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Las mejores fotos del avant premiere de la película de Wanda Nara: las figuras que dijeron presente

Este martes 20 de octubre se llevó a cabo el avant premiere de ¿Querés ser mi hijo?, la película protagonizada por Wanda Nara y Agustín Bernasconi. PrimiciasYa estuvo presente en el evento y registró todos los detalles de la presentación, con fotos exclusivas de los protagonistas y las figuras que acompañaron el estreno.

20 oct 2026, 22:11
Las mejores fotos del avant premiere de la película de Wanda Nara: las figuras que dijeron presente

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Las mejores fotos del avant premiere de la película de Wanda Nara: las figuras que dijeron presente

Las mejores fotos del avant premiere de la película de Wanda Nara: las figuras que dijeron presente

Este martes 20 de octubre se llevó a cabo el avant premiere de ¿Querés ser mi hijo?, la película que marca el debut protagónico de Wanda Nara en la pantalla grande, junto a Agustín Bernasconi.

La presentación se realizó en el complejo Showcase de Belgrano, en Buenos Aires, y reunió a distintas figuras del espectáculo en una noche especial para la conductora, que suma un nuevo desafío a su carrera artística. PrimiciasYa estuvo presente y capturó las mejores imágenes del evento, con los protagonistas y los famosos que dijeron presente.

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La comedia romántica, dirigida por Hernán Guerschuny, también cuenta con las actuaciones de Jean-Pierre Noher y Charo López. La película llegará a los cines argentinos este jueves 22 de octubre y propone una historia atravesada por el amor, las infidelidades, las mentiras y los prejuicios sociales.

En la trama, Wanda interpreta a Lucía, una mujer de 42 años que descubre que su pareja, con quien lleva 15 años de relación, le fue infiel. A ese golpe personal se suma la pérdida de su trabajo, por lo que decide regresar a su antiguo departamento para empezar de nuevo.

Allí conoce a Javier, un joven de 22 años interpretado por Bernasconi, cuyas constantes fiestas alteran su tranquilidad. En medio de esa convivencia, Lucía inventa una mentira para conseguir el empleo que desea y le propone a Javier que se haga pasar por su hijo. Sin embargo, el acuerdo dará lugar a un vínculo inesperado que pondrá en cuestión las convenciones sociales y los prejuicios en torno a la diferencia de edad.

Con esta propuesta, Wanda Nara apuesta a una nueva faceta artística y se prepara para llegar a la pantalla grande con una historia que combina romance, humor y situaciones inesperadas.

Los famosos que acompañaron a Wanda Nara en el avant premiere

RS Fotos

     

 

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