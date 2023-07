Nacho & Niki: la historia de amor detrás de los realities musicales más famosos

He aquí el caso de Nacho & Niki, dos cantantes oriundos de San Martín zona oeste de la provincia de Buenos Aires, que no habiéndose visto nunca antes y concursando en forma independiente para dos de los realities más famosos del país culminaron no solo como protagonistas de una historia de amor única sino que conformaron un dúo musical que hoy atiende la demanda los casamientos y fiestas de los famosos, discotecas y shows musicales en gira artística como una auténtica pareja de artistas, algo que jamás hubieran imaginado.

Nacho&Niki - Hit the Road Jack

Nacho es un reconocido abogado penalista al que la música siempre le tiro mas fuerte que soñar con ser un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Niki una impresionante cantante muy versátil que canta Rock, Gipsy Jazz, Blues, Cumbia y todo con lo que le tiren sus fanáticos a la hora de pedirle que se exprese en el escenario. Una de las curiosidades es que Niki se presentó en el certamen "La Voz Argentina" que conduce Marley por Telefe pero el destino quiso que no fuera seleccionada.

Nacho por su lado se presentó al mismo certamen y si quedó en La Voz siendo uno de los artistas más aclamados del ciclo.

Niki, artista que de pequeña fue célebre por su actuación en el ciclo Agrandadytos conducido por Dady Brieva, no se dio por vencida y siguió concursando pero el destino dictó que fuera seleccionada por el Reality rival directo, es decir, el conducido por Marcelo Tinelli "Canta Conmigo Ahora" emitido por canal 13.

b9ba4a5e-3a6e-4a8a-9ee6-ad32ea4be182.jpg

Nacho con Marley en Telefe y Niki con Tinelli en el 13 no parecía ser una mera casualidad. Sin lugar a dudas, dos potencias se unieron indefectiblemente a pesar de las distancias y rivalidades para dejar huella en el plano de la música y el mundo del espectáculo.

El punto a destacar es que Nacho & Niki (Ig: @nachoyniki) mientras veían por televisión desde sus respectivos hogares las actuaciones tanto de uno como del otro no pudieron frenar el llamado de Cupido, el Dios del Amor.

Un amigo violinista los presentó y hoy, ya constituidos como pareja y conviviendo, han decidido que para llevar adelante una relación completa el arte y la música no podían faltar en su hogar: se plantearon vivir toda la vida juntos, enamorados y cantando.

Sus shows son los más buscados por que, más allá de la calidad artística y humana, son los shows que realmente elevan a su máximo nivel las fiestas.

Por último trascendió que en las próximas semanas lanzarán una reversión fantástica de un clásico de PopRock fusionado con Cumbia a la que los que saben ya mencionan como que el sera el "Tema del Verano".