El desgarrador llanto de Luis Otero al aire tras la muerte de Fernando Confessore

Santiago do Rego habló de esa conexión con la audiencia, especialmente durante las extensas transmisiones de los sábados. “Nosotros hacíamos el noti más largo del mundo, como le decimos nosotros al de los sábados. Son seis horas, es muy largo, y la comunidad que se genera y que tenemos, de la gente que nos sigue, de la gente que todos los días nos manda mensajes”, contó.

Los mensajes de despedida también formaron parte del recuerdo. “Hoy los tengo todos volcados acá en el celu con mensajes de cariño, de afecto para Confe”, señaló Otero sobre las muestras de afecto recibidas.

Además de destacar su trabajo, el conductor evocó la complicidad que compartían frente a cámara. Confessore conocía las reacciones que despertaba cuando anunciaba jornadas de mal tiempo y encontraba en esos intercambios una oportunidad para bromear con sus compañeros.

“Se lo decíamos. Disfrutás cuando nos decís el mal tiempo”, recordó Otero.

Al hablar de su forma de comunicar, el periodista destacó la sencillez con la que acercaba la información meteorológica al público: “Desde el llano, con la gente, simple, sencillo”.

Entre recuerdos y lágrimas, Mediodía Noticias despidió a un compañero que había formado parte de su rutina hasta apenas unas horas antes, con el dolor todavía presente en cada intervención.

Guillermo Lobo reveló un dato totalmente desconocido de Fernando Confessore

Tras la muerte de Fernando Confessore a los 58 años, Guillermo Lobo recordó un reconocimiento poco conocido del meteorólogo de TN y eltrece: había recibido la Orden Italiana de Caballero por conservar el vínculo con sus raíces. “La embajada italiana lo condecoró porque él siempre mantuvo sus raíces”, destacó el periodista al despedir a su compañero, quien ingresó a Artear en 1995 y construyó una extensa trayectoria en televisión.