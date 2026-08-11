El video con el regalo de Pedro Alfonso a Paula Chaves en una fecha inolvidable: "Superando..."

Al reflejar ese momento desde su cuenta en Instagram, la modelo se mostró conmovida por el recorrido juntos: "Yo siento que toda mi vida manifesté esto. Me imaginaba en una casa llena de niños. Perros rescatados. Y alguien que me ame por lo que soy, así tal cual", comenzó.

"El Universo me escuchó y me lo cumplió superando todo lo que soñé. El 8/8 cumplimos 16 años de qué me hablo por primera vez jajajaja", continuó a flor de piel.

Y cerró: "Nos acordamos porque fue en Un Sol Para los Chicos, no porque festejemos fechas, de hecho no festejamos aniversarios jaja y me hizo un tema. Nos amó más que a nada en este mundo".

Paula Chaves explicó los motivos de su renuncia a Olga

Paula Chaves confirmó que deja el programa de streaming Tapados de Laburo que conducía en Olga junto a Nacho Elizalde, Luli González y Cami Fortunato.

La conductora se tomó unos minutos finales de la emisión para despedirse de sus compañeros y el público con un mensaje cargado de emoción.

"Hoy me despido, es algo que vengo pensando y que ya estaba medio hablado. La realidad es que no sé mucho qué decirles, solamente me sale decir la palabra 'gracias'", arrancó.

Paula Chaves recordó que sumarse al streaming fue un desafío grande para ella, ya que venía de la televisión tradicional y no sabía cómo la recibiría un público más joven.

"Era algo nuevo y me daba miedo. Me supieron recibir, tuve momentos muy lindos y la pasé muy bien. No hay día que venga a trabajar de mal humor. Siempre que llego me reciben con amor", destacó sobre la experiencia laboral.

Y en cuanto a los motivos concretos de su salida del programa, la modelo fue clara: "Tengo muchos viajes por delante, no quiero fallar. Tengo un par de proyectos dando vuelta. Me da mucha pena irme", concluyó Paula Chaves.