El gran anuncio que hicieron Mariela y el Turco García tras 30 años de amor: "El 17 de octubre"

Y ahora, cuando parecía que aquella fallida boda televisiva iba a quedar simplemente como una de las anécdotas de la temporada, llegó la noticia que cambia por completo el final de la historia. En la eufórica noche de la gran final, una periodista de Telefe que cubría el evento entrevistó a Prieto y allí le confirmó que su vínculo con el Turco no solo atraviesa un buen momento, sino que además ambos están listos para dar un paso más y consolidar una historia de amor que lleva 30 años.

"Está muy bien. Me caso el 17", comunicó en la gala del miércoles 16 de septiembre. La pareja se casará el próximo 17 de octubre en el Palacio D’or, en Ituzaingo, para aprox 180 invitados dentro de los que estarían Pablito Lescano y El Polaco.

El día que el Turco García dejó plantada a Mariela en Gran Hermano

Lo ocurrido en La Noche de Bodas en Gran Hermano quedó como uno de los momentos más particulares de la estadía de Mariela Prieto, quien terminó sola frente al altar tras esperar al Turco García. Ahora, después de las diferencias que atravesaron durante el reality, la pareja sorprendió al anunciar que finalmente se casará el próximo 17 de octubre.

Durante la celebración, la concursante se puso un vestido blanco y esperó que el exfutbolista apareciera para compartir ese momento especial. Sin embargo, él finalmente no ingresó y ella quedó sola, mientras el resto de las parejas avanzaba con la particular ceremonia organizada dentro de la casa.

En medio de la situación, además, reparó en un detalle que le llamó la atención y que hizo todavía más evidente que su boda no sería como la de los demás. "Andre (Andrea del Boca) no me dio el anillo a mí, no sé por qué, me la dio Brian. Raro", comentó.

Ante su observación, Brian Sarmiento, quien había participado de la celebración junto a Danelik, explicó por qué decidió entregarle un anillo: "Se la di yo Santi porque hizo pasar a todas las parejas menos a Mariela entonces agarré un anillo y se lo di".

Aquel momento, que terminó con la participante vestida de blanco y sin novio frente al altar, finalmente tendrá su revancha fuera de las cámaras. Después de más de 30 años juntos, el Turco y Mariela anunciaron que esta vez sí habrá boda y que la fecha elegida es el 17 de octubre.

Así, una de las escenas más incómodas que dejó su paso por Gran Hermano podría transformarse en el recuerdo previo a una celebración mucho más esperada: la pareja finalmente dará el sí después de tres décadas de historia.