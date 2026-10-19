Wanda Nara lanzó una explosiva y polémica frase contra la China Suárez en MasterChef

“Ah, ¿era casado? Otra familia que te cargaste zorra”, disparó picante Wanda, dejando sin palabras a todos en el estudio y Lizy Tagliani llevó sus manos a su boca sin poder creer lo que escuchaba.

El chef Germán Martitegui también se sumó a la sorpresa y miró fijo a Wanda con una sonrisa asombrado por su declaración.

Así, a cinco años de aquel terrible escándalo con su exmarido y la China Suárez, la conductora recordó aquella frase que tomó enorme trascendencia en 2021 cuando explotó desde las redes contra la actriz.

Juana Viale durísima contra Wanda Nara por su Martín Fierro de la Música

La conductora Juana Viale cuestionó al aire el Martín Fierro de la Música a Wanda Nara por la canción Bad Bitch. "En el Martín Fierro de la Música, lo que disparó Wanda, se armó una polémica", sostuvo Hernán Drago, quien fue uno de los conductores de la primera edición del premio que entregó APTRA.

Y ahí la conductora de El Trece arremetió contra Wanda Nara: "Y bueno... ¿Cómo no se va a armar? Yo no creo que Wanda sea como cantante la verdad. La veo ahora muy en su rol de conductora pero cantante... Me encanta que lo haya intentado, de hecho le dieron un Martín Fierro, pero raro".

"Yo no creo que ella se considere música, cantante. Es muy buena y astuta en lo que hace", agregó picante Juana Viale. Y Drago en ese sentido agregó: "Lo que generó polémica a mis colegas músicos es el discurso de ella".

El modelo profundizó sobre las palabras de Wanda Nara en el escenario al recibir la estatuilla: "Ella hizo un tema que se viralizó y va a hacer un discurso y dice a mis colegas actrices. Y vos como actriz de 57 años, ¿cómo te sentirías? Fue un día, una canción", sostuvo crítico.

Sin embargo Luisa Albinoni, otra de las invitadas a la mesa de domingo, salió al cruce de esa opinión y bancó el discurso de Wanda en el Martín Fierro de la Música.

"No importa es una colega igual. Siento que hay que abrir la mente en todo esto, estamos en otra época, los valores son otros y hay que estar preparado para esto. No tiene por qué ofenderte porque muchos Martín Fierro hubo discusión y desacuerdo", expresó la actriz en defensa de la mediática.