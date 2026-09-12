Las contundentes declaraciones de Ian Lucas tras la polémica con Vero Lozano por MasterChef Junior

Además, Ian hizo hincapié en otro aspecto que considera importante para afrontar este nuevo desafío. Según señaló, existe una relación directa entre el público que lo sigue habitualmente en las plataformas digitales y la audiencia a la que apunta MasterChef Junior. “La mayoría de mi público es de esa edad, así que estoy muy contento, en serio”, expresó con entusiasmo.

Asimismo, sobre la supuesta propuesta inicial para que condujese él la competencia, Ian Lucas reveló que efectivamente esa posibilidad se barajó. "Hubo una charla, hace meses, cuando yo termino de ganar MasterChef. Después no se habló mas nada, me fui con Marley, volví y no hablé con nadie", confirmó. Así como también aseguró: "Después yo me enteré lo de Vero (Lozano), que es una leyenda, y después cuando me ofrecieron lo del jurado dije que lo iba a ver por un tema de fechas", y admitió que "acomodó" su agenda y lo va a hacer porque le gusta la propuesta.

Sin embargo, la llegada de Vero Lozano a la conducción también estuvo acompañada por algunas versiones que generaron ruido. La conductora contó que recibió la propuesta para ponerse al frente de MasterChef Junior aproximadamente un mes atrás y que, para ese momento, Ian Lucas ya aparecía contemplado dentro de los planes de Telefe, aunque en el rol de jurado.

De esta manera, las versiones sobre quién conduciría el formato y qué lugar tendría Ian Lucas terminaron dando paso a una definición concreta. El influencer, que meses atrás había sido señalado como posible conductor, finalmente asumirá una función diferente y se sentará en la mesa del jurado junto a Germán Martitegui y Maru Botana, mientras Vero Lozano estará al frente del ciclo infantil.

Cuál fue la postura de Vero Lozano frente a la polemica con Ian Lucas y Masterchef Junior

Verónica Lozano se prepara para asumir un nuevo desafío en Telefe y dar el salto al prime time con una de las grandes apuestas del canal. La conductora estará al frente de MasterChef Junior, el reality gastronómico que llegará con una edición especial para los más chicos y que ya genera expectativa antes de su estreno.

La elección de Vero Lozano se confirmó después de varias versiones que circularon durante los últimos meses. A comienzos de año, su nombre había aparecido como una de las posibilidades para conducir una nueva edición de Bake Off, formato en el que además había participado. Sin embargo, ese proyecto quedó postergado y la atención se concentró en la versión infantil de MasterChef.

En ese contexto también había trascendido que Ian Lucas, reciente ganador de MasterChef Celebrity, podía convertirse en el conductor del nuevo ciclo. Finalmente, esa posibilidad no se concretó y el influencer aceptó ocupar otro lugar dentro del programa. Será parte del jurado junto a Germán Martitegui y Maru Botana, mientras que Lozano tendrá a su cargo la conducción.

En las últimas horas, las cámaras de Intrusos (América TV) encontraron a la conductora y le preguntaron directamente por esta situación. Lejos de alimentar la polémica, Vero Lozano se mostró relajada y dejó en claro que en televisión las decisiones pueden modificarse en poco tiempo.

En primer lugar, confirmó cuándo comenzará el reality. MasterChef Junior "arranca en octubre", contó, aunque reconoció que la llegada del proyecto también le provoca sensaciones encontradas. Según explicó, siente mucha "alegría", pero también tiene "nervios" ante este nuevo desafío.

Además, se refirió a cómo será su vínculo con los participantes más pequeños y anticipó, con humor, que se mostrará "muy Panam". Luego profundizó sobre las características que tendrá el formato y explicó que la estructura del programa será una guía importante durante el desarrollo de la competencia.

"El formato es súper claro y está muy encorsetado a una estructura, donde estás muy cuidada en las devoluciones, el tema de las frustaciones... Entonces todo eso va a ser un camino de aprendizaje y de transitarlo con ellos y con el jurado fundamentalmente", señaló.

Fue entonces cuando el cronista de Intrusos decidió preguntarle por Ian Lucas y aquella versión que lo ubicaba inicialmente como posible conductor de MasterChef Junior. Sin entrar en confrontaciones, Lozano aclaró cómo recibió ella la propuesta.

"A mí cuando me lo propusieron, que fue hace un mes más o menos, estaba Ian Lucas pero como opción de jurado y estaban viendo si él quería hacerlo o no", explicó.

Cuando el periodista le recordó que el representante de Ian Lucas había manifestado que no aceptaría formar parte del jurado y que finalmente terminó ocupando ese lugar, Vero volvió a evitar cualquier polémica y respondió con diplomacia.

"Viste cómo es la vida... Muchas veces decimos que no y después... (cambiamos de opinión) Seguramente lo habrá evaluado. ¡Para mí es una propuesta fantástica!", sostuvo la conductora.

Por otra parte, Lozano también opinó sobre el cambio que atravesó el mundo de la televisión y del espectáculo a partir del crecimiento de las redes sociales. En ese sentido, destacó que hoy existen diferentes caminos para alcanzar popularidad y llegar a los medios.

"Me parece que han cambiado las formas de hacerse conocidos, de hacerse famosos, y después hay que sostenerlo en el tiempo. Cada uno tiene su canal de comunicación, su Instagram, su cuenta de Youtube. O sea, cambió la forma. No hay que enojarse con eso", afirmó.

Finalmente, la conductora fue consultada sobre las versiones que señalaban que Ian Lucas tenía la intención de conducir el reality pese a no contar con una extensa trayectoria televisiva. Una vez más, Vero Lozano eligió respaldar la posibilidad de que cada persona pueda plantearse sus propios objetivos profesionales.

"Me parece que está buenísimo tener foco y que uno proponga lo que quiera y lo diga", concluyó.