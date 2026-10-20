Ricardo Montaner suma una segunda fecha para el 2027

Por la alta demanda para su concierto del 24 de marzo en Movistar Arena, Ricardo Montaner suma una segunda fecha para el 27 de marzo. Tickets a la venta en movistararena.com.ar.
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Tras su exitoso reencuentro con el público argentino a principios del 2026 con 6 shows con entradas completamente agotadas, la gira de Montaner ofrecerá ‘una vuelta más’ por nuestro país en 2027.
Por la alta demanda para su concierto del 24 de marzo en Movistar Arena, Ricardo Montaner suma una segunda fecha para el 27 de marzo. Tickets a la venta en movistararena.com.ar.
Una de las voces más importantes de la música en español vuelve al país a pedido del público con su tour mundial “El Último Regreso: Una Vuelta Más Para Que Seas Feliz”.
El artista argentino/venezolano se presentará en nuestro país el 21 de marzo en Aconcagua Arena de Mendoza (entradas en feverup.com), 24 y 27 de marzo en Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires (entradas en movistararena.com.ar) y el 26 de marzo en el Polideportivo Mar del Plata (entradas en entradauno.com)
Tras su exitoso reencuentro con el público argentino a principios del 2026 con 6 shows con entradas completamente agotadas, la gira de Montaner ofrecerá ‘una vuelta más’ por nuestro país en 2027 para que sus fans disfruten sus grandes canciones, aquellas que se convirtieron en clásicos y que siguen siendo cantadas por distintas generaciones como “Me Va A Extrañar”, “Tan Enamorados”, “La Cima Del Cielo”, “Castillo Azul”, así como también sus más recientes éxitos: “Para Que Seas Feliz”, “Si Tuviera Que Elegir” y “El Último Regreso”.
Producida por Fenix Entertainment, su gira mundial “El Último Regreso World Tour” acumula 51 conciertos completamente agotados alrededor del mundo, con miles de espectadores en Latinoamérica, Estados Unidos y el Caribe. Solo en México, Montaner consiguió 11 SOLD OUT consecutivos, mientras que su recorrido internacional lo llevó por ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Montevideo, Costa Rica, Bogotá, Lima, Asunción, Barranquilla, Atlanta, Houston, Dallas, Ontario, Los Ángeles, Salt Lake City, Orlando, Miami, Nueva York, Fairfax, Boston, Chicago, Tampa, Puerto Rico, República Dominicana, y más recientemente en Centroamérica con shows agotados en Guatemala, El Salvador y Honduras.
El regreso de Montaner no solo se vive sobre los escenarios. Su nueva canción “Para Que Seas Feliz” alcanzó simultáneamente el #1 en tres charts de Billboard: Latin Pop, Latin Airplay General y Regional Mexicano, este último en su versión junto a Edén Muñoz. La canción también llegó al #1 en Argentina, Chile, México y Perú, confirmando que, décadas después de sus primeros grandes éxitos, Montaner continúa conectando con el público y conquistando nuevas audiencias.
Montaner acaba de finalizar su tour por Europa con entradas agotadas en Madrid, sumando una nueva función, París, Zürich, Londres y Estocolmo. La gira continuará el 30/10 con nuevas fechas en Colombia, para luego continuar por Bolivia y México. En las próximas semanas se anunciarán nuevas fechas que llevarán la gira a superar los 120 conciertos alrededor del mundo, convirtiéndola en uno de los proyectos más importantes y ambiciosos de su carrera.