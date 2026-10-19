Teresa Costantini explotó contra Eduardo Costantini por un pedido sobre los restos de sus padres: "Ahí se van a quedar"

“El jardín no tiene paz”, fue la frase con la que comenzó su publicación, antes de recordar el vínculo que unía a sus padres y el legado que dejaron en las siguientes generaciones.

“Mis padres: Susana Lopez Naguil y Carlos Correa Avila. Los sigo imaginando así, en la infinita conversación que mantuvieron en vida. Fuimos testigos de su amor; nosotros, sus hijos, nietos y bisnietos”, expresó la productora, quien también apuntó contra Elina en el marco de su descargo.

El recuerdo de sus padres y la ayuda que recibió de su familia

En otro tramo de su publicación, Teresa evocó la figura de su padre y recordó el apoyo que les brindó a ella y a Eduardo durante los primeros años de su matrimonio. Según contó, su padre fue una pieza importante en el comienzo de la vida que construyeron juntos.

“Papá murió el 6 de enero de 1994, a los 77 años. Fue él quien le consiguió el primer trabajo a Eduardo cuando nos casamos y nos dio parte del dinero junto a su hermana y mi abuela para comprar nuestro primer departamento. Nadie se hace solo”, aseguró la productora, que avanza con una denuncia contra el padre de sus hijos.

También recordó a su madre, quien murió en 2006, y destacó que Eduardo había estado presente durante aquella etapa. En ese sentido, relató cómo fue la despedida y el vínculo que el empresario mantenía con ella.

“Mamá se fue el 1 de agosto de 2006, a sus 81 años. Eduardo la visitó meses antes de partir y luego nos acompañó al Jardín de Paz a despedirla. La quería mucho. Allí es donde descansan juntos desde entonces”.

Teresa explicó además que en ese mismo cementerio se encuentran los restos de los padres de su expareja, María Carolina Malbran y Vicente C. Costantini, personas a quienes dijo haber querido y de quienes también recibió afecto.

“Los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos de mis hijos, nietos y bisnietos están ahí todos juntos porque somos familia, una tribu que se multiplica, y eso, su origen, no se borra ni se olvida. Se honra”, manifestó.

El supuesto pedido de Eduardo Costantini que desató la polémica

El momento más contundente del mensaje llegó cuando Teresa explicó por qué decidió hacer pública la situación y reveló el pedido que, según su versión, le habría llegado a través de un intermediario.

“Si llegaste hasta aquí, entiendo que te preguntes: ¿A qué viene esto Tere? Viene a que desde hace meses el Jardín no tiene Paz”.

A continuación, la productora reprodujo las palabras que, de acuerdo con su relato, le habrían transmitido en nombre de Eduardo. La solicitud, según contó, generó un fuerte impacto en su entorno familiar.

“Eduardo, a través de un tercero me hizo llegar un pedido: ‘quiero que saqués a tus padres de Jardín de Paz’, así nomás. El pedido nos dejó tambaleando a toda la familia”.

En su publicación, Teresa también compartió parte de la conversación que habría mantenido el intermediario con el empresario. Según explicó, esa persona intentó obtener una explicación antes de transmitirle el planteo.

“Quien me transmite el mensaje me cuenta que le dijo: ‘Dejate de joder Eduardo, no me hagas pedirle esto a Teresa, dame una razón’”.

La respuesta que habría recibido, de acuerdo con el relato de la productora, fue breve: “‘Falta de espacio’”.

Frente a esa explicación, Teresa manifestó su desconcierto y contrapuso el episodio con la imagen que conservaba de su expareja, especialmente por el acompañamiento que le había brindado a su familia en el pasado.

“El Eduardo que muchos conocimos fue un hombre bueno. Ese hombre acompañó a mamá hasta su morada final. No sé en qué momento se fue”, expresó.

La contundente frase de Teresa Costantini sobre el lugar donde descansan sus padres

En el cierre de su descargo, Teresa volvió a la imagen de sus padres y al recuerdo de aquella conversación interminable que, según escribió, seguía imaginando. También manifestó su deseo de que ambos no hubieran llegado a conocer la disputa que atraviesa actualmente la familia.

“Vuelvo al principio: papá y mamá, en su conversación interminable. Me aquieta imaginar que no han escuchado nada”.

Finalmente, la productora recurrió a una frase del escritor Mario Benedetti para expresar lo que significa para ella conservar ese espacio familiar y mantener vivo el recuerdo de sus seres queridos.

“Ni siquiera esos sobrios modestos inmortales se borran para siempre de nosotros los otros”.

Su mensaje terminó con una definición tajante sobre el destino de los restos de sus padres y su postura frente al supuesto pedido que atribuyó a su expareja.

“Ahí están. Ahí se van a quedar”, concluyó Teresa Costantini.