se refirió al tema cuando fue consultada por el programa de eltrece. Sin querer profundizar en la interna familiar, la modelo dejó en claro que su principal preocupación es el bienestar de Emanuel. “La verdad es que no me quiero meter. Yo lo único que quiero es que mi primo esté bien, que mi familia esté bien y sobre todo, ya te digo, mi primo, porque es mi familia”, expresó.

Me sorprendió todo. El casamiento, la separación, que fue como todo muy rápido. Pero bueno, nada, son cosas que pasan ”, expresó sobre lo ocurrido desde la boda del 15 de septiembre hasta la reciente separación.

Además, la modelo se refirió al impacto que esta situación pudo haber tenido puertas adentro del clan Ortega, una familia que suele mantener su intimidad lejos de las cámaras. “Calculo que todos deben haber estado un poco revolucionados porque mi familia es bastante perfil bajo en ese sentido ”, comentó. De todas formas, dejó en claro que prefiere mantenerse al margen de la polémica y acompañar a su primo: “Solo le deseo lo mejor a mi primo, porque lo adoro ”, agregó.

Por último, Luli fue consultada sobre el vínculo que mantenía con Prandi antes de que estallara el escándalo. Lejos de alimentar las versiones sobre una posible tensión entre ambas, describió una relación cordial, aunque limitada a los encuentros familiares. “La verdad es que la relación que teníamos es de que nos veíamos en los eventos familiares. Y nada, la mejor, ningún problema”, sostuvo, sin referirse al episodio que había relatado Angie Balbiani en Puro Show.

     

 

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