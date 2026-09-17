A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¡No me digas!

El gran anuncio que hicieron Mariela y el Turco García tras 30 años de amor: "El 17 de octubre"

Parece que el Turco García y Mariela Prieto dejaron atrás los conflictos que atravesaron durante la participación de ella en el reality y ahora sorprendieron al revelar un bombazo sobre su relación que lo cambia todo.

17 sept 2026, 17:55
El gran anuncio que hicieron Mariela y el Turco García tras 30 años de amor: El 17 de octubre
El gran anuncio que hicieron Mariela y el Turco García tras 30 años de amor: "El 17 de octubre"
El gran anuncio que hicieron Mariela y el Turco García tras 30 años de amor: El 17 de octubre
El gran anuncio que hicieron Mariela y el Turco García tras 30 años de amor: "El 17 de octubre"

No pudo ser en la casa de Gran Hermano, cuando Mariela Prieto quedó vestida de blanco y sin novio frente al altar y a la “jueza de paz”, Andrea del Boca, quien durante aquella particular noche se encargó de casar simbólicamente a varias parejas del reality. Mientras otros participantes dieron el esperado “sí”, la escena de Mariela fue completamente diferente: se preparó para recibir al Turco García, pero él decidió no ingresar a la casa y la participante terminó esperando sola frente al altar.

Aquella situación se convirtió en uno de los momentos más comentados de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y expuso además la crisis que atravesaba la pareja. Durante la estadía de Mariela en el reality, su vínculo con Emanuel Di Gioia había generado celos y tensión con el exfutbolista, quien incluso ingresó a la casa en una dinámica de “congelados” para reencontrarse con ella.

Sin embargo, el final del reality parece haber abierto una nueva etapa para ambos. Después de que Mariela abandonara la competencia, el Turco comenzó a acercarse nuevamente y hasta le manifestó públicamente su intención de casarse con ella. En una comunicación que le hizo llegar a través de Mica Viciconte, aseguró que, si volvían a dar ese paso, quería hacerlo de manera formal, tanto por civil como por Iglesia.

Incluso, en aquella conversación, Mariela sorprendió al revelar que durante todos estos años no había sido el Turco quien se había negado al matrimonio, sino ella misma. "La que no se quiso casar nunca fui yo", reconoció. La experiencia dentro de la casa, según contó, le permitió replantearse distintos aspectos de su relación y de su vida personal.

Y ahora, cuando parecía que aquella fallida boda televisiva iba a quedar simplemente como una de las anécdotas de la temporada, llegó la noticia que cambia por completo el final de la historia. En la eufórica noche de la gran final, una periodista de Telefe que cubría el evento entrevistó a Prieto y allí le confirmó que su vínculo con el Turco no solo atraviesa un buen momento, sino que además ambos están listos para dar un paso más y consolidar una historia de amor que lleva 30 años.

"Está muy bien. Me caso el 17", comunicó en la gala del miércoles 16 de septiembre. La pareja se casará el próximo 17 de octubre en el Palacio D’or, en Ituzaingo, para aprox 180 invitados dentro de los que estarían Pablito Lescano y El Polaco.

El día que el Turco García dejó plantada a Mariela en Gran Hermano

Lo ocurrido en La Noche de Bodas en Gran Hermano quedó como uno de los momentos más particulares de la estadía de Mariela Prieto, quien terminó sola frente al altar tras esperar al Turco García. Ahora, después de las diferencias que atravesaron durante el reality, la pareja sorprendió al anunciar que finalmente se casará el próximo 17 de octubre.

Durante la celebración, la concursante se puso un vestido blanco y esperó que el exfutbolista apareciera para compartir ese momento especial. Sin embargo, él finalmente no ingresó y ella quedó sola, mientras el resto de las parejas avanzaba con la particular ceremonia organizada dentro de la casa.

En medio de la situación, además, reparó en un detalle que le llamó la atención y que hizo todavía más evidente que su boda no sería como la de los demás. "Andre (Andrea del Boca) no me dio el anillo a mí, no sé por qué, me la dio Brian. Raro", comentó.

Ante su observación, Brian Sarmiento, quien había participado de la celebración junto a Danelik, explicó por qué decidió entregarle un anillo: "Se la di yo Santi porque hizo pasar a todas las parejas menos a Mariela entonces agarré un anillo y se lo di".

Aquel momento, que terminó con la participante vestida de blanco y sin novio frente al altar, finalmente tendrá su revancha fuera de las cámaras. Después de más de 30 años juntos, el Turco y Mariela anunciaron que esta vez sí habrá boda y que la fecha elegida es el 17 de octubre.

Así, una de las escenas más incómodas que dejó su paso por Gran Hermano podría transformarse en el recuerdo previo a una celebración mucho más esperada: la pareja finalmente dará el sí después de tres décadas de historia.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Turco García

Lo más visto