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Sebastián Graviotto reveló cómo Juana Repetto evitó una tragedia con su hijo

En una reflexión sobre la maternidad, Sebastián Graviotto recordó una situación límite con Belisario y contó cómo la intervención de Juana Repetto resultó fundamental en ese delicado momento.

18 jun 2026, 13:30
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Sebastián Graviotto reveló cómo Juana Repetto evitó una tragedia con su hijo

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Sebastián Graviotto reveló cómo Juana Repetto evitó una tragedia con su hijo

Con el paso del tiempo, el episodio quedó como una historia más dentro de la familia, pero para Sebastián Graviotto fue uno de los momentos de mayor preocupación que atravesó junto a Juana Repetto desde que se convirtieron en padres. En una entrevista reciente, el exsurvivor recordó una situación límite que vivieron con Belisario, el hijo mayor que tienen en común, y destacó que la rápida reacción de la actriz resultó determinante para evitar consecuencias mucho más graves.

Al hablar sobre las diferencias que percibe entre la maternidad y la paternidad, Graviotto reflexionó sobre el rol de las madres frente a determinados escenarios de riesgo. Según explicó, muchas veces cuentan con una intuición especial que las lleva a detectar señales de alerta antes que los padres. Fue en ese contexto que decidió compartir una experiencia que lo marcó profundamente y que cambió por completo su mirada sobre ese tema.

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"Las madres, a nivel parental, son superiores. Lo tienen adentro naturalmente", aseguró. Luego explicó que esa vivencia junto a Juana Repetto le permitió comprender algo que anteriormente no alcanzaba a dimensionar.

Todo ocurrió cuando Belisario era pequeño y sufrió un atragantamiento tras ingerir un fruto seco. De acuerdo con el relato de Sebastián, el niño comenzó a manifestar algunas dificultades al hablar, aunque en ese momento él interpretó que no se trataba de una situación de gravedad. Sin embargo, la actriz tuvo otra percepción y consideró que debían acudir de inmediato a una guardia médica.

"Para mí no pasaba nada y estaba exagerando", reconoció el exsurvivor al recordar cómo reaccionó en aquel momento.

Lejos de quedarse con esa impresión, Juana Repetto insistió y sostuvo que era necesario consultar con un profesional cuanto antes. Según contó Graviotto, ella estaba convencida de que el episodio podía derivar en una complicación importante.

Juana Repetto y sus 3 hijos

"Ella me dijo que si un nene se atraganta con un fruto seco se puede morir porque se puede meter en una vía respiratoria", recordó. En ese instante, él creyó que la preocupación era excesiva y no imaginó que el riesgo fuera tan serio.

La situación tomó otra dimensión cuando llegaron al centro médico. Allí, un profesional examinó al pequeño y confirmó que el fruto seco había quedado alojado en una zona delicada de las vías respiratorias. Fue entonces cuando comprendieron la gravedad de lo sucedido.

"Lo agarró el médico y le dijo a Juana que le salvó la vida", reveló Sebastián, todavía impactado por aquel recuerdo.

Además, explicó que el especialista logró retirar el objeto y les detalló cuáles podrían haber sido las consecuencias si no hubieran actuado con rapidez. "Nos dijo que se podía ir al pulmón y que se podía morir", rememoró.

Hoy, con la tranquilidad que da el tiempo transcurrido, Graviotto reconoce que aquella experiencia le dejó una enseñanza imposible de olvidar. También destacó la firmeza de Juana Repetto, cuya decisión fue fundamental para que recibieran atención médica a tiempo. Lo que ahora recuerdan como una anécdota familiar pudo haber tenido un desenlace completamente diferente.

sebastián graviotto y juana repetto

     

 

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