El profundo análisis de Sabrina Rojas sobre estar en pareja: "Ceder y entender"

“Y cuando hay amor, diálogo y ganas de los dos, esa letra chica se puede hacer cada vez más chica”, comentó.

“Quizás sea así como nos acercamos a esa persona ideal (pero no perfecta) con quien compartir la vida”, cerró profunda Sabrina Rojas.

¿A quién estaba dirigido su análisis?

Sabrina Rojas fulminó a Flor Vigna tras su salida de La Casa de los Famosos

Sabrina Rojas apuntó con todo contra Flor Vigna después de su eliminación del reality La Casa de los Famosos y lanzó una picante teoría sobre la estrategia que habría utilizado durante su participación.

La conductora de Pasó en América anticipó que espera que la cantante dé explicaciones cuando regrese y vuelva a enfrentarse con la prensa argentina.

"Ay, Flor, te fuiste. Entonces te esperamos acá toda la prensa para que cuentes todo lo que dijiste en cámara", lanzó con ironía al aire.

Según planteó Sabrina Rojas, durante su participación en La Casa de los Famosos, Flor Vigna habló sobre distintas situaciones y figuras del espectáculo argentino que el público del reality mexicano desconocía.

Para la conductora, lejos de tratarse de comentarios casuales y podrían haber formado parte de una estrategia pensando en su regreso al país.

"Todas las cosas que ella decía sobre Argentina... La gente no tenía ni idea quién era Cande Ruggeri. Claramente ella estaba sembrando cositas para cuando vuelva", disparó.

Pero Sabrina Rojas fue por más y le hizo una contundente advertencia: "Es válido, pero cuando te vayan a buscar no digas: 'Solo hablo de mi música'", sentenció.

La conductora también puso el foco en el manejo que Flor hace de las redes sociales y deslizó que incluso la polémica podría ser funcional a una estrategia para generar repercusión a su regreso.

Ella es muy pilla con las redes y las estrategias, entonces puede ser un acting para que la corramos", analizó y remató con una última frase cargada de ironía: "Supuestamente es una chica experta en realities".