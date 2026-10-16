Fonseca anuncia su gira "Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour": cuándo estará en Argentina

Estos reconocimientos consolidan la relevancia del álbum dentro de la música latina y acompañan una nueva etapa creativa en la que Fonseca busca llevar sus canciones a los escenarios con una energía renovada, una producción a la altura de su propuesta musical y la cercanía que caracteriza sus presentaciones en vivo.

UNA GIRA INTERNACIONAL PARA CELEBRAR LA MÚSICA EN VIVO

Reconocido por sus presentaciones llenas de energía, emoción y conexión con el público, Fonseca ha construido una sólida reputación como artista en vivo. Su capacidad para transitar entre la música tropical, el pop y los sonidos tradicionales colombianos convierte cada concierto en una celebración en la que conviven sus grandes éxitos y sus nuevas composiciones.

Después de culminar exitosamente el TROPICALIA Tour con un concierto sold out en el Auditorio Nacional de Ciudad de México en abril de 2026, Fonseca se prepara para reencontrarse con sus seguidores en una nueva gira que recorrerá Latinoamérica y Estados Unidos.

El recorrido incluirá presentaciones en importantes mercados de Chile, Argentina, Centroamérica y Estados Unidos. Como parte de esta gira, Fonseca regresa a escenarios emblemáticos como Radio City Music Hall en Nueva York, Kaseya Center en Miami y Kia Center en Orlando, además de dar inicio a esta nueva etapa de su carrera con un esperado concierto en el Estadio El Campín de Bogotá y presentarse en YouTube Theater, en el área de Los Ángeles. Próximamente se anunciarán nuevas fechas que ampliarán el recorrido de esta gira.