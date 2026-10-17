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SE ENCENDIERON LAS HORNALLAS

MasterChef Junior volvió a Telefe tras 10 años con Vero Lozano y un jurado renovado: cómo le fue al debut

Con 14 pequeños cocineros de entre ocho y 13 años y una hamburguesa smash como primer desafío, MasterChef Junior regresó a la pantalla. ¿Cómo fueron los números de rating de su esperada vuelta?

17 oct 2026, 09:53
MasterChef Junior volvió a Telefe tras 10 años con Vero Lozano y un jurado renovado: cómo le fue al debut

MasterChef Junior volvió a Telefe tras 10 años con Vero Lozano y un jurado renovado: cómo le fue al debut

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El regreso de MasterChef Junior a la televisión argentina se concretó este viernes 16 de octubre por la pantalla de Telefe, con una propuesta renovada combinando cocina, emoción y diversión. Bajo la conducción de Vero Lozano, el reality infantil presentó a sus 14 participantes y al jurado integrado por Germán Martitegui, Maru Botana e Ian Lucas, quienes acompañarán a los chicos a lo largo de la competencia.

La primera emisión no tardó en despertar el interés de la audiencia y logró posicionarse al frente de la televisión abierta desde sus primeros minutos. El ciclo arrancó con 9,9 puntos de rating y rápidamente trepó a los 11 puntos, según las mediciones del minuto a minuto difundidas en X. Con el correr de la noche, el programa mantuvo su liderazgo y llegó a registrar picos de 11,8 puntos.

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La edición infantil comenzó con la presentación de los pequeños cocineros, que compartieron sus historias personales, sus experiencias frente a las hornallas y las preparaciones que más disfrutan hacer. Entre risas, aplausos y momentos de emoción, los participantes fueron descubriendo el estudio y se prepararon para afrontar el primer desafío de la temporada.

Al darles la bienvenida, Vero Lozano expresó su entusiasmo por el comienzo de esta nueva etapa del formato y anticipó el espíritu que tendrá el ciclo. “Muy bienvenidos, esto es una nueva temporada de MasterChef Junior, nos vamos a divertir, nos vamos a emocionar, vamos a aprender a cocinar, vamos a conocer a unos participantes deliciosos… todo esto en familia”, anunció la conductora antes de presentar a los integrantes del jurado.

Uno de los primeros en tomar la palabra fue Germán Martitegui, quien ya había formado parte de la primera edición del programa infantil. El reconocido chef se mostró feliz de regresar a esta experiencia y destacó: “Para mí es espectacular porque ya hice la primera”.

Por su parte, Vero Lozano recibió a Ian Lucas, el influencer de 27 años que pasó de ser concursante a ocupar una silla en el jurado. “El ganador, un gustazo y un lujazo tenerte”, le dijo la conductora. Entusiasmado por esta nueva responsabilidad, él respondió: “Estoy muy feliz de estar acá acompañándolos. Siento que voy a ser el puente entre Maru y Ger, y los chicos, voy a estar convenciéndolos de que todos cocinaron lo mejor posible”.

Qué cocinaron en la primera emisión de MasterChef Junior

Antes de ponerse a cocinar, los 14 participantes tuvieron que superar una particular dinámica para conseguir sus delantales. La consigna consistió en romper una piñata para obtenerlos, una actividad que generó risas y aplausos en el estudio. Una vez vestidos para la ocasión, los chicos se presentaron ante las cámaras y contaron cómo nació su vínculo con la cocina.

Mientras algunos reconocieron haber aprendido gracias a sus familias, otros explicaron que descubrieron sus habilidades por cuenta propia. Yuli Belchi compartió que su mamá fue quien le enseñó a cocinar, mientras que otro de los pequeños sorprendió al admitir: “La verdad, no me enseñó a cocinar nadie”. Emilia Maglis, en tanto, reveló que encontró sus primeras enseñanzas en “los videos de Internet”.

Las preferencias gastronómicas del grupo fueron de lo más variadas. Entre las preparaciones que mencionaron aparecieron las pastas, los dulces, el gimbap coreano y las tradicionales milanesas con papas fritas. Valentín Zavala Otero resumió el entusiasmo de los concursantes con una frase contundente: “Las ganas lo son todo”.

También hubo lugar para la emoción durante las presentaciones. Uno de los chicos expresó que, si lograba ganar el certamen, quería dedicarle el triunfo a su mamá. La experiencia de conocer personalmente el estudio también impactó a los participantes. “Es muy increíble estar ahí en persona”, manifestó Emilia, mientras que Teo confesó: “Estoy muy contento de estar acá. Yo casi me largo a llorar ahí”.

Finalmente, llegó el momento de descubrir cuál sería la primera prueba culinaria. Ian Lucas fue el encargado de revelar la consigna y anunció: “Se terminó el misterio. Hoy van a tener que preparar la mejor hamburguesa de sus vidas”. Sin embargo, el desafío tenía una particularidad: los chicos debían preparar hamburguesas smash y trabajar en duplas, por lo que la coordinación y el trabajo en equipo resultaron fundamentales.

Martitegui explicó la técnica que debían aplicar durante la preparación: “Smash quiere decir aplastada. Una hamburguesa smasheada se prepara sobre una plancha bien caliente. Tiene que quedar bien finita y la característica es que es muy crocante por afuera”.

A su vez, Maru Botana hizo hincapié en uno de los aspectos centrales de la prueba: la cocción de la carne. “El gran desafío de hoy es que la carne de la hamburguesa tiene que quedar supercocida”, advirtió la pastelera, quien también les pidió especial atención con la seguridad alimentaria: “Les vamos a pedir que sean extra cuidadosos con eso”.

Como broche de oro de la noche, el jurado anunció una decisión que desató la alegría de los participantes: ninguno sería eliminado en esta primera emisión. De esta manera, Germán Martitegui, Maru Botana e Ian Lucas resolvieron que los 14 chicos continuaran en competencia durante la próxima semana. La noticia fue recibida entre gritos, abrazos y festejos, en un debut que combinó emoción, aprendizaje y el primer gran desafío gastronómico de MasterChef Junior.

     

 

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