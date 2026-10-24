Murió a los 62 años Marcelo Trepat, actor de Montaña rusa, La niñera y Los simuladores

Uno de los grandes hitos de su trayectoria llegó en 1991, cuando formó parte del elenco original de Drácula, el musical, de Pepe Cibrián y Ángel Mahler, estrenado en el Luna Park. Allí interpretó a Lord Arturo, un papel que marcó su recorrido por el teatro musical.

A lo largo de su carrera también participó en importantes producciones como Mi bella dama, El violinista en el tejado, Zorba y Cabaret, donde compartió escenario con reconocidas figuras del espectáculo argentino.

Su talento también lo llevó a trabajar junto a Georgina Barbarossa, con quien compartió distintos proyectos teatrales y televisivos. Además, entre 2009 y 2012 se desempeñó como reemplazante de integrantes de Les Luthiers, cubriendo funciones actorales y vocales.

La trayectoria de Marcelo Trepat en televisión y su vida en Córdoba

Más allá de su extensa carrera teatral, Marcelo Trepat también dejó su huella en la televisión argentina, con participaciones en exitosas ficciones como Montaña rusa, La niñera y Los simuladores, donde intervino en el episodio Seguro de desempleo.

También acompañó a Georgina Barbarossa en programas como Movete con Georgina, Venite con Georgina y Las cosas de Georgina, además de formar parte de la miniserie rusa V ritme tango (Al ritmo del tango), protagonizada por Natalia Oreiro.

En cine, participó en Cicatrices, dirigida por Patricio Coll, y en el cortometraje Te querré mientras viva, de Agustín Barroso. Su versatilidad artística también quedó reflejada en distintos proyectos musicales y espectáculos infantiles.

En cuanto a su vida personal, desde 2008 estaba instalado en Villa Giardino, Córdoba, una localidad que había conocido gracias a sus visitas a la casa de descanso de la Asociación Argentina de Actores.

Fue Georgina Barbarossa quien lo alentó a comprar un terreno en ese lugar en 1997. Finalmente, después de concluir su participación en Cabaret, decidió establecerse definitivamente allí, lejos del ritmo de Buenos Aires.

Con su partida, el espectáculo argentino despide a un artista que dedicó gran parte de su vida a los escenarios y que supo destacarse en diferentes géneros, dejando su recuerdo entre colegas y espectadores.