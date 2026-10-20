Ricardo Montaner suma una segunda fecha para el 2027

Producida por Fenix Entertainment, su gira mundial “El Último Regreso World Tour” acumula 51 conciertos completamente agotados alrededor del mundo, con miles de espectadores en Latinoamérica, Estados Unidos y el Caribe. Solo en México, Montaner consiguió 11 SOLD OUT consecutivos, mientras que su recorrido internacional lo llevó por ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Montevideo, Costa Rica, Bogotá, Lima, Asunción, Barranquilla, Atlanta, Houston, Dallas, Ontario, Los Ángeles, Salt Lake City, Orlando, Miami, Nueva York, Fairfax, Boston, Chicago, Tampa, Puerto Rico, República Dominicana, y más recientemente en Centroamérica con shows agotados en Guatemala, El Salvador y Honduras.

El regreso de Montaner no solo se vive sobre los escenarios. Su nueva canción “Para Que Seas Feliz” alcanzó simultáneamente el #1 en tres charts de Billboard: Latin Pop, Latin Airplay General y Regional Mexicano, este último en su versión junto a Edén Muñoz. La canción también llegó al #1 en Argentina, Chile, México y Perú, confirmando que, décadas después de sus primeros grandes éxitos, Montaner continúa conectando con el público y conquistando nuevas audiencias.

Montaner acaba de finalizar su tour por Europa con entradas agotadas en Madrid, sumando una nueva función, París, Zürich, Londres y Estocolmo. La gira continuará el 30/10 con nuevas fechas en Colombia, para luego continuar por Bolivia y México. En las próximas semanas se anunciarán nuevas fechas que llevarán la gira a superar los 120 conciertos alrededor del mundo, convirtiéndola en uno de los proyectos más importantes y ambiciosos de su carrera.