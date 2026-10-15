Premios Martín Fierro de la Música 2026: la lista completa de los ganadores

La lista de los ganadores

Mejor Canción:

Cazzu — Con otra

María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos

Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos

Luck Ra & Miranda! — Tu misterioso alguien

Mejor Álbum:

Milo J — La vida era más corta

María Becerra — Quimera

Cazzu — Latinaje

Ca7riel y Paco Amoroso — Papota

Lali — Cuando el demonio llama

Mejor Colaboración:

Big One, Paulo Londra & Wisin — Flashbacks / Crossover #9

Lauta, Amigo de Artista, Q’Lokura — Puñaladas

Renzo ED, La Joaqui, Salas — Colocartelo Remix

Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — La Peligrosa

Emilia, Tini & Nicki Nicole — Blackout

Turf & Lali — Loco un poco

Mejor Artista Femenina:

María Becerra

Ángela Leiva

Tini

Lali

Cazzu

Natalie Pérez

Marilina Bertoldi

Mejor Artista Masculino:

Fito Páez

Dante Spinetta

Coti Sorokin

Milo J

Axel

Abel Pintos

Emanero

Dillom

Mejor Grupo/Banda:

Babasónicos

Divididos

Los Pericos

Turf

Airbag

El Mató a un policía motorizado

Tan Biónica

Los Piojos

Mejor Artista Revelación Masculino:

Simón Aguirre

Lázaro Caballero

Max Carra

Roze

Ramma

Joaco Burgos

Camionero

Luciano Creiner

Valentino Merlo

Mejor Artista Revelación Femenina:

More con Flow

Valentina Márquez

Juana Rozas

143Leti

Mery Granados

Valentina Olguín

Candu Domínguez

Mejor Artista Pop:

Tini

Lali

Emilia

Tiago PZK

María Becerra

Zoe Gotusso

Yami Safdie

Ángela Torres

Mejor Artista Rock/Alternativo:

Babasónicos

El Plan de la Mariposa

Fito Páez

Los Piojos

Charly García

Andrés Calamaro

Marilina Bertoldi

Mejor Artista Urbano:

Dante Spinetta

Trueno

J Rei

Duki

L-Gante

Nicki Nicole

Milo J

Mejor Artista Folclórico:

Soledad Pastorutti

Abel Pintos

Luciano Pereyra

Los Nocheros

Destino San Javier

Coki Ramírez

Maggie Cullen

Jorge Rojas

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas:

Maria Becerra — Quimera Show 360° en River

La K’onga — Cuartetour

Lali — Lali Tour 2025

Airbag — El Club de la Pelea

Tini — Futttura

Q' Lokura — Q' Lokura en vivo

Emanero — Emanero Tour 2025

Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande Del Mundo

Mejor Productor/a Musical:

Mauro De Tommaso

BZRP

Nico Cotton

Big One

Evlay

Tatool

Tote

Oscar Mediavilla

Mejor Grupo/Banda Tropical:

Damas Gratis

Los Totora

La T y La M

Ráfaga

La K'onga

Q' Lokurra

La Delio Valdez

Banda XXI

Mejor Artista Tropical Masculino:

Rodrigo Tapari

Uriel Lozano

El Polaco

Ulises Bueno

Daniel Agostini

Nico Mattioli

Mejor Artista Tropical Femenina:

Ángela Leiva

Dalila

Karina

Eugenia Quevedo

Mejor Artista de Tango:

Guillermo Fernández

Caro Minella

Jorge Amicone

Jorge Vázquez

Los Reyes del Tango

Mejor Cortina Musical de TV:

Morfi, Todos a la Mesa

LAM

Gran Hermano

Telenueve Noticiero

Mejor Concepto Visual:

María Becerra

Lali

Tini

Emanero

Cazzu

Dillom

Ca7riel y Paco Amoroso

Mejor Manager Artístico:

Fernando Szereszevsky

Pocho Rocca

Artes Group

Natanael Real

Daniel Grinbank

Ana Poluyan

Maxi El Brother

Alberto Miguel

Marcelo Fígoli

Héctor Cavallero

Mejor Artista DJ:

Ezequiel Arias

Sol Ortega

Hernán Cattaneo

Mariano Mellino

Victoria Engel

Carlos Alfonsín

Javier Zuker

Mejor Música de Comerciales/Jingles:

Saphirus

Molto

Kanji

Rinde 2 - Luck Ra

Mejor Artista DJ Revelación:

0ostil

Victoria Why Not

Discip

Ana Helder

Jay De Lys

Eze Ramires

Mejor Artista de Música Infantil:

Panam

Plim Plim

Margarita

Pau Pau

Topa

El Reino Infantil

Mejor Artista de Cuarteto:

Valentina Márquez

Ulises Bueno

Simón Aguirre