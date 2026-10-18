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Las fotos y el video del casamiento de El Turco García y Mariela Prieto: un beso apasionado, emoción y famosos

Después de más de 30 años juntos y tras superar una fuerte crisis, El Turco García y Mariela Prieto celebraron su boda en Parque Leloir, rodeados de familiares, amigos y figuras del espectáculo.

18 oct 2026, 10:44
Las fotos y el video del casamiento de El Turco García y Mariela Prieto: un beso apasionado, emoción y famosos

Las fotos y el video del casamiento de El Turco García y Mariela Prieto: un beso apasionado, emoción y famosos

Las fotos y el video del casamiento de El Turco García y Mariela Prieto: un beso apasionado, emoción y famosos

Las fotos y el video del casamiento de El Turco García y Mariela Prieto: un beso apasionado, emoción y famosos

Claudio “El Turco” García y Mariela Prieto coronaron su historia de amor con una boda cargada de emoción. Después de más de tres décadas de relación y un hijo en común, Yamil, la pareja dio el sí y compartió una noche inolvidable con sus seres queridos.

El festejo tuvo lugar el sábado 17 de octubre en Palacio D’Or Eventos, en Parque Leloir, donde familiares, amigos y famosos se reunieron para acompañarlos en este nuevo capítulo.

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La celebración llegó después de una dura crisis que atravesaron durante 2026. Por eso, las imágenes de los novios abrazados, tomados de la mano y besándose tuvieron un significado especial.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando El Turco y Mariela intercambiaron palabras de amor y sellaron la ceremonia con un beso, ante la mirada y los aplausos de sus invitados. Las fotos reflejaron la felicidad de ambos y la complicidad de una pareja con más de 30 años de historia.

Los famosos que acompañaron a El Turco García y Mariela Prieto

Entre los invitados estuvieron Solange Abraham, Campanita, Franco Poggio y Cinzia Francischiello, conocidos por su paso por Gran Hermano.

También dijeron presente Christian Sancho y Celeste Muriega, además de El Polaco, entre otras figuras que se sumaron a la fiesta para celebrar junto a los recién casados.

La emoción de la ceremonia dio paso a los festejos de una noche que reunió a personas cercanas a la pareja y dejó numerosas postales del esperado casamiento.

El vestido de Mariela Prieto y el look de El Turco García

Para la ocasión, Mariela eligió un vestido blanco de estilo princesa, con un corsé de escote corazón y bordados con aplicaciones y pedrería que aportaron brillo al diseño.

La falda amplia de tul presentó encajes florales distribuidos a lo largo de la caída. Completó el look con un velo traslúcido, el cabello rubio lacio y suelto, un delicado accesorio brillante y un collar de pedrería.

El Turco, por su parte, lució un traje oscuro con textura, camisa blanca, moño negro y un pequeño arreglo floral en la solapa. Juntos protagonizaron las imágenes más románticas de una celebración que marcó un nuevo paso en su historia.

     

 

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