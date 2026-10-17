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Nico Vázquez habló del pozo emocional en el que cayó tras la muerte de su hermano: "Perdí mi..."

En Secretos Verdaderos y después de un tiempo, Nico Vázquez volvió a hablar de la muerte de su hermano Santiago y lo difícil que fue superar aquel momento.

17 oct 2026, 22:02
Nico Vázquez habló del pozo emocional en el que cayó tras la muerte de su hermano: Perdí mi...

Nico Vázquez habló del pozo emocional en el que cayó tras la muerte de su hermano: "Perdí mi..."

Nico Vázquez habló del pozo emocional en el que cayó tras la muerte de su hermano: Perdí mi...

Nico Vázquez habló del pozo emocional en el que cayó tras la muerte de su hermano: "Perdí mi..."

Nico Vázquez habló en exclusiva con Secretos Verdaderos (América TV) sobre uno de los momentos más dolorosos de su vida: la muerte de su hermano Santiago, quien falleció a los 27 años mientras estaba de vacaciones en Punta Cana, República Dominicana. El actor recordó el fuerte impacto que tuvo la noticia y cómo aquella pérdida cambió por completo su día a día.

Santiago murió el 16 de diciembre de 2016, apenas cinco días después del casamiento de Nico con Gimena Accardi. Con el tiempo, la autopsia reveló que padecía una miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad cardíaca congénita que desconocía. La relación entre los hermanos era muy estrecha y compartían numerosas pasiones, entre ellas el fútbol y el amor por la profesión artística.

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"Muere de una cardiopatía estando de vacaciones, cinco días después de que me casé. Eso lo vuelve trágico. La persona favorita de mi vida, éramos uno", dijo antes de dar detalles de la relación que los unía.

Al recordar cómo atravesó el duelo, el actor reconoció que la ausencia de Santiago afectó incluso sus hábitos más cotidianos: "En consejos, día a día, ir a la cancha, amar la profesión que yo amaba. Realmente perdí mi rutina, me costó muchos años recuperarlo. Cuando murió, no tenía ganas de nada, me enojé con Dios. Después entendí que, con la cardiopatía que tenía, se podría haber muerto a los dos años, tenía un corazón de un señor de 80. Nunca se dio cuenta que tuvo dos infartos".

Con los años, Nico pudo encontrar otra manera de convivir con la ausencia de su hermano. En distintas entrevistas, contó que el proceso de duelo fue largo y que el acompañamiento de su familia resultó fundamental para seguir adelante. Sin dejar de extrañarlo, aprendió a recordarlo desde el amor y a mantener vivo el vínculo a través de los recuerdos compartidos.

Luis Ventura le preguntó al actor si hablaba con su hermano, y la respuesta fue contundente: "Todo el tiempo, y él habla conmigo a través de sueños que no son sueños, de señales. Creo mucho en eso"

El día que Nico Vázquez habló de su hermano y se cortó la luz

En enero de 2026, Nico Vázquez vivió un inesperado momento al aire mientras hablaba de su hermano Santiago: se cortó la luz del estudio. El episodio ocurrió durante su visita a Todo Pasa, el programa que conduce Matías Martin por Urbana Play, cuando el actor recordó una experiencia personal que lo marcó profundamente y volvió a hablar de las señales que siente recibir de su hermano, fallecido en diciembre de 2016.

Durante la entrevista, Nico contó que atravesaba un momento de especial sensibilidad por una fecha vinculada a Santiago. En ese contexto, recordó el encuentro con una mujer y su hijo, a quien le preguntó cómo se llamaba. La respuesta fue Santi, el mismo nombre de su hermano. La coincidencia lo conmovió y reforzó su creencia de que, de alguna manera, Santiago sigue presente en su vida.

Sin embargo, lo más llamativo ocurrió mientras relataba la historia: las luces del estudio comenzaron a parpadear hasta que se cortó la electricidad. Sorprendido por lo que acababa de suceder, el actor reaccionó con una frase que dejó a todos atentos: “Bueno, esas son las señales que yo digo que acá está. El episodio generó asombro entre los presentes y volvió a poner el foco en el profundo vínculo que Nico mantiene con el recuerdo de su hermano.

     

 

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