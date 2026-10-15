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Luis Ventura reveló la charla con Pepe Ochoa por el escándalo en los Martín Fierro de la Música: "Le dije que..."

El presidente de APTRA Luis Ventura se refirió al enojo de Pepe Ochoa quien contó que le prohibieron ingresar a los Martín Fierro de la Música 2026.

15 oct 2026, 08:45
Luis Ventura reveló la charla con Pepe Ochoa por el escándalo los Martín Fierro de la Música: Le dije que...

Luis Ventura reveló la charla con Pepe Ochoa por el escándalo los Martín Fierro de la Música: "Le dije que..."

Luis Ventura reveló la charla con Pepe Ochoa por el escándalo los Martín Fierro de la Música: Le dije que...

Luis Ventura reveló la charla con Pepe Ochoa por el escándalo los Martín Fierro de la Música: "Le dije que..."

Los Martín Fierro de la Música 2026 que se entregaron en la noche del miércoles en el Tango Porteño dejó un gran escándalo que involucró a Pepe Ochoa quien lanzó un duro posteo a través de la red social X donde contó que le negaron el acceso al evento donde el programa LAM (América Tv) se quedó con el premio a mejor cortina musical para televisión.

“Me prohibieron entrar a los Martín Fierro de la Música. El organizador y una expulsada por criticar los premios (quien hacía la convocatoria e invitaba) tomaron la decisión de que yo no pueda participar de la ceremonia de ir a celebrar con mis compañeros de LAM", indicó el periodista.

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Y agregó: "No tengo ni idea y tampoco me importa mucho el por qué, pero son dos personas que se la pasaron hablando de la libertad de prensa y en este caso elijen prohibirme la entrada a este evento que formo parte del equipo de LAM".

En medio del enojo por lo sucedido, el panelista destacó el gesto de Luis Ventura, presidente de APTRA, para tratar de resolver el inconveniente.

"Mis compañeros varios se solidarizaron no yendo al evento. Hablé con Luis Ventura y agradezco su gesto de querer hacerme entrar a la ceremonia de hoy. Me dejó en claro que APTRA no tiene nada que ver en todo esto", explicó Pepe Ochoa.

Qué dijo Luis Ventura sobre el escándalo con Pepe Ochoa en los Martín Fierro de la Música 2026

Luis Ventura habló ante las cámaras de Primicias Ya sobre el escándalo con Pepe Ochoa en los Martín Fierro de la Música 2026 y explicó que se contactó con él y qué le ofreció para resolver el tema.

"Evidentemente ha sido un evento que ha convocado a mucha gente tal vez a lo mejor desbordando la capacidad, no está mal. Yo hablé con Pepe hoy y le expliqué mi postura, yo le dije que él viniera tranquilito que lo sentaba en mi mesa", indicó el presidente de APTRA.

Y agregó sobrela charla que mantuvo con el panelista de LAM y el enojo que expresó públicamente: "Le devolví lo que él me planteaba, tengo acá su mensaje en el celular. ¿Es periodista? Bueno, que tome la postura que quiera tomar, está en su derecho".

Al ser consultado por la presencia de Marcelo Polino en el salón en medio de la interna en APTRA, Luis Ventura comentó: "Ah no lo vi, ¿Vino? No lo vi", lanzó. Y sobre otros nombres puntuales como Evelyn Von Brocke y Pilar Smith, el periodista aseguró: "Tampoco los vi".

     

 

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