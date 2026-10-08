Sebastián Graviotto se defendió de las críticas como padre y apuntó contra Juana Repetto: "No es..."

Sebastián Graviotto respondió a las críticas por su ausencia en la crianza de sus hijos

Uno de los puntos más sensibles de la entrevista estuvo relacionado con los cuestionamientos que recibe por pasar largas temporadas trabajando como instructor de esquí, tanto en Bariloche como en Europa.

Lejos de esquivar el tema, Graviotto aseguró que Juana Repetto siempre estuvo al tanto de su actividad profesional y que su trabajo representa su principal fuente de ingresos.

“Esta es una charla que tengo con Juani desde el día en el que empezamos a salir. Esta es mi profesión, tengo 30 temporadas y son 15 años de trabajo. Es mi mayor ingreso y es con lo que mantengo a mis hijos. Siempre se lo dejé en claro. Antes me iba 6 meses al exterior y ahora solo me voy dos meses. Yo fui muy claro”, sostuvo.

En ese sentido, rechazó que sus viajes impliquen desentenderse de sus responsabilidades familiares y explicó cómo organiza su tiempo cuando regresa a Buenos Aires.

“Después, lo de la paternidad yo no lo veo así. Soy instructor de esquí y viajo, hay 4 meses del año que no estoy, divididos en dos porque viajo a Bariloche y a Europa”, señaló.

Y agregó: “Cuando yo no estoy acá mantengo un contacto diario a través del celular, pero cuando estoy acá estoy a full y 100% para lo que necesiten”.

También detalló que suele visitar la casa de Juana para compartir tiempo con el más pequeño de sus hijos: “Me reparto mi semana para estar con mis hijos y voy a la casa de Juana seguido porque Timo tiene 4 meses y no me lo puedo llevar”.

Otro de los momentos más emotivos de la charla llegó cuando habló de Toribio, el hijo mayor de Juana Repetto, a quien acompañó en su crianza desde pequeño.

“Yo tengo cuatro hijos, con Toribio incluido. La relación que tengo con Toro es hermosa, es lo más lindo que me regaló Dios”, manifestó.

Y profundizó sobre el vínculo que construyeron: “Cuando yo me llevo a los chicos Tori viene a casa, tiene los días que duerme conmigo como todos mis hijos. Le cambié los pañales, lo conozco desde que tiene dos años”.

Qué dijo Sebastián Graviotto sobre Juana Repetto y cómo se llevan después de la separación

En otro tramo de la entrevista, Sebastián Graviotto reconoció que la maternidad y las obligaciones laborales pueden representar un desafío para Juana Repetto, especialmente después de su regreso al teatro.

“No dudo de lo que Juana piense de mí como padre, pero sí creo que tiene tres hijos y debe ser difícil... sobre todo ahora que ella empezó con una obra de teatro y yo le escribí para felicitarla”, comentó.

Según explicó, el nuevo compromiso profesional de la actriz los llevó a reorganizar los días de cuidado de los chicos. Sin embargo, insistió en que ambos mantienen una buena relación: “Ahí recalculamos con los días porque ella volvió a actuar... Somos un equipo, yo la adoro a Juana”.

También destacó el acompañamiento de sus respectivas familias y remarcó que cuentan con una red de apoyo integrada por abuelos, tíos y otros seres queridos.

“Yo siempre le dije a ella que somos unos afortunados por tener una red, la familia también son los abuelos y los tíos”, afirmó. Incluso, contó que mantiene contacto con Reina Reech, madre de Juana, y que recientemente estuvo conversando con ella en su casa.

Hacia el final de la entrevista, Graviotto hizo una reflexión sobre las críticas que recibe por su manera de ejercer la paternidad y reconoció que intenta afrontar las dificultades con ayuda profesional.

“Yo hago terapia, cada uno hace lo que puede. No es fácil ser papá y acá estamos, haciendo lo que podemos”, expresó.

Por último, dejó en claro que no teme las posibles reacciones de Juana a sus declaraciones y volvió a remarcar el cariño que siente por ella.

“Tenemos buenos momentos y otros no tan buenos, pero la verdad es que hacemos un equipo espectacular”, aseguró.

Y cerró con una frase que reflejó cómo interpreta los cruces públicos con su expareja: “Hay algo negativo que dice de mí Juana, siento que es algo del momento. Ella es muy explosiva, pero la verdad que la quiero un montón. Somos una familia y tenemos salud, eso es lo más importante”.