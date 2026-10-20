Las mejores fotos del avant premiere de la película de Wanda Nara: las figuras que dijeron presente

Allí conoce a Javier, un joven de 22 años interpretado por Bernasconi, cuyas constantes fiestas alteran su tranquilidad. En medio de esa convivencia, Lucía inventa una mentira para conseguir el empleo que desea y le propone a Javier que se haga pasar por su hijo. Sin embargo, el acuerdo dará lugar a un vínculo inesperado que pondrá en cuestión las convenciones sociales y los prejuicios en torno a la diferencia de edad.

Con esta propuesta, Wanda Nara apuesta a una nueva faceta artística y se prepara para llegar a la pantalla grande con una historia que combina romance, humor y situaciones inesperadas.

Los famosos que acompañaron a Wanda Nara en el avant premiere

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