Nico Vázquez recibió una videollamada sorpresa de Sylvester Stallone y no pudo contener la emoción

Y recordó: "Atendí sin mirar, pensando que era una llamada más, pero era una videollamada. Y del otro lado estaba @officialslystallone Sí, el mismísimo Rocky. No podía creerlo, apenas pude poner a grabar la pantalla".

En la charla, Nico Vázquez remarcó que Stallone le manifestó el orgullo que siente al enterarse de la obra homenaje que estaba haciendo en Argentina.

"Me llamaba para decirme que se sentía orgulloso de lo que habíamos hecho en Argentina con su obra maestra. Que habíamos logrado llevar Rocky al teatro de una manera tan real, tan humana y con tanto corazón. Me felicitó por mi trabajo como actor, director y productor general y también por el enorme trabajo de todos mis compañeros", continuó.

De qué hablaron Nico Vázquez y Sylvester Stallone

En su publicación, Nico Vázquez contó que la charla con Sylvester Stallone giró hacia otros ámbitos además de lo profesional y ahí el actor se mostró muy movilizado al recordar a su hermano Santiago.

"Pero lo que podría haber sido una charla sobre teatro, cine y trabajo terminó convirtiéndose en una conversación sobre la vida. Pude decirle lo que significaba para mí. Que fue y sigue siendo una de mis mayores inspiraciones. Que Rocky es el personaje de mi vida, mi héroe favorito. Que fue mi papá quien me presentó aquella película cuando era chico y que después fui yo quien se la compartió a mi hermano Santi", indicó en el posteo.

"Hablamos de las pérdidas, de las personas que amamos y de cómo aprendemos a seguir adelante. Él también conoce ese dolor. Y en un momento me animé a mostrarle el tatuaje que llevo de Santi. Fueron diez minutos que voy a guardar en mi corazón para siempre", destacó el actor.

"Pude afirmar que detrás de esa leyenda que tanto admiré toda mi vida hay un ser humano de una humildad, una sensibilidad y una grandeza enorme. Y entendí un poquito más por qué llegó tan lejos. Todavía me emociona recordar esa conversación. Gracias de corazón Nacho Figueras, quien hizo posible esta sorpresa tan inmensa. Sabés lo que significó para mí. Vos también sos una persona muy generosa y humilde", agradeció Nico Vázquez.

Y finalizó conmovido explicando por qué compartió con sus seguidores ese inolvidable momento: "Quise compartirlo con ustedes porque sé que del otro lado hay muchísimas personas que sienten lo mismo que yo por Rocky. Que crecieron con él, que se emocionaron, que encontraron fuerzas en su historia. Gracias, Sly. Por Rocky, por tu generosidad. Y gracias Santi, como siempre estuviste ahi conmigo".