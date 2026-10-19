A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
NUEVA APARIENCIA

Sabrina Rojas reveló qué retoques estéticos se hizo y cómo atraviesa el posoperatorio: "No me puedo mover"

Sabrina Rojas contó que pasó por el quirófano y explicó por qué pidió permanecer detrás del escritorio durante su reemplazo a Yanina Latorre en SQP.

19 oct 2026, 13:11
Sabrina Rojas reveló qué retoques estéticos se hizo y cómo atraviesa el posoperatorio: Estoy medicada
Sabrina Rojas reveló qué retoques estéticos se hizo y cómo atraviesa el posoperatorio: "Estoy medicada"
Sabrina Rojas reveló qué retoques estéticos se hizo y cómo atraviesa el posoperatorio: Estoy medicada
Sabrina Rojas reveló qué retoques estéticos se hizo y cómo atraviesa el posoperatorio: "Estoy medicada"

Sabrina Rojas contó que se sometió a dos intervenciones estéticas y que continúa recuperándose mientras sigue al frente de SQP por América, donde reemplaza a Yanina Latorre durante sus vacaciones.

En una charla con Pronto, la conductora explicó por qué estos días evita levantarse del escritorio y recorrer el estudio.

Leé también

Sabrina Rojas llamó en vivo a su ex, José Chatruc, por la presunta estafa de Hernán Casciari: "Deprimido"

sabrina rojas llamo en vivo a su ex, jose chatruc, por la presunta estafa de hernan casciari: deprimido

“Me operé: me operé las tetas y me hice la pancita, cosa que más adelante les contaré mejor. Entonces no me puedo mover mucho”, reveló, sin precisar qué procedimiento se realizó en el abdomen.

Aunque retomó sus compromisos laborales, Rojas reconoció que todavía siente molestias. Por ese motivo, pidió una adaptación en la dinámica del ciclo para poder conducir sin desplazarse demasiado.

“Un pedido mío fue arrancar de adelante porque no tengo la velocidad para hacerlo. Estoy medicada, con analgésicos y un poquito dolorida”, explicó.

Así, Sabrina decidió contar el motivo de sus movimientos limitados al aire y anticipó que, más adelante, compartirá detalles de las intervenciones y de su recuperación.

Sabrina Rojas habló al aire con José Chatruc en SQP por la presunta estafa de Hernán Casciari

Sabrina Rojas llamó en vivo a su ex, José “Pepe” Chatruc, durante SQP (América TV), para hablar sobre su inversión en proyectos audiovisuales de Orsai, la productora de Hernán Casciari, denunciado por presunta estafa. El exfutbolista explicó que decidió participar por su admiración hacia el escritor y sus ganas de apoyar la iniciativa, aunque sabía que podía perder dinero. “En este momento, deprimido. No siento que todo está perdido”, expresó sobre cómo atraviesa la situación.

Según la información publicada, 18 personas presentaron una denuncia penal por presuntas irregularidades en un sistema de financiamiento que habría recibido aportes de unas 20 mil personas. Los denunciantes sostienen que no se concretaron los retornos prometidos. La polémica también alcanzó a figuras como Andy Kusnetzoff, Diego Peretti y Darío Barassi por haber promocionado los proyectos, aunque no se estableció que conocieran las supuestas irregularidades.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Sabrina Rojas

Lo más visto