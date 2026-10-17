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Se viralizó un estremecedor video de Fernando Confessore hablando de su muerte con un mensaje para su familia

Apareció un impactante video en el que Fernando Confessore se sincera al hablar sobre la muerte. Durante la entrevista, el meteorólogo también deja un mensaje para su esposa, Paula, y sus tres hijas.

17 oct 2026, 19:52
Se viralizó un estremecedor video de Fernando Confessore hablando de su muerte con un mensaje para su familia

Se viralizó un estremecedor video de Fernando Confessore hablando de su muerte con un mensaje para su familia

Se viralizó un estremecedor video de Fernando Confessore hablando de su muerte con un mensaje para su familia

Se viralizó un estremecedor video de Fernando Confessore hablando de su muerte con un mensaje para su familia

La muerte de Fernando Confessore conmocionó al mundo del periodismo y la televisión. El histórico meteorólogo de TN falleció durante la madrugada del viernes 16 de octubre, a los 58 años, tras sufrir una insuficiencia cardíaca. En medio de las muestras de afecto y los homenajes, una antigua entrevista suya volvió a circular en las redes sociales y despertó una profunda emoción.

En el material, el especialista repasaba los comienzos de su vocación, recordaba una experiencia que despertó su curiosidad por los fenómenos meteorológicos y compartía una reflexión sobre la muerte. Sus palabras cobraron un significado especial tras su partida, especialmente cuando habló de su familia y de la huella que deseaba dejar a través de su trabajo.

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El punto de partida de su pasión por el clima se remontaba a fines de mayo de 1985, cuando una fuerte inundación sorprendió a Buenos Aires. Confessore todavía iba al colegio y quedó impactado por la magnitud del fenómeno. “Fue un diluvio”, recordó sobre aquella jornada. “Me acuerdo que, volviendo del colegio, el agua me llegaba hasta las rodillas ”, agregó.

Lo que más llamó su atención fue que el agua hubiera cubierto una calle que, hasta entonces, no solía inundarse. “Se trataba de una calle que nunca había tenido problemas de inundaciones, incluso cuando llovía mucho. Y, sin embargo, estaba tapada de agua”, explicó. Aquella escena despertó una inquietud que, con el tiempo, se transformaría en su vocación. “Me llamó poderosamente la atención y dije: ‘Bueno, esto es increíble. ¿Qué pasó acá?’”.

La reflexión de Fernando Confessore sobre la muerte que hoy cobra otro significado

Entre los momentos más conmovedores de la entrevista, el meteorólogo se refirió a la muerte desde una mirada reflexiva y serena. “Creo que la muerte también forma parte del proceso de la vida. No sé… es algo misterioso ”, había expresado durante un ping pong con sus compañeros de canal.

La conversación avanzó hacia una pregunta más personal: a quién elegiría para darle un último abrazo. Sin dudarlo, Confessore puso en palabras el lugar central que ocupaban sus seres queridos en su vida. “¿Un último abrazo? A toda mi familia ”, respondió, en un momento que hoy adquiere una carga emocional especial.

Finalmente, también habló sobre cómo le gustaría ser recordado y dejó una definición que resume el sentido que encontraba en su profesión. “Como alguien que hizo algo por la humanidad”, señaló. Y explicó a qué se refería con esa idea: “Por ejemplo, ayudar a la gente a planificar su día y evitar que la sorprendan el granizo o la lluvia”.

Sus respuestas, recuperadas tras su fallecimiento, permiten conocer una faceta íntima del hombre detrás del pronóstico del tiempo: alguien que encontró en la curiosidad una vocación y en su trabajo una manera de ayudar a los demás.

     

 

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