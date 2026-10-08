Daniela Spalla debutará en Lollapalooza Argentina 2027 y prepara una colaboración con Los Ángeles Azules

Daniela Spalla regresará a nuestro país para su debut en el LollaPalooza Argentina en el Hipódromo de San Isidro en el mes de marzo del próximo año.
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La cantante confirmó su participación en el festival y anticipó un próximo lanzamiento junto al reconocido grupo mexicano.
Daniela Spalla regresará a nuestro país para su debut en el LollaPalooza Argentina en el Hipódromo de San Isidro en el mes de marzo del próximo año.
La cantautora que expande su carrera musical firmemente, presentó dos singles que conformarán su próximo álbum de estudio. Así, "La Espina" y “Tu Veneno” inauguran un nuevo ciclo creativo que expande su identidad sonora y visual. Un primer paso que confirma la evolución de una artista en constante búsqueda y abre el camino hacia una de las etapas más ambiciosas de su carrera.
Recientemente anunció su colaboración con Los Ángeles Azules, lo que significa un nuevo hito en su trayectoria y el reconocimiento que está teniendo su música, con nuevos oyentes alrededor del mundo. Con este posteo ambos artistas dieron a conocer la noticia:
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ACERCA DE DANIELA SPALLA
Daniela Spalla es una artista, cantante y compositora argentina radicada en México, reconocida como una de las artistas más destacadas del pop latino actual. Ha forjado un estilo propio, definido por letras confesionales y nostálgicas, que la han posicionado como una de las compositoras más representativas de su generación. Con cuatro álbumes de estudio, un EP y más de 500 millones de reproducciones en plataformas digitales, Daniela se ha consolidado como una figura esencial de la nueva escena latinoamericana. Su trayectoria ha sido reconocida por la Academia Latina de la Grabación desde 2014, cuando recibió una nominación a Mejor Nuevo Artista, y en 2026 sumó una nueva nominación al Latin GRAMMY® en la categoría Mejor Álbum Pop Tradicional por Amorío, junto a Esteman.
Daniela se ha presentado en algunos de los escenarios más importantes del continente, con actuaciones memorables en el Vive Latino, Tecate Pal Norte, Tecate Comuna y recintos como el Teatro Metropólitan. En 2024 coronó su expansión en México con un sold out en el Auditorio Nacional ante 10 mil personas, y en 2025 repitió el hito con un Palacio de los Deportes lleno junto a Esteman, frente a más de 17 mil espectadores. Entre sus colaboraciones destacan Camilo, Leonel García, Leiva y Ximena Sariñana, entre otros. Su canción “Lejos de la Ciudad” se convirtió en uno de los hits virales más importantes de 2024, alcanzando el Top Viral de Spotify en más de 18 países y los primeros lugares de los charts en México y Latinoamérica. El fenómeno dio origen a una nueva versión junto a Camilo, que consolidó su proyección continental.
Ha sido portada de Marie Claire y Noir Magazine, y ha colaborado con marcas como Pandora, Sephora, Rabanne y Levi’s. En 2025 fue seleccionada por Spotify para el programa EQUAL, con su imagen destacando en una de las pantallas principales de Times Square, Nueva York, en reconocimiento a su impacto y trayectoria. Con sus más recientes sencillos, “La Espina” y “Tu Veneno”, Daniela abre una nueva era creativa que marca el camino hacia su próximo álbum de estudio.