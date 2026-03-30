Tensión máxima: el conflicto que enfrentó la China Suárez con Vicuña por sus hijos y su viaje con Icardi
El regreso a Turquía de la China Suárez y Mauro Icardi con los hijos de la actriz quedó envuelta en problemas y escándalos y se demoró más de lo previsto. Los detalles.
30 mar 2026, 11:35
Tensión máxima: el conflicto que enfrentó la China Suárez con Vicuña por sus hijos y su viaje con Icardi
Nada fue fácil para la China Suárez y Mauro Icardi en su última visita a la Argentina. Lo que debía ser una salida rápida rumbo a Estambul terminó convirtiéndose en un combo de conflictos, tensiones y escándalos.
Por un lado, el futbolista quedó en el ojo de la tormenta por las multas millonarias que le impuso el juez de menores ante supuestos incumplimientos con sus hijas, en medio de su disputa con Wanda Nara. Pero eso no fue todo.
El plan de la pareja era abandonar el país el viernes 27 de marzo. Sin embargo, un imprevisto de último momento frenó todo: los permisos para la salida de Magnolia y Amancio, los hijos de Eugenia Suárez con Benjamín Vicuña, no fueron presentados a tiempo ante Migraciones.
Aunque ambos padres habían dado su consentimiento, el trámite se demoró y eso obligó a la pareja a quedarse unos días más en Buenos Aires.
“Por demora en la presentación en Migraciones de los permisos de los niños de Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña, Mauro Icardi y la China postergaron su vuelta a Estambul. Está el ‘sí’ de los padres pero se retrasó el trámite”, detalló la periodista Naiara Vecchio. Finalmente, el domingo por la noche la China y Mauro pudieron partir a Turquía tras este asunto.
Qué pasó entre la China Suárez y Mauro Icardi en un boliche de Buenos Aires
Esa estadía inesperada derivó en un nuevo escándalo. Durante el fin de semana, la actriz y el futbolista salieron a bailar a Caramelo junto a un empresario vinculado a un emprendimiento de cosméticos de la China.
Pero la noche terminó mal. Según trascendió, en el lugar utilizaban punteros láser para evitar que los presentes grabaran o sacaran fotos de la pareja. Sin embargo, la situación se descontroló cuando una joven intentó acercarse a Icardi.
“En Caramelo te apuntaban con láser si sacabas el teléfono cerca de la China y Mauro. ¿Hay algo más patético y marginal? ¿Quiénes son?”, disparó Yanina Latorre en redes, sin filtro.
Además, desde la cuenta En lo picante sumaron más detalles del tenso episodio: la China habría protagonizado una escena incómoda luego de que una chica intentara sacarse una foto con el futbolista y registrar el momento con su celular.
Así, lo que comenzó como un simple retraso por papeles terminó en un fin de semana cargado de polémicas, celos y exposición máxima para una de las parejas más mediáticas del momento.