U2 vuelve a la Argentina para festejar 50 años de historia: cuándo y dónde será

Y qué mejor manera de celebrar medio siglo de historia que con música nueva. El próximo 13 de noviembre, U2 lanzará Carnaval de Luz, su decimosexto álbum de estudio y el primero con material completamente nuevo desde Songs of Experience (2017). El disco reúne doce canciones y llega anticipado por los singles “Street of Dreams” y “Silencio”. Entre sus colaboradores se destaca Brian Eno, uno de los productores más influyentes de la historia del rock y aliado fundamental en la construcción del sonido de U2, quien coescribió y aportó sintetizadores en tres temas y Brian Eno,. También participan Martin Garrix, como coautor de “Glorify”, y Ryan Tedder, a cargo de producción adicional en “Silencio”. El álbum incluye además “The Mirror Maker (Rosalía)”, una canción que lleva el nombre de la artista catalana, y cierra con “Torn”, una colaboración con Johnny McDaid, de Snow Patrol, que cuenta con la voz de Dolly Parton. El lanzamiento llega después de los EP Days of Ash y Easter Lily, publicados a principios de año.

Con cinco décadas de trayectoria, U2 sigue siendo una de las bandas más convocantes e influyentes del mundo, capaz de convertir cada gira en un acontecimiento que trasciende lo musical. Sus shows, reconocidos por la potencia de sus interpretaciones y sus ambiciosas puestas en escena, han redefinido una y otra vez la experiencia de los conciertos en estadios. En marzo de 2027, esa historia sumará un nuevo capítulo en River, con dos noches que prometen estar entre los grandes acontecimientos musicales del año.