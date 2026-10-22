Nico Vázquez recibió una videollamada sorpresa de Sylvester Stallone y no pudo contener la emoción

Nico Vázquez compartió con profunda emoción una charla que nunca olvidará. El actor recibió de sorpresa una videollamada del mismísimo Sylvester Stallone y no pudo evitar la emoción.
Ver las ultimas noticias en a24.com
El actor Nico Vázquez compartió con profundo sentimiento el momento en que semanas atrás fue sorprendido por una comunicación de Sylvester Stallone.
Nico Vázquez compartió con profunda emoción una charla que nunca olvidará. El actor recibió de sorpresa una videollamada del mismísimo Sylvester Stallone y no pudo evitar la emoción.
El actor protagoniza hace un año la obra Rocky en el Teatro Membrives porteño y aquella historia del boxeador Rocky Balboa nacido en Filadelfia lo marcó desde pequeño, cumpliendo el sueño de poder representarlo en el escenario.
Desde su cuenta en Instagram, Nico Vázquez compartió un extenso posteo donde reflejó su emoción por poder compartir un diálogo durante varios minutos con el famoso artista y hablar de diversos temas artísticos y de la vida.
"Imagínense por un segundo que un día suena el teléfono de sus casas y del otro lado está el héroe que los acompañó desde chicos. Bueno, pasó… Hace unas semanas viví algo que todavía me cuesta poner en palabras. Estaba descansando en mi casa y sonó el teléfono", comenzó el actor.
Y recordó: "Atendí sin mirar, pensando que era una llamada más, pero era una videollamada. Y del otro lado estaba @officialslystallone Sí, el mismísimo Rocky. No podía creerlo, apenas pude poner a grabar la pantalla".
En la charla, Nico Vázquez remarcó que Stallone le manifestó el orgullo que siente al enterarse de la obra homenaje que estaba haciendo en Argentina.
"Me llamaba para decirme que se sentía orgulloso de lo que habíamos hecho en Argentina con su obra maestra. Que habíamos logrado llevar Rocky al teatro de una manera tan real, tan humana y con tanto corazón. Me felicitó por mi trabajo como actor, director y productor general y también por el enorme trabajo de todos mis compañeros", continuó.
En su publicación, Nico Vázquez contó que la charla con Sylvester Stallone giró hacia otros ámbitos además de lo profesional y ahí el actor se mostró muy movilizado al recordar a su hermano Santiago.
"Pero lo que podría haber sido una charla sobre teatro, cine y trabajo terminó convirtiéndose en una conversación sobre la vida. Pude decirle lo que significaba para mí. Que fue y sigue siendo una de mis mayores inspiraciones. Que Rocky es el personaje de mi vida, mi héroe favorito. Que fue mi papá quien me presentó aquella película cuando era chico y que después fui yo quien se la compartió a mi hermano Santi", indicó en el posteo.
"Hablamos de las pérdidas, de las personas que amamos y de cómo aprendemos a seguir adelante. Él también conoce ese dolor. Y en un momento me animé a mostrarle el tatuaje que llevo de Santi. Fueron diez minutos que voy a guardar en mi corazón para siempre", destacó el actor.
"Pude afirmar que detrás de esa leyenda que tanto admiré toda mi vida hay un ser humano de una humildad, una sensibilidad y una grandeza enorme. Y entendí un poquito más por qué llegó tan lejos. Todavía me emociona recordar esa conversación. Gracias de corazón Nacho Figueras, quien hizo posible esta sorpresa tan inmensa. Sabés lo que significó para mí. Vos también sos una persona muy generosa y humilde", agradeció Nico Vázquez.
Y finalizó conmovido explicando por qué compartió con sus seguidores ese inolvidable momento: "Quise compartirlo con ustedes porque sé que del otro lado hay muchísimas personas que sienten lo mismo que yo por Rocky. Que crecieron con él, que se emocionaron, que encontraron fuerzas en su historia. Gracias, Sly. Por Rocky, por tu generosidad. Y gracias Santi, como siempre estuviste ahi conmigo".