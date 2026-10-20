Las mejores fotos del avant premiere de la película de Wanda Nara: las figuras que dijeron presente

Este martes 20 de octubre se llevó a cabo el avant premiere de ¿Querés ser mi hijo?, la película que marca el debut protagónico de Wanda Nara en la pantalla grande, junto a Agustín Bernasconi.
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Este martes 20 de octubre se llevó a cabo el avant premiere de ¿Querés ser mi hijo?, la película protagonizada por Wanda Nara y Agustín Bernasconi. PrimiciasYa estuvo presente en el evento y registró todos los detalles de la presentación, con fotos exclusivas de los protagonistas y las figuras que acompañaron el estreno.