Premios Martín Fierro de la Música 2026: la lista completa de los ganadores

La lista de los ganadores
Mejor Canción:
Cazzu — Con otra
María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos
Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos
Luck Ra & Miranda! — Tu misterioso alguien
Mejor Álbum:
Milo J — La vida era más corta
María Becerra — Quimera
Cazzu — Latinaje
Ca7riel y Paco Amoroso — Papota
Lali — Cuando el demonio llama
Mejor Colaboración:
Big One, Paulo Londra & Wisin — Flashbacks / Crossover #9
Lauta, Amigo de Artista, Q’Lokura — Puñaladas
Renzo ED, La Joaqui, Salas — Colocartelo Remix
Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — La Peligrosa
Emilia, Tini & Nicki Nicole — Blackout
Turf & Lali — Loco un poco
Mejor Artista Femenina:
María Becerra
Ángela Leiva
Tini
Lali
Cazzu
Natalie Pérez
Marilina Bertoldi
Mejor Artista Masculino:
Fito Páez
Dante Spinetta
Coti Sorokin
Milo J
Axel
Abel Pintos
Emanero
Dillom
Mejor Grupo/Banda:
Babasónicos
Divididos
Los Pericos
Turf
Airbag
El Mató a un policía motorizado
Tan Biónica
Los Piojos
Mejor Artista Revelación Masculino:
Simón Aguirre
Lázaro Caballero
Max Carra
Roze
Ramma
Joaco Burgos
Camionero
Luciano Creiner
Valentino Merlo
Mejor Artista Revelación Femenina:
More con Flow
Valentina Márquez
Juana Rozas
143Leti
Mery Granados
Valentina Olguín
Candu Domínguez
Mejor Artista Pop:
Tini
Lali
Emilia
Tiago PZK
María Becerra
Zoe Gotusso
Yami Safdie
Ángela Torres
Mejor Artista Rock/Alternativo:
Babasónicos
El Plan de la Mariposa
Fito Páez
Los Piojos
Charly García
Andrés Calamaro
Marilina Bertoldi
Mejor Artista Urbano:
Dante Spinetta
Trueno
J Rei
Duki
L-Gante
Nicki Nicole
Milo J
Mejor Artista Folclórico:
Soledad Pastorutti
Abel Pintos
Luciano Pereyra
Los Nocheros
Destino San Javier
Coki Ramírez
Maggie Cullen
Jorge Rojas
Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas:
Maria Becerra — Quimera Show 360° en River
La K’onga — Cuartetour
Lali — Lali Tour 2025
Airbag — El Club de la Pelea
Tini — Futttura
Q' Lokura — Q' Lokura en vivo
Emanero — Emanero Tour 2025
Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande Del Mundo
Mejor Productor/a Musical:
Mauro De Tommaso
BZRP
Nico Cotton
Big One
Evlay
Tatool
Tote
Oscar Mediavilla
Mejor Grupo/Banda Tropical:
Damas Gratis
Los Totora
La T y La M
Ráfaga
La K'onga
Q' Lokurra
La Delio Valdez
Banda XXI
Mejor Artista Tropical Masculino:
Rodrigo Tapari
Uriel Lozano
El Polaco
Ulises Bueno
Daniel Agostini
Nico Mattioli
Mejor Artista Tropical Femenina:
Ángela Leiva
Dalila
Karina
Eugenia Quevedo
Mejor Artista de Tango:
Guillermo Fernández
Caro Minella
Jorge Amicone
Jorge Vázquez
Los Reyes del Tango
Mejor Cortina Musical de TV:
Morfi, Todos a la Mesa
LAM
Gran Hermano
Telenueve Noticiero
Mejor Concepto Visual:
María Becerra
Lali
Tini
Emanero
Cazzu
Dillom
Ca7riel y Paco Amoroso
Mejor Manager Artístico:
Fernando Szereszevsky
Pocho Rocca
Artes Group
Natanael Real
Daniel Grinbank
Ana Poluyan
Maxi El Brother
Alberto Miguel
Marcelo Fígoli
Héctor Cavallero
Mejor Artista DJ:
Ezequiel Arias
Sol Ortega
Hernán Cattaneo
Mariano Mellino
Victoria Engel
Carlos Alfonsín
Javier Zuker
Mejor Música de Comerciales/Jingles:
Saphirus
Molto
Kanji
Rinde 2 - Luck Ra
Mejor Artista DJ Revelación:
0ostil
Victoria Why Not
Discip
Ana Helder
Jay De Lys
Eze Ramires
Mejor Artista de Música Infantil:
Panam
Plim Plim
Margarita
Pau Pau
Topa
El Reino Infantil
Mejor Artista de Cuarteto:
Valentina Márquez
Ulises Bueno
Simón Aguirre