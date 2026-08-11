El video con el regalo de Pedro Alfonso a Paula Chaves en una fecha inolvidable: "Superando..."

Pedro Alfonso sorprendió a Paula Chaves con un divertido momento familiar al cumplirse una fecha importante para los dos: el 8 de agosto fue el primer día en que él le habló en un evento solidario.
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La modelo Paula Chaves reflexionó profunda al compartir lo que preparó Pedro Alfonso al cumplirse un día importante en el matrimonio.
Pedro Alfonso sorprendió a Paula Chaves con un divertido momento familiar al cumplirse una fecha importante para los dos: el 8 de agosto fue el primer día en que él le habló en un evento solidario.
La modelo recordó aquel día donde coincidieron en Un sol para los chicos y fue ahí cuando el entonces productor televisivo se acercó a hablarle.
Con el correr de los años la historia es conocida por todos: el casamiento en 2014 y la hermosa familia que formaron con tres hijos, siendo una de las parejas que más años lleva junta en el espectáculo local.
Con motivo del aniversario especial para la pareja, Pedro Alfonso sorprendió a Paula Chaves con mucho humor al cumplirse la fecha tan especial para los dos y sorprendió a la modelo apareciendo en la habitación y cantando un tema especialmente pensado y en ritmo cuartetero, acompañado también de sus hijos y las mascotas.
Al reflejar ese momento desde su cuenta en Instagram, la modelo se mostró conmovida por el recorrido juntos: "Yo siento que toda mi vida manifesté esto. Me imaginaba en una casa llena de niños. Perros rescatados. Y alguien que me ame por lo que soy, así tal cual", comenzó.
"El Universo me escuchó y me lo cumplió superando todo lo que soñé. El 8/8 cumplimos 16 años de qué me hablo por primera vez jajajaja", continuó a flor de piel.
Y cerró: "Nos acordamos porque fue en Un Sol Para los Chicos, no porque festejemos fechas, de hecho no festejamos aniversarios jaja y me hizo un tema. Nos amó más que a nada en este mundo".
Paula Chaves confirmó que deja el programa de streaming Tapados de Laburo que conducía en Olga junto a Nacho Elizalde, Luli González y Cami Fortunato.
La conductora se tomó unos minutos finales de la emisión para despedirse de sus compañeros y el público con un mensaje cargado de emoción.
"Hoy me despido, es algo que vengo pensando y que ya estaba medio hablado. La realidad es que no sé mucho qué decirles, solamente me sale decir la palabra 'gracias'", arrancó.
Paula Chaves recordó que sumarse al streaming fue un desafío grande para ella, ya que venía de la televisión tradicional y no sabía cómo la recibiría un público más joven.
"Era algo nuevo y me daba miedo. Me supieron recibir, tuve momentos muy lindos y la pasé muy bien. No hay día que venga a trabajar de mal humor. Siempre que llego me reciben con amor", destacó sobre la experiencia laboral.
Y en cuanto a los motivos concretos de su salida del programa, la modelo fue clara: "Tengo muchos viajes por delante, no quiero fallar. Tengo un par de proyectos dando vuelta. Me da mucha pena irme", concluyó Paula Chaves.