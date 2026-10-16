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Fonseca anuncia su gira "Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour": cuándo estará en Argentina

El reconocido cantautor colombiano Fonseca, ganador de nueve Latin GRAMMY® y una de las voces más representativas de la música latina, anuncia su esperada gira internacional.

16 oct 2026, 08:00
Fonseca
Fonseca

El cantautor colombiano Fonseca, ganador de nueve Latin GRAMMY® y una de las voces más representativas de la música latina, anuncia su esperada gira internacional “ANTES QUE EL TIEMPO SE VAYA TOUR”, una nueva etapa en su carrera que llevará a los escenarios las canciones de su más reciente producción discográfica, junto a los grandes éxitos que han acompañado a varias generaciones de seguidores.

El "Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour” toma su nombre del álbum número once de Fonseca, una producción de 12 canciones que el propio artista ha descrito como uno de los trabajos más personales de su carrera. Íntimo, honesto y profundamente conectado con sus raíces, el disco refleja una etapa de madurez artística en la que la experiencia, las emociones y la necesidad de vivir el presente se convierten en el hilo conductor de sus canciones.

El álbum reúne colaboraciones con destacados artistas de distintas generaciones y universos musicales, entre ellos Juanes, Rawayana, Rubén Blades, Manuel Medrano, Río Roma y Nanpa Básico, creando un encuentro de estilos que amplía el universo sonoro de Fonseca sin perder la esencia que ha definido su trayectoria.

Este lanzamiento llega, además, en un momento de importantes reconocimientos para el artista. Antes Que El Tiempo Se Vaya recibió una nominación al Latin GRAMMY® en la categoría “Mejor Álbum Tropical Contemporáneo” y a los Premios Billboard de la Música Latina como Álbum Tropical del Año. Asimismo, las canciones “VENGA lo que VENGA” y “Nunca Me Fui” fueron nominadas al Latin GRAMMY® en la categoría Mejor Canción Tropical.

Estos reconocimientos consolidan la relevancia del álbum dentro de la música latina y acompañan una nueva etapa creativa en la que Fonseca busca llevar sus canciones a los escenarios con una energía renovada, una producción a la altura de su propuesta musical y la cercanía que caracteriza sus presentaciones en vivo.

UNA GIRA INTERNACIONAL PARA CELEBRAR LA MÚSICA EN VIVO

Reconocido por sus presentaciones llenas de energía, emoción y conexión con el público, Fonseca ha construido una sólida reputación como artista en vivo. Su capacidad para transitar entre la música tropical, el pop y los sonidos tradicionales colombianos convierte cada concierto en una celebración en la que conviven sus grandes éxitos y sus nuevas composiciones.

Después de culminar exitosamente el TROPICALIA Tour con un concierto sold out en el Auditorio Nacional de Ciudad de México en abril de 2026, Fonseca se prepara para reencontrarse con sus seguidores en una nueva gira que recorrerá Latinoamérica y Estados Unidos.

El recorrido incluirá presentaciones en importantes mercados de Chile, Argentina, Centroamérica y Estados Unidos. Como parte de esta gira, Fonseca regresa a escenarios emblemáticos como Radio City Music Hall en Nueva York, Kaseya Center en Miami y Kia Center en Orlando, además de dar inicio a esta nueva etapa de su carrera con un esperado concierto en el Estadio El Campín de Bogotá y presentarse en YouTube Theater, en el área de Los Ángeles. Próximamente se anunciarán nuevas fechas que ampliarán el recorrido de esta gira.

     

 

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