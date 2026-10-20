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Se supo de qué murió Antonio Grimau a los 82 años

Con una extensa trayectoria y una marca imborrable en la pantalla chica, Antonio Grimau llevaba varios días internado.

20 oct 2026, 10:55
Se supo de qué murió Antonio Grimau a los 82 años

Se supo de qué murió Antonio Grimau a los 82 años

Se supo de qué murió Antonio Grimau a los 82 años

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La muerte de Antonio Grimau generó una enorme conmoción en el ambiente artístico argentino. Aunque el fallecimiento del reconocido actor se conoció durante la mañana de este martes, posteriormente trascendió que murió el lunes 19 de octubre, cerca de las 23 hs.

De acuerdo con la información publicada por TN Show, el artista permanecía internado desde el jueves en el Hospital María Ferrer, una institución especializada en el tratamiento de enfermedades respiratorias.

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Grimau, recordado por su trayectoria y por haberse convertido en uno de los grandes galanes de la televisión nacional, atravesaba un delicado cuadro de salud debido a una EPID (enfermedad pulmonar intersticial difusa), una patología que afecta los pulmones y puede ocasionar dificultades para respirar.

Por el momento, pese a conocerse la enfermedad que padecía y los detalles de su internación, no se difundió una confirmación médica sobre la causa inmediata de su muerte.

Cabe señalar que la enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID) comprende un grupo de afecciones que comprometen el tejido que rodea los alvéolos pulmonares, estructuras fundamentales para el intercambio de oxígeno en el organismo.

En determinados casos, estas patologías generan inflamación y cicatrices en el tejido pulmonar, dificultando la respiración y disminuyendo la capacidad de los pulmones para llevar oxígeno a la sangre.

Entre las manifestaciones más habituales aparecen la falta de aire, la tos seca persistente y el cansancio. Sin embargo, la evolución de la enfermedad depende del tipo de afección y de la gravedad de cada cuadro.

En tanto, la sorpresiva muerte de Antonio Grimau vuelve a poner el foco en su delicado historial médico. El actor ya había atravesado un episodio crítico de salud en 2021, cuando contrajo coronavirus y permaneció internado durante casi dos meses.

En aquel momento, su cuadro llegó a ser grave y necesitó asistencia respiratoria. Luego de recibir el alta médica, el actor contó que había perdido 22 kilos durante la internación y que todavía debía afrontar un extenso proceso de recuperación.

A pesar de las dificultades que le tocó atravesar, Grimau consiguió volver a los escenarios y retomar su actividad artística, demostrando su voluntad de continuar con una carrera que dejó una importante huella en la televisión argentina.

Noticia en desarrollo.

     

 

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