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Murió a los 62 años Marcelo Trepat, actor de Montaña rusa, La niñera y Los simuladores

Marcelo Trepat tenía 62 años y contaba con una extensa trayectoria en el teatro musical, la televisión y el cine. Desde 2008, estaba radicado en Villa Giardino, provincia de Córdoba.

24 oct 2026, 17:25
Murió a los 62 años Marcelo Trepat, actor de Montaña rusa, La niñera y Los simuladores

Murió a los 62 años Marcelo Trepat, actor de Montaña rusa, La niñera y Los simuladores

Murió a los 62 años Marcelo Trepat, actor de Montaña rusa, La niñera y Los simuladores

Murió a los 62 años Marcelo Trepat, actor de Montaña rusa, La niñera y Los simuladores

El actor y cantante Marcelo Trepat murió a los 62 años, según informó este sábado 24 de octubre la Asociación Argentina de Actores. A lo largo de su trayectoria, formó parte de reconocidas producciones de televisión, cine y teatro musical, entre las que se destacan Montaña rusa, La niñera y Los simuladores.

A través de sus redes sociales, la entidad recordó su recorrido artístico y expresó sus condolencias a los seres queridos del intérprete, quien desde hacía varios años estaba radicado en la provincia de Córdoba.

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"Despedimos con tristeza al actor y cantante Marcelo Trepat, quien desarrolló una amplia trayectoria en el teatro musical, la televisión y el cine. Estaba radicado en Villa Giardino, Córdoba desde 2008. Acompañamos a sus familiares, amistades y colegas en este doloroso momento", expresaron desde la Asociación.

Nacido el 15 de marzo de 1964 en Pergamino, provincia de Buenos Aires, Trepat descubrió su pasión por la actuación desde muy pequeño. Sus primeros pasos fueron durante la escuela primaria, cuando comenzó a tomar clases de teatro, y con el correr de los años logró construir una destacada carrera artística.

Uno de los grandes hitos de su trayectoria llegó en 1991, cuando formó parte del elenco original de Drácula, el musical, de Pepe Cibrián y Ángel Mahler, estrenado en el Luna Park. Allí interpretó a Lord Arturo, un papel que marcó su recorrido por el teatro musical.

A lo largo de su carrera también participó en importantes producciones como Mi bella dama, El violinista en el tejado, Zorba y Cabaret, donde compartió escenario con reconocidas figuras del espectáculo argentino.

Su talento también lo llevó a trabajar junto a Georgina Barbarossa, con quien compartió distintos proyectos teatrales y televisivos. Además, entre 2009 y 2012 se desempeñó como reemplazante de integrantes de Les Luthiers, cubriendo funciones actorales y vocales.

La trayectoria de Marcelo Trepat en televisión y su vida en Córdoba

Más allá de su extensa carrera teatral, Marcelo Trepat también dejó su huella en la televisión argentina, con participaciones en exitosas ficciones como Montaña rusa, La niñera y Los simuladores, donde intervino en el episodio Seguro de desempleo.

También acompañó a Georgina Barbarossa en programas como Movete con Georgina, Venite con Georgina y Las cosas de Georgina, además de formar parte de la miniserie rusa V ritme tango (Al ritmo del tango), protagonizada por Natalia Oreiro.

En cine, participó en Cicatrices, dirigida por Patricio Coll, y en el cortometraje Te querré mientras viva, de Agustín Barroso. Su versatilidad artística también quedó reflejada en distintos proyectos musicales y espectáculos infantiles.

En cuanto a su vida personal, desde 2008 estaba instalado en Villa Giardino, Córdoba, una localidad que había conocido gracias a sus visitas a la casa de descanso de la Asociación Argentina de Actores.

Fue Georgina Barbarossa quien lo alentó a comprar un terreno en ese lugar en 1997. Finalmente, después de concluir su participación en Cabaret, decidió establecerse definitivamente allí, lejos del ritmo de Buenos Aires.

Con su partida, el espectáculo argentino despide a un artista que dedicó gran parte de su vida a los escenarios y que supo destacarse en diferentes géneros, dejando su recuerdo entre colegas y espectadores.

Marcelo Trepat en Les Luthiers

Marcelo Trepat en Les Luthiers

     

 

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