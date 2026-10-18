Las fotos y el video del casamiento de El Turco García y Mariela Prieto: un beso apasionado, emoción y famosos

Los famosos que acompañaron a El Turco García y Mariela Prieto

Entre los invitados estuvieron Solange Abraham, Campanita, Franco Poggio y Cinzia Francischiello, conocidos por su paso por Gran Hermano.

También dijeron presente Christian Sancho y Celeste Muriega, además de El Polaco, entre otras figuras que se sumaron a la fiesta para celebrar junto a los recién casados.

La emoción de la ceremonia dio paso a los festejos de una noche que reunió a personas cercanas a la pareja y dejó numerosas postales del esperado casamiento.

El vestido de Mariela Prieto y el look de El Turco García

Para la ocasión, Mariela eligió un vestido blanco de estilo princesa, con un corsé de escote corazón y bordados con aplicaciones y pedrería que aportaron brillo al diseño.

La falda amplia de tul presentó encajes florales distribuidos a lo largo de la caída. Completó el look con un velo traslúcido, el cabello rubio lacio y suelto, un delicado accesorio brillante y un collar de pedrería.

El Turco, por su parte, lució un traje oscuro con textura, camisa blanca, moño negro y un pequeño arreglo floral en la solapa. Juntos protagonizaron las imágenes más románticas de una celebración que marcó un nuevo paso en su historia.