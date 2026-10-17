Se viralizó un estremecedor video de Fernando Confessore hablando de su muerte con un mensaje para su familia

La reflexión de Fernando Confessore sobre la muerte que hoy cobra otro significado

Entre los momentos más conmovedores de la entrevista, el meteorólogo se refirió a la muerte desde una mirada reflexiva y serena. “Creo que la muerte también forma parte del proceso de la vida. No sé… es algo misterioso ”, había expresado durante un ping pong con sus compañeros de canal.

La conversación avanzó hacia una pregunta más personal: a quién elegiría para darle un último abrazo. Sin dudarlo, Confessore puso en palabras el lugar central que ocupaban sus seres queridos en su vida. “¿Un último abrazo? A toda mi familia ”, respondió, en un momento que hoy adquiere una carga emocional especial.

Finalmente, también habló sobre cómo le gustaría ser recordado y dejó una definición que resume el sentido que encontraba en su profesión. “Como alguien que hizo algo por la humanidad”, señaló. Y explicó a qué se refería con esa idea: “Por ejemplo, ayudar a la gente a planificar su día y evitar que la sorprendan el granizo o la lluvia”.

Sus respuestas, recuperadas tras su fallecimiento, permiten conocer una faceta íntima del hombre detrás del pronóstico del tiempo: alguien que encontró en la curiosidad una vocación y en su trabajo una manera de ayudar a los demás.