Tensión máxima: el conflicto que enfrentó la China Suárez con Vicuña por sus hijos y su viaje con Icardi

“Por demora en la presentación en Migraciones de los permisos de los niños de Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña, Mauro Icardi y la China postergaron su vuelta a Estambul. Está el ‘sí’ de los padres pero se retrasó el trámite”, detalló la periodista Naiara Vecchio. Finalmente, el domingo por la noche la China y Mauro pudieron partir a Turquía tras este asunto.

Mauro Icardi, China Suárez y Benjamín Vicuña

Qué pasó entre la China Suárez y Mauro Icardi en un boliche de Buenos Aires

Esa estadía inesperada derivó en un nuevo escándalo. Durante el fin de semana, la actriz y el futbolista salieron a bailar a Caramelo junto a un empresario vinculado a un emprendimiento de cosméticos de la China.

Pero la noche terminó mal. Según trascendió, en el lugar utilizaban punteros láser para evitar que los presentes grabaran o sacaran fotos de la pareja. Sin embargo, la situación se descontroló cuando una joven intentó acercarse a Icardi.

“En Caramelo te apuntaban con láser si sacabas el teléfono cerca de la China y Mauro. ¿Hay algo más patético y marginal? ¿Quiénes son?”, disparó Yanina Latorre en redes, sin filtro.

Además, desde la cuenta En lo picante sumaron más detalles del tenso episodio: la China habría protagonizado una escena incómoda luego de que una chica intentara sacarse una foto con el futbolista y registrar el momento con su celular.

Así, lo que comenzó como un simple retraso por papeles terminó en un fin de semana cargado de polémicas, celos y exposición máxima para una de las parejas más mediáticas del momento.