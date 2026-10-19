Sabrina Rojas reveló qué retoques estéticos se hizo y cómo atraviesa el posoperatorio: "No me puedo mover"

“Un pedido mío fue arrancar de adelante porque no tengo la velocidad para hacerlo. Estoy medicada, con analgésicos y un poquito dolorida”, explicó.

Así, Sabrina decidió contar el motivo de sus movimientos limitados al aire y anticipó que, más adelante, compartirá detalles de las intervenciones y de su recuperación.

Sabrina Rojas habló al aire con José Chatruc en SQP por la presunta estafa de Hernán Casciari

Sabrina Rojas llamó en vivo a su ex, José “Pepe” Chatruc, durante SQP (América TV), para hablar sobre su inversión en proyectos audiovisuales de Orsai, la productora de Hernán Casciari, denunciado por presunta estafa. El exfutbolista explicó que decidió participar por su admiración hacia el escritor y sus ganas de apoyar la iniciativa, aunque sabía que podía perder dinero. “En este momento, deprimido. No siento que todo está perdido”, expresó sobre cómo atraviesa la situación.

Según la información publicada, 18 personas presentaron una denuncia penal por presuntas irregularidades en un sistema de financiamiento que habría recibido aportes de unas 20 mil personas. Los denunciantes sostienen que no se concretaron los retornos prometidos. La polémica también alcanzó a figuras como Andy Kusnetzoff, Diego Peretti y Darío Barassi por haber promocionado los proyectos, aunque no se estableció que conocieran las supuestas irregularidades.