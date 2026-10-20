Paula Chaves expuso a Pedro Alfonso por sus besos con Natalie Pérez y le hizo una pregunta sin filtro

Ante el comentario, Natalie intervino para aclarar que las escenas de besos pueden resultar incómodas independientemente de la experiencia de los actores. "Es incómodo para todos, para el que sabe y para el que no sabe", aseguró.

Por su parte, Pedro explicó cómo había vivido su primera experiencia de este tipo en la ficción y reconoció que, en aquel momento, estaba nervioso porque no tenía experiencia en ese terreno.

"Nadie me explicó. Yo llegué a Esperanza mía, que era el chico de El Bailando, y mi primer beso fue con Natalie. Cuando me llegó el libreto y leo 'beso', me puse muy nervioso, no quería decir nada", recordó el productor.

En ese sentido, Alfonso destacó el acompañamiento que recibió de su compañera durante las grabaciones y explicó que, con el tiempo, logró naturalizar esas situaciones. "Natalie me ayudó mucho porque para mí era la gran cosa, pero después te das cuenta de que no pasa nada. De hecho, tuvimos escenas más...", agregó, aunque dejó la frase inconclusa.

Paula Chaves recordó los celos que sintió al ver a Pedro Alfonso con Natalie Pérez

La conversación también permitió conocer cómo había atravesado Paula Chaves aquella etapa de la carrera de su marido. La modelo reconoció que, en ese momento, ver a Pedro protagonizar escenas románticas con otra mujer no le resultaba del todo fácil, especialmente porque acababa de dar a luz.

"En aquel momento creo que me molestaba, yo estaba recién parida", confesó Paula, al recordar cómo se sentía mientras su pareja participaba de las grabaciones de Esperanza mía.

Incluso, la modelo describió una escena puntual que había visto desde su casa y que le había generado incomodidad. Se trataba de una secuencia filmada dentro de un auto, en la que Pedro y Natalie debían besarse.

"La veo a Natalie en la escena del auto, con la cámara de atrás, yo en casa con la bebé chiquita. Él, nervioso, ¿viste cuando alguien se pone verborrágico? Bueno, él se puso así en el beso", relató, al describir la actitud que había notado en su marido durante aquella interpretación.

Los comentarios de Paula no pasaron inadvertidos para Alfonso, que comenzó a mostrar su incomodidad ante las críticas que recibía en pleno programa. Entre risas, el productor expresó su malestar por la manera en que su esposa estaba exponiendo aquellos recuerdos frente a sus compañeros.

"¡Qué mal la estoy pasando! Estás criticando mi trabajo, me estás tratando de mal actor, de pajer un poco. O sea, todo mal", manifestó Pedro, mientras el intercambio provocaba las carcajadas de los presentes.

La pregunta sin filtro de Paula Chaves que sorprendió a Natalie Pérez

Cuando parecía que la anécdota había terminado, Paula volvió a sorprender con una pregunta directa dirigida a Natalie Pérez. La modelo quiso despejar una duda relacionada con aquella escena de Esperanza mía y no tuvo inconvenientes en plantearla frente a todos.

"¿Pedro en esa escena amagó a meter la lengua?", preguntó, sin filtros.

La consulta tomó por sorpresa a la actriz, que respondió de inmediato y negó que hubiera sucedido algo así durante la grabación. "¡Noooo!", contestó Natalie, dejando en claro que el episodio no había ocurrido.

Así, lo que comenzó como un recuerdo de los primeros pasos de Pedro Alfonso en la actuación terminó convirtiéndose en uno de los momentos más desopilantes de la emisión. Entre confesiones, bromas y comentarios sobre los celos de Paula Chaves, los tres revivieron una anécdota que combinó las experiencias profesionales de la pareja con algunas situaciones de su intimidad.